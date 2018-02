Ruski dopinški žvižgač v izgnanstvu: Putin me želi ubiti

Sprehaja se z neprebojnim jopičem

12. februar 2018 ob 08:08

New York City - MMC RTV SLO, STA

Ruski dopinški strokovnjak Grigorij Rodčenkov se je prikazal iz svojega skrivališča v ZDA. V prvem televizijskem intervjuju, odkar je pobegnil iz Rusije, je zatrdil, da ga želi ruski predsednik Vladimir Putin za vselej utišati.

Kontroverzni žvižgač in nekdanji vodja ruskega protidopinškega laboratorija je izjavil, da je njegovo življenje v nevarnosti, ker je razkril ruske dopinške skrivnosti.

Sprehaja se z neprebojnim jopičem

V nedeljskem intervjuju za televizijski program 60 Minutes je dejal, da živi v strahu. "Kremelj hoče, da preneham govoriti," je zatrdil. Odkar je novembra 2015 pobegnil v ZDA, živi na tajni lokaciji, saj trdi, da ga želi Putin ubiti. Med intervjujem je imel zakrit obraz, televizija pa je prikazala, kako si oblači neprebojni jopič in kako se sprehaja v njem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Rusiji ga želijo aretirati

Rodčenkov, ki si barva lase in si je pobril brke, je dejal, da so mu obraz zakrili iz varnostnih razlogov. "Obstajajo informacije, da je moje življenje v nevarnosti, in sprejeli smo vse nujno potrebne ukrepe." Rodčenkov je v ZDA pobegnil po nenadni smrti dveh visokih funkcionarjev ruske protidopinške agencije. V Rusiji je za njim razpisan nalog za aretacijo. "Nisem lažnivec. V Rusiji nisem govoril resnice, odkar sem prišel v ZDA, pa govorim resnico," je zatrdil. Kot je dejal, želi zdaj posvetiti svoj čas razkrivanju dopinških goljufij in se zavzema za spremembe. Sam sicer dvomi, da bodo na olimpijskih igrah kdaj enaki pogoji za vse športnike.

Zaradi njega zoper Rusijo uvedene sankcije

Zaradi njegovih razkritij so ruski športniki ostali brez olimpijskih medalj, Rusija pa ne sme nastopati na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Mednarodni olimpijski komite je sicer večji skupini ruskih športnikov dovolil, da nastopajo na igrah kot olimpijski športniki iz Rusije. Ruska ekipa šteje 168 športnikov, ki so na slovesnem odprtju iger korakali pod olimpijsko zastavo.

M. L.