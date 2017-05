Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Anthony Joshua s tremi pasovi, ki jih je osvojil v soboto. Foto: Reuters Dvoboj Joshue in Vladimirja Klička je bil izvrstna reklama za boksarski šport. Foto: Reuters Sorodne novice Joshua razveselil 90.000-glavo množico in premagal Klička Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S kom Joshua naslednjič v ring – Kličkom, Furyjem ali Wilderjem?

Cilj, da odpravi pomanjkljivosti

1. maj 2017 ob 10:57

London - MMC RTV SLO

Anthony Joshua je po veličastnem dvoboju, ko je premagal Vladimirja Klička, misli že usmeril v prihodnost. Toda izziva mu ne predstavlja naslednji nasprotnik, temveč želja, da postane boljši.

27-letni Britanec je v boksarskem spektaklu pred kar 90.000 gledalci na kultnem Wembleyju s tehničnim nokavtom v 11. rundi premagal Vladimirja Klička. Z uspehom nad Ukrajincem je postal svetovni prvak v težki kategoriji po verzijah IBF, IBO in WBA.

Učenja je konec

Takoj po dvoboju je dejal, da mora ego pri boksu ostati pred vrati in se je nato poklonil Kličku, za katerega je dejal, da ga zelo spoštuje. Ob tem je poudarjal, da ni popoln in da je cilj napredek. Tako je boksar, ki je do zdaj dobil vseh 19 dvobojev, razmišljal tudi v pogovoru za BBC: "Moj načrt je, da skušam napredovati. Vem, da bodo ljudje pozorno spremljali naslednji dvoboj. Do zdaj sem se veliko naučil, a učenja je konec. Nočem, da bodo še naprej ljudje govorili, da se vidi, da se učim in da sem le nervozen. Moram se izboljšati. Treba je oditi v telovadnico, najti pomanjkljivosti in jih skušali popraviti oziroma odpraviti."

"V boksu sta merilo Ali in Tyson. Potem je tu še Lewis. Če nisi tako dober, kot so oni, sploh ne smeš govoriti ali biti omenjen v istem stavku kot oni. Morda nisem tako dober, kot so oni, toda sem, kar sem in to je dovolj dobro, da sem, kjer sem. Ljudje morajo vedeti, da nisem popoln. Morda nisem Tyson ali Ali, toda kjer sem in kam hočem priti, je zame dovolj dobro. Delo je tisto, v čemer sem dober, in skušal bom napredovati ter se izboljšati," je dodal boksar iz Watforda, ki je leta 2012 na olimpijskih igrah osvojil zlato medaljo.

Kličko, Fury ali Wilder?

Joshua je boksal pred domačimi navijači. Po veliki zmagi so ga na Otoku že označili za "največjo britansko športno zvezdo". Zdaj je svojo moč in znanje demonstriral tudi vsemu svetu. Na vprašanje, kako se počuti kot globalna zvezda, je z nasmeškom dejal: "Sem globalna zvezda? Res? Neverjetno in lep občutek, a vam povem, da grem domov še vedno v isto hišo, k isti družini. Nič se ni spremenilo. Spremenilo se je le število ljudi, ki me poznajo. Zavedam se, da moram ostati trdno na tleh."

Zdaj je Joshua najbolj zaželen nasprotnik. Kandidatov, ki si želijo zasesti njegovo mesto, ni malo. Kličko je omenjal morebitni povratni obračun, takoj po dvoboju pa je Britanec v ringu pozval rojaka Tysona Furyja, ki je pred dvema letoma prav tako premagal Klička, na dvoboj. Fury, ki tudi še ni ringa zapustil poražen, je nemudoma izziv sprejel in napovedal, da bo to največji dvoboj v 500 letih. Fury je sicer pasove izgubil zaradi jemanja drog. Z Joshuo pa se želi pomeriti tudi Američan Doentay Wilder. Nekdanji svetovni prvak po verziji WBC je na Twitterju napisal, da ga "gleda" in prihaja po njegove pasove.

T. J.