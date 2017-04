S Hadžićem v Olimpijo prišlo bolj sproščeno in bolj domače vzdušje

Mitrović, Benko in Kirm po "prvem polčasu" pokalnega polfinala

6. april 2017 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred slabim letom je Maribor na prvenstvenem derbiju v Stožicah uprizoril preobrat v zadnjih 15 minutah in zmagal z 1:2, sinoči je Olimpiji nekaj zelo podobnega uspelo v pokalu.

Toda enako kot so lani vijoličasti na koncu izgubili boj za naslov prvaka, lahko tudi včerajšnji zmagovalci prihodnjo sredo izgubijo boj za pokalni finale. Čaka nas namreč še povratna tekma v Ljudskem vrtu. A zmage, četudi le po "prvem polčasu", so se ljubljanski nogometaši tokrat razveselili kot kmetje dežja po dolgi zgodnjespomladanski suši.

Nova Olimpija je šele tretjič premagala Maribor v Stožicah, prvič v pokalu. V prvenstvu ji je to uspelo avgusta 2011 (4:1) in marca 2014 pred praznimi tribunami (2:0). V pokalu je vijoličaste spravila na kolena le še marca 2013 v Ljudskem vrtu, ko je za zmago z 0:1 zadel Filip Valenčič.



Zanimivo je, da na prvi polfinalni tekmi v začetni postavi Olimpije ni bilo niti ene od zimskih okrepitev, so pa Daniel Avramovski, Alexandru Cretu in Dino Štiglec v igro vstopili v drugem polčasu še pred izenačujočim golom v 81. minuti. "V igro sem poskušal od začetka dati predvsem tiste, ki so psihološko stabilni, kot sem napovedal. Novi igralci trenutno v glavah mogoče niso v redu, sicer pa so dobri igralci. Na naslednjih tekmah jih bom gotovo uporabil, če bom seveda tukaj," je odločitev pojasnil trener Safet Hadžić.

Najdlje se je v pogovoru z novinarji zadržal novi kapetan Nemanja Mitrović, ki je to vlogo prevzel od poškodovanih Nejca Vidmarja in Branka Ilića. Kaj je povedal, si preberite spodaj.



Nemanja, katero je najpomembnejše spoznanje, ki vam ga je dala ta tekma?

Bili smo v krču, zato je bila v psihološkem smislu to zelo pomembna tekma, da smo prebili ta led, a je to šele prvi polčas. Ne smemo biti preveč evforični in ostati mirni. Mislim, da bomo zdaj dobili samozavest. V nedeljo nas čaka nova težka tekma v Celju. V položaju, v katerem smo, nam v prvenstvu šteje vsaka točka, zato ne smemo varčevati in taktizirati.

Do 80. minute je Olimpiji kazalo slabo, nato pa se je zgodil preobrat. Verjetno vam je po vsem, kar se dogaja spomladi, pošteno odleglo, kajne?

Seveda. Mislim pa, da smo dobro stali na igrišču, tudi v prvem polčasu, ko smo imeli nekaj priložnosti. Na začetku drugega polčasa imamo vedno težave. Ne vem, kaj je vzrok temu, to moramo res popraviti. Po prejetem golu, ki nas je presekal, smo se malo lovili, izenačujoči gol pa nam je dal krila in veter v hrbet. Na srečo smo na koncu preobrnili izid. Škoda le, da nismo večkrat zadeli.

Andraž Kirm je na novinarski konferenci menil, da sta menjava trenerja in obisk navijačev na ponedeljkovem treningu gotovo pripomogla k temu, da ste pustili srce na igrišču. Se strinjate z njim?

V Olimpiji sem tri, štiri leta in sem vsega navajen. Mogoče je bila res to neka dodatna energija. V kakšnih drugih klubih bi navijači po tako slabem nizu še kaj drugega počeli, ne samo prihajali na trening, zato se jim lahko samo zahvalim, da stojijo za nami in nas spodbujajo. Upam, da jim bomo za podporo vrnili v najboljši mogoči meri.

Marijan Pušnik je dejal, da ni bilo preveč kemije med njim in igralci. Je bilo res tako?

Zdaj je o tem težko govoriti. Z Marijanom sem sodeloval že v lanski sezoni, ko nam je šlo dobro. Zdaj je morda prišel v nepravem času, ni se poklopilo, v Kidričevem smo, denimo, dobili dva gola iz dveh priložnosti. Želim mu vse najboljše in veliko uspeha v nadaljnji karieri.

Katere so tiste lastnosti Safeta Hadžića, ki bi lahko dvignile vašo krivuljo?

Bolj je sproščeno, bolj domače vzdušje, mogoče tudi boljše stojimo na igrišču v določenih segmentih igre. Tudi sami smo se s soigralci veliko pogovarjali, se zbrali in končno prišli do te točke, ko se je zgodil neki preobrat. Ne smemo si več privoščiti spodrsljajev, moramo pozitivno misliti in gledati samo naprej, ne nazaj. Za nazaj je brez zveze jokati in razmišljati.

Kako komentirate dva gola Leona Benka, ki je prevesil jeziček na tehtnici na vašo stran?

Vemo, da je bil pred leti najboljši strelec pri Rijeki, v kazenskem prostoru je zelo nevaren, če mu pustiš malo prostora. Ni naključje, da je danes zadel dvakrat. Tudi trenira zelo dobro, čestitam mu.

Na novinarski konferenci pred začetkom spomladanskega dela prvenstva ste pogumno izjavili, da ima Olimpija večjo kakovost kot Maribor. Vztrajate pri tej trditvi?

Mislim, da smo individualno boljša ekipa od Maribora in najboljša ekipa v ligi. Mogoče bi potrebovali več časa. Če bomo ostali malo dlje časa skupaj, bomo zelo dobra ekipa, od katere lahko veliko pričakujemo.

Izjava dvakratnega strelca Leona Benka za klubsko spletno stran:

"Mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Dobro smo se psihično pripravili, veliko smo se pogovarjali o vseh slabih tekmah, ki smo jih odigrali v tem delu sezone. Bilo nam je težko, a smo pokazali karakter in dokazali, da zmoremo. Nič še ni odločeno, a imamo dober rezultat. Slabo se počutim, ko izgubljamo, ampak danes se mi je posrečilo. Imel sem še nekaj lepih priložnosti, a je vratar res odlično branil. Pomembno je, da zmagujemo. Nisem sam tukaj, če ne bi bilo soigralcev in podaj oziroma kolektiva, ki je danes pokazal, da zmore, ne bi šlo. Čestital bi soigralcem, gremo naprej, moramo tako nadaljevati. Pohvalil bi tudi trenerja, ki je po vseh slabih tekmah vnesel dobro voljo. Bili smo sproščeni in osredotočeni na tekmo, zato smo zmagali."





Matej Rijavec, fotogalerija: Borut Živulović/BoBo