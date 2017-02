Sacramento čas po Cousinsu začel zmagovito

Nov par v New Orleansu dal 56 točk, a vseeno visok poraz

24. februar 2017 ob 07:25

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Sacramenta so življenje po DeMarcusu Cousinsu začeli zmagovito, saj so premagali Denver s 116:100.

Willie Cauley Stein je z 29 točkami postavil rekord kariere. Zelo opazen delež sta dodala novinca Buddy Hield (16) in Tyreke Evans (15). Denverju ni pomagalo niti pet zadetih trojk Garyja Harrisa, ki je dosegel sicer 23 točk.

Davis in Cousins skupaj dala 56 točk

Na drugi strani je Cousins kariero v New Orleansu začel z visokim porazom pred domačimi gledalci, Houston je slavil s 129:99. Cousins je dal 27 točk, še dve več pa Anthony Davis. Kar šest Raket je doseglo vsaj 10 točk, največ Lou Williams (27), ki je zadel sedem trojk.

Cousins: Čaka nas še dolg proces

"Nihče ni pričakoval, da bomo že na prvi tekmi tako dobri, da bi lahko osvojili naslov. Vidimo potencial, a pri tem vemo, da nas čaka še precej dela. Čaka nas še dolg proces," je bil po tekmi previden Cousins.

Anthony je oblekel dres ... New Yorka

Celotni prestopni rok se je največ govorilo o morebitni selitvi Carmela Anthonyja iz New Yorka v Cleveland. Do menjave ni prišlo, obe ekipi pa sta se med seboj pomerili ravno v noči na petek. Cavsi niso imeli težav pri zmagi 119:104, LeBron James je 48. v karieri dosegel trojni dvojček (18 točk, 13 skokov, 15 podaj). Anthony je ob metu 9/25 dosegel 20 točk, Saša Vujačić je v dveh minutah zadel edini met iz igre.

Liga NBA, tekme 23. februarja:

CLEVELAND - NEW YORK 119:104

Irving 23, Korver 20, James 18, 13 skokov in 15 podaj; Lee 25, Anthony 20, Vujačić 3 (met: 1/1) v dveh minutah.

DETROIT - CHARLOTTE 114:108

Caldwell Pope 33, Harris 25, Udrih ni igral; Walker 34, Batum 18.

ORLANDO - PORTLAND 103:112

Vučević 25; Lillard 33, McCollum 22.

NEW ORLEANS - HOUSTON 99:129

Davis 29, Cousins 27 in 14 skokov; Williams 27, Gordon 19, Anderson 17.

SACRAMENTO - DENVER 116:100

Cauley Stein 29 in 10 skokov, Hield 16; Harris 23, Chandler 18 in 10 skokov.

GOLDEN STATE - LA CLIPPERS 123:113

Curry 35, Durant 25 in 15 skokov, Thompson 18; Rivers in Crawford po 19.

Tekme 24. februarja:

PHILADELPHIA - WASHINGTON

INDIANA - MEMPHIS

TORONTO - BOSTON

CHICAGO - PHOENIX

MILWAUKEE - UTAH

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

MINNESOTA - DALLAS

ATLANTA - MIAMI

DENVER - BROOKLYN

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 56 40 16 71,4 BOSTON CELTICS 57 37 20 64,9 WASHINGTON WIZARDS 55 34 21 61,8 TORONTO RAPTORS 57 33 24 57,9 ATLANTA HAWKS 56 32 24 57,1 INDIANA PACERS 57 29 28 50,9 CHICAGO BULLS 57 28 29 49,1 DETROIT PISTONS 58 28 30 48,3 ------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 55 25 30 45,5 MIAMI HEAT 57 25 32 43,9 CHARLOTTE HORNETS 57 24 33 42,1 NEW YORK KNICKS 58 23 35 39,7 PHILADELPHIA 76ERS 56 21 35 37,5 ORLANDO MAGIC 59 21 38 35,6 BROOKLYN NETS 56 9 47 16,1 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 57 48 9 84,2 SAN ANTONIO SPURS 56 43 13 76,8 HOUSTON ROCKETS 59 41 18 69,5 LOS ANGELES CLIPPERS 57 35 22 61,4 UTAH JAZZ 57 35 22 61,4 MEMPHIS GRIZZLIES 58 34 24 58,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 57 32 25 56,1 DENVER NUGGETS 57 25 32 43,9 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 58 25 33 43,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 57 24 33 42,1 NEW ORLEANS PELICANS 58 23 35 39,7 DALLAS MAVERICKS 56 22 34 39,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 57 22 35 38,6 LOS ANGELES LAKERS 58 19 39 32,8 PHOENIX SUNS 57 18 39 31,6

S. J.