Ruska naveza premočna za Zemljaka in Pokeršnika

Dvojica Zemljak-Pokeršnik v boju za zmago

5. avgust 2018 ob 15:51,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 22:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani sta zmagala Rusa Valerij Samodaj in Taras Miskiv, ki sta v finalu z 2:0 ugnala Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika.

Ljubljanski turnir svetovne serije z eno zvezdico in nagradnim skladom 10 tisoč evrov je imenitno uspel, škoda le, da je bilo moškega finala konec že po 31 minutah. Rusa, ki sta prvič nastopila skupaj, sta bila pred polnimi tribunami izjemno prepričljiva, delala sta zelo malo napak in blestela v napadu. Prvi niz sta dobila na 14, drugega na 17. Izkoristila sta tretjo zaključno žogo.

Preveč napak slovenske ekipe

"Rusa sta, ko sva pritisnila s servisom, odlično sprejemala in sestavila uspešen napad. V bloku in obrambi sva bila malo preslaba. Privoščila sva si malo preveč napak," je komentiral Nejc Zemljak, ki je prispeval 21 točk, a naredil sedem napak. Rusa sta najboljša slovenska igralca ugnala že v sobotnem dopoldanskem obračunu, takrat je bilo 2:1.

Fenomenalno vzdušje

Tako Zemljak kot Jan Pokeršnik sta se zahvalila gledalcem za odlično navijanje: "Vzdušje je bilo fenomenalno. Žal nisva nudila večjega odpora," je za TV SLO povedal Pokeršnik. Prva nosilca sta sicer v polfinalu, ko so oblaki le zakrili vroče sonce in se je malce lažje dihalo, ugnala švicarsko navezo Florian Breer-Yves Haussener z 2:0 (20, 15), razliko pa sta naredila predvsem z odličnimi servisi Zemljaka.

D. Pokeršnik in Boženk izpolnila cilj

Državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta turnir končala na 4. mestu. Cilj, uvrstitev v polfinale, sta izpolnila, tam pa izgubila s poznejšima zmagovalcema turnirja. V boju za 3. mesto sta bila od Danijela Pokeršnika in Tadeja Boženka z 2:0 boljša Švicarja Breer in Haussener. Morda sta Slovenca čutila tudi utrujenost: v četrtfinalu sta pri več kot 30 stopinjah Celzija odigrala maratonsko tekmo proti avstrijski dvojici Kunert-Eglseer, pri čemer sta Avstrijca prvi niz dobila s 37:35.

Lep uspeh za Ano in Jeleno

Med ženskami se je koroško-primorska naveza Ana Skarlovnik-Jelena Pešić prebila do polfinala in z 2:0 klonila pred švicarskim parom Böbner-Verge Depre. Slovenki, ki sta nastopili s povabilom organizatorjev, sta v boju za 3. mesto premagali poljsko dvojico in osvojili 3. mesto. V velikem finalu sta Švicarki Esmee Böbner in Zoe Verge Depre z 2:0 premagali ukrajinski sestri Ino in Irino Mahno in prvič slavili zmago na turnirju svetovne serije.

Finale (M):

SAMODAJ/MIŠKIV (RUS/16) - ZEMLJAK/J. POKERŠNIK (SLO/1)

2:0 (14, 17)

Za 3. mesto:

BREER/HAUSSENER (ŠVI/7) - D. POKERŠNIK/BOŽENK (SLO/13)

2:1 (-17, 12, 10)

Polfinale (M):

ZEMLJAK/J. POKERŠNIK (SLO/1) - BREER/HAUSSENER (ŠVI/7)

2:0 (20, 15)

SAMODAJ/MIŠKIV (RUS/16) - D. POKERŠNIK/BOŽENK (SLO/13)

2:0 (20, 19)

Finale (Ž):

BÖBNER/VERGE-DEPRE (ŠVI/5) - In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7)

2:0 (16, 17)

Za 3. mesto:

PEŠIĆ/SKARLOVNIK (SLO/16) - In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7)

2:0 (13, 19)

Polfinale (Ž):

BÖBNER/VERGE-DEPRE (ŠVI/5) -

PEŠIĆ/SKARLOVNIK (SLO/16)

2:0 (17, 20)

In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7) - CEYNOWA/KLODA (POL/9)

2:0 (25, 14)

T. O.