Sagan še tretjič letos na Touru ukanil tekmece

Slovak Peter Sagan je zmagovalec 13. etape na Dirki po Franciji, ki je kolesarje iz Alp po 169 kilometrih pripeljala v Valence v dolini Rone. Sagan se veseli tretje etapne zmage na letošnjem Touru.

Razgibana etapa z dvema vzponoma tretje in četrte kategorije (Cote de Brie in Cote de Sainte-Eulalie) se je pričakovano končala s šprintom glavnine, v katerem je Sagan slavil pred Norvežanom Alexandrom Kristoffom in Francozom Arnaudom Demarom.

Dolgo je bežala četverica kolesarjev Thomas De Gendt, Michael Schär, Thomas Scully in Dimitri Claeys, ki pa je bila nato ujeta. Kot zadnji Schär, pet kilometrov pred ciljem. V zadnjem kilometru je pogumno napadel Belgijec Philippe Gilbert, a je bil njegov napad prehiter.

Sagan je z zmago, tretjo na letošnjem Touru in 11. na največji etapni dirki na svetu, še povečal prednost v boju za zeleno majico najboljšega po točkah.

Sagan: Zelena majica je, kot kaže, moja

"Današnja etapa je bila za vse vredna zlata. Rezultat je fantastičen. Vsi v skupini smo se lahko regenerirali. Vesel sem, da sem zmagal. Hvala ekipi, spet je opravila zelo dobro delo. V zaključku sem bil malce pozen, skušal sem se prebiti naprej, obdržal sem stik s Kristoffom in vesel sem, da sem ga premagal. Zelena majica je, kot kaže, moja, a priti bo treba do Pariza," je povedal Sagan. Slovak ima zdaj na računu 398 točk, prvi zasledovalec Kristoff pa 170.

Roglič potrdil skupno četrto mesto

Ob včerajšnjem padcu si je četrtouvrščeni Vincenzo Nibali poškodoval hrbtno vretence, tako da je dirka zanj končana. To pomeni, da je Primož Roglič, ki je bil tokrat 45. (čas zmagovalca), v skupnem seštevku tudi uradno napredoval na četrto mesto. Kristijan Koren je bil 73. Na vrhu skupnega seštevka pričakovano ni prišlo do sprememb. Geraint Thomas je ohranil naskok pred Britancem Chrisom Froomom in Nizozemcem Tomom Dumoulinom.

V soboto od Saint-Paul-Trois-Chateauxa do Mendeja

Kolesarje v soboto čaka razgibana etapa med Saint-Paul-Trois-Chateaux in Mendejem, dolga bo 188 kilometrov, zaključek pa bo kar težek, saj je cilj postavljen navkreber, že pred tem pa tekmovalce čakajo trije kategorizirani vzponi.

Trak fotoaparata gledalca kriv za Nibalijev padec

Posnetek gledalca vzpona na Alpe d'Huez, ki je bil točno na kraju Nibalijeve nesreče, je razjasnil in pojasnil nesrečni dogodek 4 km pred ciljem, ravno ko je bil razplet etape na vrhuncu. Sprva se je zdelo, da ga je zakrivil policist na motorju, zaradi zožitvene ograje. Podroben pregled posnetka Kolumbijca Diega Alvareza razkrije, da je bil Nibali žrtev preveč navdušenega navijača, ki je slikal, pri tem pa ni držal traku aparata, Sicilijanec pa je s krmilom zapel trak in sledil je nenadni padec, pri katerem si je poškodoval hrbtno vretence. Vseeno se je Nibali pobral in nadaljeval v izrednem ritmu, pobral malo opešanega Rogliča in pred ciljem skoraj ujel vodilno peterico. Po pregledu v bolnišnici v Grenoblu je bilo jasno, da 33-letnik iz Messine ne sme nadaljevati dirkanja.

KOLESARSTVO 105. DIRKA PO FRANCIJI 13. ETAPA Le Bourg d'Oisans-Valence, 169 km: 1. P. SAGAN SLK 3:45:55 2. A. KRISTOFF NOR vsi 3. A. DEMARE FRA 4. J. DEGENKOLB NEM 5. G. VAN AVERMAET BEL 6. Y. LAMPAERT BEL 7. C. M. NIELSEN DAN isti 8. A. PASQUALON ITA 9. S. COLBRELLI ITA 10. T. PHINNEY JAR ... 45. P. ROGLIČ SLO čas 73. K. KOREN SLO 1:05

SKUPNI VRSTNI RED Po 13. etapi: 1. G. THOMAS VB 53:10:38 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:46 5. R. BARDET FRA 3:07 6. M. LANDA ŠPA 3:13 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:43 8. N. QUINTANA KOL 4:13 9. D. MARTIN IRS 5:11 10. J. FUGLSANG DAN 5:45 11. A. VALVERDE ŠPA 9:07 12. B. JUNGELS LUKS 9:09 13. I. ZAKARIN RUS 9:37 14. M. NIEVE ŠPA 15:28 15. P. R. LATOUR FRA 16:41 108. K. KOREN SLO 1:49:23

