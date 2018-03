S skoki, kakršne je Prevc pokazal na treningu, bo prišel tudi uspeh

Glavni načrt, kako se lotiti odpravljanja napake

8. marec 2018 ob 09:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek se za smučarske skakalce začenja norveška turneja Raw Air, ki jo, potem ko je izpustil Lahti in s treningi odpravljal napako, nestrpno pričakuje Peter Prevc.

Desetdnevna turneja, kjer v skupen seštevek štejejo skoki na štirih posamičnih tekmah, dveh ekipnih preizkušnjah in štirih kvalifikacijskih serijah, je zadnje dejanje letošnje zime pred zaključkom svetovnega pokala v Planici. Raw Air turneja je bila prvič izvedena lani, ko jo je osvojil Avstrijec Stefan Kraft, najboljši Slovenec pa je bil Peter Prevc, ki jo je končal na petem mestu: "Na tej turneji je urnik res natrpan. Ves čas se nekaj dogaja in je nekakšen 'džumbus'. Če greš na turnejo z napolnjeno glavo, je zagotovo težje, kot je zdaj, ko je vse skupaj malce bolj sproščeno. Mi je bilo pa lani tam všeč. Vse je dobro organizirano glede prevozov. Lahko bi rekel, da je, kar se tega tiče, celo pred novoletno turnejo."

Na turneji prostih dni ni, zato je po Petrovih besedah še toliko pomembneje, da na Norveško odhaja sproščen, kar je posledica tekmovalnega premora, ki ga je izkoristil za treninge. Njegova zadnja tekma je bila 19. februarja, ko je bila v Pjongčangu na sporedu ekipna preizkušnja. Svetovni pokal se je nato nadaljeval v Lahtiju, a je konec tedna na Finskem 25-letni skakalec izpustil: "V bistvu sem imel dva konca tedna prosta in za zdaj je bilo vse zelo dobro. Čas je bil, da sem nekaj naredil, ne le neko krpanje za nazaj, ko skušaš nekaj narediti v nekaj dneh, ki ti ob vseh potovanjih ostanejo. Od tiste sobote, ko smo prišli domov, smo naredili načrt treningov in seznam napak, ki jih bomo s temi treningi odpravili. Za zdaj smo vse lepo izpolnili."

Kot je – vidno sproščen in optimističen, predvsem pa bolj pomirjen, kot je bil februarja v Pjongčangu – dejal, je sestavil načrt, ki ga je potem izvajal pod vodstvom pomočnika glavnega trenerja Gorana Janusa Janija Grilca, ki je tudi njegov klubski trener pri Triglavu. Najprej sta nekoliko višje dvignila rampo, da je Peter pri skokih pridobil kakšen meter, s tem pa je postal bolj sproščen in je vse skupaj, kot pravi, lažje potekalo: "V bistvu smo na spisek dali le eno napako. Bolj je bil pomemben načrt, kako se tega lotiti, da bom sebe umiril in ne bom poskušal rešiti vsega iz enega skoka v drugega. Vzel sem si štiri treninge, da sem lepo počasi in postopoma izboljševal, s tem pa pridobil tudi neko samozaupanje, da sem si več upal. Hkrati je bil načrt tudi obnoviti kondicijsko pripravo in tudi to se je zgodilo."

"V bistvu je šlo izvajanje načrta kar hitro. Na srečo se je vse lepo odvijalo in ni bilo treba načrta spreminjati oziroma delati kakršnih koli posegov ali modifikacij zastavljenega dela. Tudi z opremo se je vse pokazalo, da ustreza. Zato sem bil lahko osredotočen na mirno in potrpežljivo skakanje," je dejal Prevc, ki zaradi storjenega dela v tem času komaj čaka, da se turneja začne, saj ga zanima razplet: "S tem, kar smo naredili, sem zadovoljen. Verjamem, da se bo tudi na tekmah kaj poznalo. Sicer nikoli ne veš, kako se tam zavrti. Predvsem je bilo glavno, da je bilo okolje mirno. Tudi tekme pokala Cockte so bile v Planici, zato da je bila kranjska skakalnica povsem prosta. V petek popoldne sem jo imel popolnoma zase, dvakrat pa se mi je pridružil še Timi Zajc. V miru sem skakal, to pa je bilo tisto, kar mi je dalo največ sproščenosti."

S takimi skoki bodo prišli tudi uspehi

O rezultatskih ciljih ne želi razmišljati, tudi si jih posebej ne postavlja, saj se s tem ne želi obremenjevati. Kot pravi, "če bo uspelo te skoke prenesti na tekmo, bodo rezultati avtomatično prišli". Vendarle letošnja zima do zdaj ni šla po načrtih in predvsem željah. Pred dvema letoma skakalec, ki ni imel konkurence, je zdaj 17. v svetovnem pokalu: "Malce sem bil po vseh tekmah že zasičen, po eni strani tudi naveličan, saj ves čas verjameš v najboljše. V glavi imaš, kako rešiti stvari, potem pa, ko se odrineš z mize, vidiš, da ni nič bolje. Če ti uspe dober skok, ko pristaneš pri lepi daljavi, je trud poplačan. Ko pa ni uspeha, te pa vse skupaj počasi prazni, saj ni potrditve, da pravilno in dobro delaš. Vseeno se prepričuješ, da je vse v redu, a te, hočeš nočeš, izprazni."

V skladu s celotno sezono je bil tudi nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu, kamor je prišel kot branilec srebrne in bronaste medalje, a je Južno Korejo zapustil z desetim in 12. mestom, nekonkurenčna za vrh pa je bila tudi slovenska ekipa: "Zdaj, ko sem 14 dni doma, drugače gledam na igre, kot sem tedaj, ko so se nastopi končali. Takrat sem bil kar malce žalosten, obupan nad vsem skupaj. Zdaj vidim, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči. Nikoli nisem obupal ali kaj podobnega, da bi si rekel, saj tako ali tako nimam nobenih možnosti in je brez zveze, da kar koli sploh treniram in se aktiviram za tekme. Naredil sem vse, nisem obupal in sem se boril do konca, a pač je bilo tistih devet oziroma 11 takrat boljših od mene."

