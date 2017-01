Sacramento tudi tokrat prekratek proti Miamiju

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tyler Johnson je bil s 23 točkami prvi strelec srečanja. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

5. januar 2017 ob 08:13

19 točk in 7 podaj je bil prispevek Gorana Dragića k zmagi košarkarjev Miamija nad Sacramentom (107:102), ki ostaja stalna stranka moštva s Floride.

Vročica je bila boljša od Kraljev šestič zapored in 16. na zadnjih 17 tekmah. Vse je kazalo na gladko zmago Miamija, ki je v tretji četrtini vodil za 19. A Sacramento se je pobral in zaostanek stopil že na začetku zadnje četrtine. Srečanje je 27 sekund pred koncem s košem ob prekršku odločil prvi strelec Miamija Tyler Johnson, ki je dosegel 23 točk.

Dragić je po težavah s hrbtom večer prej v Phoenixu na parketu preživel 30 minut. Iz igre je metal 5/12, 0/2 za tri točke. Zadel je vseh devet prostih metov. Miami še vedno igra brez prvega centra Hassana Whitesida, vendar so se v ekipo vrnili Tyler in James Johnson ter Dion Waiters.

Pri Sacramentu je bil nerazpoložen drugi strelec Lige NBA DeMarcus Cousins (povprečje 29), ki se je ustavil pri 13 točkah. Po 15 točk so dosegli rezervisti Ty Lawson, Garrett Temple in Arron Afflalo.

Najbolj razburljivo je bilo v New Yorku, kjer je Giannis Antetokounmpo zadel za zmago Milwaukeeja s 105:104 ob zvoku sirene. Grk je vzel žogo v svoje roke, jo držal sedem sekund, nato pa hladnokrvno sprožil s črte prostih metov prek Lanca Thomasa. Skupaj je dosegel 27 točk in zbral 13 skokov. Pri New Yorku, ki je izgubil šestič zapored, je bil prvi igralec Carmelo Anthony s 30 točkami, 11 skoki in 7 podajami. Saša Vujačić ni igral.

SACRAMENTO - MIAMI 102:107

Lawson, Temple in Afflalo po 15; T. Johnson 23, Dragić 19 (met: 5/12), skok in 7 podaj v 30 minutah.



NEW YORK - MILWAUKEE 104:105

Anthony 30, Vujačić tokrat ni igral; Antetokounmpo 27 in 13 skokov, Monroe 18, Parker 15.

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY 123:112

Batum 28, Walker 20; Westbrook 33, 15 skokov in 8 podaj, Kanter 22.

ORLANDO - ATLANTA 92:111

Gordon (10 skokov) in Payton po 15; Schroder 18, Bazemore 17.

CLEVELAND - CHICAGO 94:106

James 31, McRae 21; Butler 20, Gibson 18.

LA CLIPPERS - MEMPHIS 115:106

Rivers 28, Redick 19; Gasol 23, Conley 17.

GOLDEN STATE - PORTLAND 125:117

Curry 35, Durant 30; McCollum 35, Plumlee 16 in 10 skokov.

Tekme 5. januarja:

INDIANA - BROOKLYN

TORONTO - UTAH

DETROIT - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - ATLANTA

HOUSTON - OKLAHOMA CITY

DALLAS - PHOENIX

DENVER - SAN ANTONIO

PORTLAND - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 34 23 11 67,6 BOSTON CELTICS 35 21 14 60,0 NEW YORK KNICKS 35 16 19 45,7 PHILADELPHIA 76ERS 33 9 24 27,3 BROOKLYN NETS 33 8 25 24,2 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 34 26 8 76,5 MILWAUKEE BUCKS 34 18 16 52,9 INDIANA PACERS 36 18 18 50,0 CHICAGO BULLS 36 18 18 50,0 DETROIT PISTONS 37 16 21 43,2 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 36 20 16 55,6 ATLANTA HAWKS 35 19 16 54,3 WASHINGTON WIZARDS 34 16 18 47,1 ORLANDO MAGIC 37 16 21 43,2 MIAMI HEAT 37 11 26 29,7 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 36 22 14 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 36 21 15 58,3 PORTLAND TRAILBLAZERS 37 15 22 40,5 DENVER NUGGETS 35 14 21 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 35 11 24 31,4 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 36 31 5 86,1 LOS ANGELES CLIPPERS 38 24 14 63,2 SACRAMENTO KINGS 35 15 20 42,9 LOS ANGELES LAKERS 38 13 25 34,2 PHOENIX SUNS 36 11 25 30,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 35 28 7 80,0 HOUSTON ROCKETS 36 27 9 75,0 MEMPHIS GRIZZLIES 38 22 16 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 36 14 22 38,9 DALLAS MAVERICKS 35 11 24 31,4

R. K.