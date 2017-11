Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nuri Sahin je med letoma 2005 in 2017 za turško reprezentanco zbral 51 nastopov in 2 gola. Foto: Reuters Dodaj v

Sahin končal reprezentančno pot

Vedno je želel nositi dres s polmesecem in zvezdo

3. november 2017 ob 11:37

Dortmund - MMC RTV SLO, STA

Nogometaš nemškega prvoligaša Borussie Dortmunda, Turek Nuri Sahin, je sporočil, da je pri 29 letih končal reprezentančno kariero.

Za Turčijo je zbral 52 tekem in dva gola. Sahin se je za to odločil po tem, ko se Turčija ni uvrstila na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Rusiji. "Rad bi najavil, da končujem reprezentančno kariero," je na Twitterju in Instagramu zapisal Sahin in dodal, da želi "dati priložnost novi generaciji" igralcev.

Sahin je bil leta 2011 najboljši nogometaš nemške bundeslige. "Odkar pomnim so bile moje sanje, da oblečem dres s polmesecem in zvezo. Zelo sem hvaležen, da sem lahko izpolnil svoje sanje," je dodal 29-letnik.

