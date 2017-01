Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Dave Ryding presenetljivo vodi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ryding presenetljivo vodi v Kitzbühelu, Hadalin na robu finala

Prenos 2. vožnje na TV Slovenija 2 in MMC TV ob 13.30

22. januar 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 11:48

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Tridnevni smučarski praznik v Kitzbühelu se danes končuje s slalomom. Po prvi vožnji je v vodstvu Dave Ryding.

Po 15 nastopih je v vodstvu Britanec s časom 53,42. Sledi mu Stefano Gross z zaostankom +0,29.

Proga je že načeta, zavoji so še težji, prve proge tako ni izpeljalo kar nekaj smučarjev, med njimi tudi vodilni v seštevku po šestih slalomih (prvega je protestno izpust) Norvežan Henrik Kristoffersen. Odstopili so še Andre Myhrer, Manfred Moelgg, Mattias Hargin in Patrick Thaler ...

Za finale se bori 73 smučarjev, med njimi sta tudi Štefan Hadalin (številka 47) in Žan Kranjec (67).

Prenos 2. vožnje lahko od 13.30 naprej spremljate na TV Slovenija 2 in MMC TV. Izide lahko spremljate v posebni FIS-ovi aplikaciji.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30.

