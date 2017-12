Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Robert Sabolič je zamenjal klub mesec in pol pred olimpijskim turnirjem. Foto: EPA Dodaj v

Sabolič že četrti Slovenec to sezono pri Torpedu

Torpedo na petem mestu Zahodne konference

27. december 2017 ob 22:11

Vladivostok - MMC RTV SLO

Robert Sabolič je zaradi finančnih težav kluba zapustil Admiral iz Vladivostoka in se pridružil Torpedu. Za ekipo iz Nižnega Novgoroda so v letošnji sezoni že igrali Žiga Jeglič, Jan Muršak in Rok Tičar. Vsi so že odšli iz kluba.

29-letni hokejist je v Ligo KHL prišel lani, ko je zaigral za Admiral. Zadnji dan prestopnega roka so se številni igralci Vladivostoka odločili, da zamenjajo klub, ki zagotovo ne bo igral v končnici. Sabolič, ki je letos na 44 tekmah dosegel deset zadetkov in prispeval še 15 podaj, je sklenil dveletno sodelovanje s Torpedom.

Trener Torpeda Peter Skudra ima zelo malo potrpljenja s tujci, ki jih menja kot po tekočem traku. Tičar zdaj igra za Sibir iz Novosibirska, Jeglič pa za Nefethimik iz Nižnekamska. Muršak še vedno okreva po poškodbi zapestja in išče nov klub.

Torpedo je danes izgubil proti CSKA-ju iz Moskve z 1:5 in je trenutno na petem mestu Zahodne konference. Po 47 krogih je zbral 77 točk.

A. G.