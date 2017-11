Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Leta 2015 je v svetu odjeknila afera o sistemsko organiziranem dopingu v Rusiji in državni pomoči pri prikrivanju in manipulaciji z dopinškimi testi. Foto: Reuters Ugotovili smo, da je Rodčenkov osebno dostavljal prepovedana sredstva športnikom in njihovim trenerjem, ki niso vedeli, kaj jemljejo, oziroma so se sredstva šele pozneje znašla na seznamu prepovedanih. Zaradi sistematičnega dopinga je kopica ruskih športnikov ostala brez nastopa na olimpijskih igrah v Riu leta 2016, prepoved nastopa lahko Ruse doleti tudi na igrah v Pjongčangu. Foto: EPA Dodaj v

Ruski preiskovalci: Za doping kriv izključno Rodčenko

28. november 2017 ob 13:56

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski preiskovalci so obtožili Grigorija Rodčenkova, nekdanjega direktorja ruskega protidopinškega laboratorija, da je na lastno pest brez njihove vednosti zavajal ruske športnike.

Prav tako naj bi tudi manipuliral z izidi dopinških testov. Obtožba je prišla le nekaj dni pred tem, ko se bo odločalo o nastopu Rusije na zimskih olimpijskih igrah 2018.

Rusija izdala tiralico

Rodčenkov, direktor protidopinškega laboratorija med zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju 2014, čigar priznanje in odkritja dopinških zlorab so botrovali največjemu dopinškemu škandalu v športu doslej, je vodil laboratorij v Moskvi do novembra 2015. Potem je prebegnil v ZDA, Rusija pa je za njim izdala tiralico.

Žukov potrdil sistematični doping

Leta 2015 je v svetu odjeknila afera o sistemsko organiziranem dopingu v Rusiji in državni pomoči pri prikrivanju in manipulaciji dopinških testov, zaradi katere so številni ruski športniki ostali brez nastopa na poletnih olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru, mnogim pa so odvzeli tudi kolajne, osvojene na zimskih igrah v Sočiju. Kljub dokazom Rusija kategorično zanika, da bi država vodila sistematičen doping ruskih športnikov, kar je potrdil tudi šef ruskega olimpijskega komiteja Aleksander Žukov.

Rodčenkov edini krivec?

Ruski preiskovalci, ki Rodčenkova preiskujejo od leta 2016 zaradi "zlorabe moči in položaja", so sporočili, da je edini krivec za doping Rodčenkov. "Ugotovili smo, da je Rodčenkov osebno dostavljal prepovedana sredstva športnikom in njihovim trenerjem, ki niso vedeli, kaj jemljejo, oziroma so se sredstva šele pozneje znašla na seznamu prepovedanih," so zapisali preiskovalci.

Lastnoročno uničeval vzorce

Rodčenkov je pri tem lastnoročno uničeval vzorce ruskih športnikov in obtožil Rusijo za nepravilnosti v protidopinškem programu, da bi zamaskiral svojo kriminalno vpletenost v protidopinškem laboratoriju, so še zapisali. Moskva je že pred tem obtožila Svetovno protidopinško agencijo Wado, da ne zna sodelovati z ruskimi preiskovalci v zvezi z dopinškimi obtožbami v protidopinškem laboratoriju, ki jih je razkril Rodčenkov.

Na začetku decembra bo padla odločitev

Obtožbe Rodčenkova so prišle v času, ko se bo izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) na zasedanju od 5. do 7. decembra odločal o sodelovanju ruskih športnikov na bližnjih zimskih igrah v Pjongčangu 2018. Tako Mednarodna atletska zveza IAAF kot Wada sta se za zdaj odločili proti dvigu suspenza ruskih športnikov. Da bi takšno odločitev sprejel še Mok, je malo verjetno, saj je v preteklosti že ignoriral pozive Wade, naj zaradi zlorabe prepovedanih sredstev suspendira ruske športnike z olimpijskih iger. Nazadnje pred poletnimi olimpijskimi igrami 2016 v Rio de Janeiru, ko je Mok odločitev o suspenzu raje preložil na posamezne športne zveze.

M. L.