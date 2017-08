Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jesper Stuyven je dobil zadnjo etapo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Saganu ni želel nihče pomagati, zadnja etapa Stuyvenu

Dumoulin zadržal prednost v skupnem seštevku

13. avgust 2017 ob 17:06

Geraardsbergen - MMC RTV SLO, STA

Zadnjo etapo letošnjega BinckBank Toura je dobil Belgijec Jasper Stuyven, dirko pa je dobil Nizozemec Tom Dumoulin.

Ta je bil sicer tretji v današnji etapi, drugi je bil Belgijec Philippe Gilbert. V generalni razvrstitvi je imel na koncu Dumoulin, zmagovalec letošnje dirke po Italiji, 17 sekund prednosti pred Belgijcem Timom Wellensom, zmagovalcem v letih 2014 in 2015, tretji je bil Stuyven z zaostankom 46 sekund, ki je z odra za zmagovalce potisnil olimpijskega prvaka Belgijca Grega Van Avermaeta.

Sagan zamahnil z roko in obupal

Zadnja etapa je postregla z razburljivim zaključkom. Uvodna prva polovica etape je minila v ospredju bega deveterice, v njej je bil tudi današnji slavljenec Grega Bole, ki je dopolnil 32 let. Toda glavnina je imela ubežnike na varni razdalji. V drugi polovici so na svoj račun prišli specialisti za belgijske klasike, saj so šli kolesarji po trasi Dirke po Flandriji. Slovak Peter Sagan, ki je štiri dni lovil jubilejno stoto zmago, je večkrat nakazal, da je najmočnejši, toda nihče ni želel kolesariti z njim. Stuyven je nato napadel kakšne tri kilometre do cilja, Sagan je poskusil z lovom, nihče mu ni pomagal, zato je zamahnil z roko, Belgijec pa je prikolesaril do dovolj prednosti za etapni uspeh.

Od Slovencev je prvi ciljno črto prečkal Luka Pibernik na 36. mestu in z zaostankom 1:21 minute. Bole (oba Bahrain-Merida) je bil 55., zaostal je 4:37 minute. Marko Kump in Jan Polanc, oba kolesarja UAE Emirates, nista prišla do cilja. Skupno je Pibernik končal na 42. mestu, Bole na 100.

M. L.