Šahovska prvakinja ne bo branila naslova, ker je turnir v Savdski Arabiji

Ana Muzičuk vrsto let nastopala za Slovenijo

27. december 2017 ob 09:46

Riad - MMC RTV SLO

Ana Muzičuk, svetovna šahovska prvakinja iz Ukrajine, ki je kar deset let nastopala za Slovenijo, na svetovnem prvenstvu v Savdski Arabiji ne bo branila svojih dveh naslovov, ker "noče biti obravnavana kot drugorazredno bitje".

27-letna dvakratna svetovna prvakinja, ki je slovenske barve branila med letoma 2004 in 2014 (pogodbo ji je ponudila slovenska šahovska zveza), je tako sporočila, da je zaradi stanja ženskih pravic v Savdsko Arabijo ne bo.

Svetovno šahovsko prvenstvo v Riadu, za katero je razpisan rekordni nagradni sklad 1,7 milijona evrov, bo v času, ko skuša prestolonaslednik Mohammed bin Salman svojo z nafto bogato državo predstaviti kot bolj odprto in zmerno.

A na prvenstvo je že padla temna senca, ker Riad izraelskim šahistom ni hotel izdati vizumov, še vedno pa ni jasno, ali bodo prišli iranski in katarski šahisti. Odnosi z obema državama so namreč, milo rečeno, slabi.

Turnir kralja Salmana 2017 so slovesno oprli v ponedeljek, a že v torek je izraelska šahovska zveza sporočila, da zaradi zavrnitve njihovih tekmovalcev od Svetovne šahovske zveze (FIDE) zahteva odškodnino. Takoj so začele krožiti govorice, da so vizume zavrnili tudi iranski in katarski delegaciji, a FIDE vztraja, da lahko pridejo – tudi če se na koncu odločijo, da jih ne bo.

Košarica zaradi visokih načel

Da je na turnir iz načelnih razlogov ne bo, je Muzičukova sporočila prek Facebooka. "V naslednjih dneh bom izgubila dva naslova svetovne prvakinje - drugega za drugim. Samo zato, ker sem se odločila, da ne grem v Savdsko Arabijo. Ker nočem igrati po njihovih pravilih, ker nočem nositi burke, ker se nočem gibati zunaj v spremstvu in na splošno ker se nočem počutiti kot drugorazredno bitje," je zapisala.

"Točno pred enim letom sem osvojila dva naslova svetovne prvakinje in sem bila najsrečnejši človek v šahovskem svetu, tokrat pa se počutim res slabo. Pripravljena sem se postaviti za svoja načela in preskočiti dogodek, na katerem bi morala čez pet dni zaslužiti več kot na ducat dogodkih skupaj."

Na turnir ne bo niti sestre

"Vse to je nadležno, a kar me najbolj vznemirja, je to, da skoraj nobenega to res ne zanima. To daje res grenek priokus, sama pa nisem take vrste človek, da bi spreminjala mnenje in načela. Enako velja za mojo sestro Marijo in res sem vesela, da deliva to stališče. In za tiste, ki pa vas briga – vrnili se bova!"

Anina mlajša sestra Marija je prav tako šahistka in tudi ona bo turnir izpustila.

Organizacija FIDE je bila zelo ponosna, da se ji je s savdskimi oblastmi uspelo dogovoriti, da za tekmovalke sprostijo svoja stroga pravila glede burk - tako bodo šahistke lahko tekmovale v belih bluzah z visokim ovratnikom, kar FIDE označuje za zgodovinski uspeh.

