Salah afriški nogometaš leta po izboru BBC-ja

Najboljši strelec Premier lige s 13 zadetki

11. december 2017 ob 20:01

Liverpool - MMC RTV SLO

Mohamed Salah je postal najboljši afriški nogometaš leta po izboru BBC-ja. 25-letni Egipčan je izbrano vrsto popeljal na svetovno prvenstvo, blesti pa tudi v dresu Liverpoola.

Najboljši strelec Premier lige je dosegel že 13 zadetkov v letošnjem prvenstvu, Liverpool je trenutno na četrtem mestu. Drugo mesto je zasedel sijajni napadalec dortmundske Borussie Pierre-Emerick Aubameyang, sledili so Naby Keita, Sadio Mane in Victor Moses.

"To je prav poseben občutek. Imel sem občutek, da sem imel odlično leto. Želim si postati najboljši egipčanski nogometaš vseh časov, zato sem pripravljen vložiti zares veliko," je pojasnil Salah.

"Zahvaliti se moram soigralcem pri Romi, trenutnim soigralcem pri Liverpoolu in seveda soigralcem v reprezentanci," je še dodal Salah, ki je Egiptu zagotovil prvi nastop na SP-ju po letu 1990. V kvalifikacijah je dosegel pet golov in prispeval še dve podaji. V sodnikovem dodatku proti Kongu je zadel z bele točke in potrdil vozovnico za Rusijo. Odlično je igral tudi na afriškem prvenstvu, kjer je Egipt prišel vse do finala, Kamerun je bil nato boljši z 2:1.

A. G.