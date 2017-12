Sagan zakopal pravno sekiro z UCI-jem

Sagan: Vesel za pozitivne zaključke

5. december 2017 ob 12:46

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Kolesarski svetovni prvak Peter Sagan in Mednarodna kolesarska zveza (Uci) sta zakopala pravno sekiro zaradi diskvalifikacije na julijski Dirki po Franciji.

Slovaka je vodstvo Toura po incidentu z Markom Cavendishem diskvalificiralo, Sagan in njegova ekipa pa sta se pritožila na Mednarodno športno razsodišče Cas.

Sagan se je julija med četrto etapo v Vittelu v ciljnem šprintu zapletel s Cavendishem, Britanec je padel ob zaščitni ograji. Sodniki so Slovaka izključili z dirke, kar je vzbudilo burne razprave.

Saganova ekipa Bora-Hansgrohe je pravico iskala na Casu, danes bi v Lozani moralo biti zaslišanje, do katerega pa ne bo prišlo. Primer so zaprli po ogledu novih videoposnetkov, je sporočil Uci.

Na dirkah dodatni sodniki

"Strani sta se strinjali, da je bila nesreča splet okoliščin, zato smo po ogledu novih videoposnetkov primer zaprli," je sporočila zveza Uci. Krovna kolesarska zveza je ob tem razkrila še, da je novi predsednik David Lappartient obljubil, da bo na dirke uvedel dodatne sodnike.

Sagan: Vesel za pozitivne zaključke

"Preteklost je pozabljena. Bistvo je izboljšati naš šport. Pozdravljam, kar se mi je zgodilo v Vittelu, saj je to pokazalo, da delo sodnikov ni lahko in da mora Uci najti način za boljše delo. Vesel sem, da je moj primer pripeljal do pozitivnih zaključkov," je povedal Sagan.

VIDEO Prvenec Demara, padec Cavendisha, slovo Sagana

VIDEO Zaključek četrte etape na kolesarski Dirki po Franciji

M. L.