Sagan tretjič zapored svetovni prvak

Favorit in branilec naslov Peter Sagan

24. september 2017 ob 13:30

Bergen - MMC RTV SLO

V Bergnu se je danes s cestno dirko med moškimi zaključilo 90. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zmagal je Peter Sagan, ki je dobil ciljni šprint.

Na sporedu je bila 276 kilometrov dolga cestna dirka, po prihodu v Bergen so tekmovalci najprej opravili nekaj krajši krog, zatem pa 11 polnih. Pred zadnjim krogom so bili vsi ubežniki ujeti, vse se je začelo praktično znova. V zadnjem kilometru sta se za zmago udarila Sagan in Alexander Kristoff, ki je prvi začel šprint, vendar morda malce prezgodaj. Sagan je pametno počakal na pravi trenutek, smuknil je iz zavetrja in v silovitem finišu prehitel Norvežana.

Slovak je bil prepričan, da je ciljno črto prečkal prvi, njegovo zmago je potrdil fotofiniš, ki je pokazal, da je bil za polovico kolesarskega obroča hitrejši od Kristoffa. Sagan je tako postal prvi kolesar v zgodovini, ki je tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka.

Od Slovencev se je najbolje odrezal Luka Pibernik, ki je dirko končal na 43. mestu.

