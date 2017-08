Sagan dobil še drugo etapo na BinckBank Touru

Slovak v ciljnem šprintu najhitrejši

9. avgust 2017 ob 16:57

Ardooie - MMC RTV SLO

Slovaški šprinter Peter Sagan, ki vozi za ekipo Bora-Hansgrohe, je po prvi dobil še tretjo etapo BinckBank Toura. V ciljnem šprintu je premagal Edwarda Theunsa in Rudyja Barbierja.

"Danes sem se spommnil, da kolesarimo v Belgiji, etapa je izgledala kot kakšna spomladanska klasika. Bilo je noro. V nekem trenutku je začelo tudi deževati in vse skupaj je postalo kar nevarno. V končnici etape je prišlo tudi do padcev. Vesel sem, da nam je skupaj z ekipo uspelo doseči novo zmago. To je za nas velik uspeh," je bil po etapi do ušes nasmejan Sagan.

V zadnjih treh kilometrih etape je pri šikani prišlo do množičnega padca, ušlo mu je 50 kolesarjev, med njimi tudi Saganu. Jean-Pierre Drucker se je nato odločil za pobeg, a so ga kolesarji ujeli približno 80 metrov pred ciljem. Sledil je boj za zmago, v katerem je Sagan izbral najboljšo linijo, 100 metrov pred ciljno črto je začel silovit šprint, hitrosti, ki jo je razvil, nihče ni bil kos.

Z etapno zmago in po zaslugi bonifikacijskih sekund se je Slovak povzpel na 3. mesto skupne razvrstitve dirke, za vodilnim Švicarjem Stefanom Küngom zaostaja za pet sekund. Drugo mesto zaseda Poljak Maciej Bodnar (+0:04). Zmagovalec letošnje Dirke po Italiji Tom Dumoulin je s tretjega padel na šesto mesto, za Küngom zaostaja za 16 sekund.

Binckbank Tour, 3. etapa

Blankenberge-Ardooie, 185 km: 1. P. SAGAN SLK 4:14:02 2. E. THEUNS BEL oba 3. R. BARBIER FRA isti čas ... . J. POLANC SLO . K. KOREN SLO . D. PER SLO . L. PIBERNIK SLO . G. BOLE SLO . M. KUMP SLO Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. S. KÜNG ŠVI 8:15:08 2. M. BODNAR POL +0:04 3. P. SAGAN NIZ 0:05 ... . J. POLANC SLO . K. KOREN SLO . D. PER SLO . L. PIBERNIK SLO . G. BOLE SLO . M. KUMP SLO

Mitja Lisjak