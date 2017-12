Ruskega bojkota olimpijskih iger ne bo

Nastopili bodo pod olimpijsko zastavo

12. december 2017 ob 14:20

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski olimpijski komite se je odločil, da bo podprl pot ruskih športnikov na zimske olimpijske igre v Pjongčang.

Odločitev je bila sprejeta na najvišjem organu odločanja Ruskega olimpijskega komiteja, ki je tako pustil prosto pot športnikom, da se odločijo o sodelovanju na igrah pod omejitvami Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta je prejšnji teden Rusiji zaradi sistemskega dopinga prepovedal nastop v Južni Koreji.

V skladu z odločitvijo MOK-a bodo na igrah lahko nastopali le tisti ruski športniki, ki bodo izpolnili stroga merila, pa še to le pod olimpijsko zastavo oziroma nevtralnim statusom.

Odločitev je sprva sprožila val ogorčenja v Rusiji in ugibanja o morebitnem bojkotu iger. Izjave ruskih predstavnikov v zadnjih dneh pa so to možnost izključile.

Ruski olimpijski komite je sporočil, da bo nudil pomoč ruskim športnikom, ki se bodo odločili za pot v Pjongčang. Že v petek naj bi se tako njeni predstavniki srečali s predstavniki MOK-a, da se dogovorijo o podrobnostih udeležbe pod olimpijsko zastavo.

"Naši strokovnjaki bodo odpotovali v Lozano 15. decembra, da se pogovorimo o odprtih vprašanjih," je dejal predsednik Ruskega olimpijskega komiteja Aleksander Žukov. Po njegovem mnenju je med glavnimi odprtimi vprašanji seznam imen športnikov, ki jim bo nastop dovoljen.

Kot je sporočil Žukov, bi lahko za nastop na igrah bilo upravičenih več kot 200 športnikov. Obenem je poudaril, da je še prehitro govoriti o končnem številu ruskih potnikov v Pyeongchang, ker bo o tem odločal Mok. Najpomembneje za Rusijo je, da bodo lahko na igrah nastopili njeni najboljši športniki, je dodal.

Ruski minister za šport Pavel Kolobkov je povedal, da bodo ruski športniki nadaljevali priprave po ustaljenem načrtu. "Vsi športniki, ne glede nato, ali bodo na koncu sodelovali na olimpijskih igrah ali ne, bodo prejeli močno podporo ruskega ministrstva za šport, tako na pravnem področju kot tudi finančno in moralno," je dejal.

