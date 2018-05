Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Mohamed Salah je na 38 prvenstvenih tekmah mrežo nasprotnika zatresel 32-krat, s čimer je podrl rekord Premier lige. Izjemnega napadalca zdaj čaka še zadnja tekma sezone - finale Lige prvakov v Kijevu proti madridskemu Realu 26. maja. Foto: Reuters Dejan Lovren je v zaključku prvega polčasa podvojil vodstvo Liverpoola. To je bil njegov prvi prvenstveni zadetek za rdeče na Anfieldu. Foto: Reuters Newcastle United se je znesel nad Chelseajem. Foto: Reuters Menedžer Rafael Benitez je taktično nadigral Chelseajevega strokovnjaka Antonia Conteja. Foto: Reuters Manchester City je postal prva ekipa v zgodovini Premier lige, ki ji je uspelo doseči 100 točk. Zadnje tri, s katero so novopečeni angleški prvaki dosegli stotico, je na tekmi v Southamptonu priboril Gabriel Jesus, ki je domačega vratarja premagal v 94. minuti. Foto: Reuters Arsene Wenger je v Huddersfieldu zadnjič vodil Arsenal. 68-letni Francoz, ki je vajeti topničarjev prevzel leta 1996, je ekipo iz severnega Londona vodil na 1.235 tekmah. Zmage se je veselil 707-krat, 280-krat je remiziral, 248 tekem pa je izgubil. Z Arsenalom je osvojil 17 lovorik. Foto: Reuters Tottenham je dobil goleado zadnjega kroga proti Leicester Cityju (5:4). Erik Lamela (na fotografiji) se je dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters Dodaj v

Salah podrl strelski rekord in zagotovil Ligo prvakov

Visok poraz Chelseaja na St. James's Parku

13. maj 2018 ob 17:46

Sanjska sezona Mohameda Salah se nadaljuje. Po vrsti nagrad, ki jih je letos prejel za izjemne predstave, je v zadnjem krogu Premier lige podrl še rekord po doseženih zadetkih v posamezni sezoni.

Odlični napadalec iz Egipta je na tekmi Liverpoola proti Brighton & Hove Albionu v 26. minuti zatresel mrežo in dosegel že svoj 32. gol sezone, s čimer je izboljšal dosežek Alana Shearerja (Blackburn, 1995/96), Cristiana Ronalda (Manchester United, 2007/08) in Luisa Suareza (Liverpool, 2013/14), ki so se v posamezni sezoni, dolgi 38 krogov, za svoje klube med strelce vpisali 31-krat.

Liverpoolčani so sicer brez večjih težav dobili zadnji prvenstveni obračun v letošnji sezoni, s tem pa tudi potrdili igranje v Ligi prvakov za naslednjo sezono. V zaključku prvega polčasa je z glavo vodstvo rdečih podvojil branilec Dejan Lovren, v nadaljevanju pa je gostujočega vratarja Mathewa Ryana po Salahovi podaji z izjemnim strelom pod prečko premagal še Dominic Solanke.

Končni izid je s polvolejem v 85. minuti postavil Andy Robertson. Liverpool je sedmič v zgodovini sezono končal brez poraza na svojem Anfieldu.

Visok poraz Chelseaja v Newcastlu

V zadnjem krogu so na morebitno četrto mesto, s tem pa tudi uvrstitev v Ligo prvakov, še vedno upali pri Chelseaju, a za kaj takega so potrebovali poraz Liverpoola in lastno zmago nad Newcastle Unitedom v gosteh. Oba scenarija se nista uresničila. Liverpool je svojo tekmo dobil, Chelsea pa je na St. James's Parku utrpel visok poraz (3:0). Igra modrih je bila precej neprepoznavna, zadetek so prejeli v 23. minuti, ko je Dwight Gayle po slabšem posredovanju vratarja Thibauta Courtoisa z glavo zadel iz bližine, v drugem polčasu je dvakrat londonsko mrežo zatresel še Ayoze Perez. Prvič po slabi uri igre, ko je po strelu Jonjoja Shelveyja preusmeril žogo v malo mrežico, drugič v 64. minuti, ko je zadel iz bližine po lepi kombinaciji iz prekinitve.

Chelseajeva sezona sicer še ni končana, modri s Stamford Bridgea jo bodo končali na Wembleyju 19. maja, ko jih čaka finalni obračun FA-pokala proti Manchester Unitedu.

V novo sezono z Wolvesi in Cardiff Cityjem

V naslednji sezoni Lige prvakov bodo torej zaigrali Manchester City, Manchester United, Tottenham in Liverpool. Chelsea, Arsenal in Burnley so si zagotovili nastope v Evropski ligi. V nižji rang tekmovanja so izpadli West Bromwich Albion, Stoke City in Swansea City. V novi sezoni Premier lige bosta zaigrala Wolverhampton in Cardiff City, tretji klub bo znan po koncu končnice v Championshipu. Za zadnjo vstopnico, ki odpira vrata Premier lige, se borijo Fulham, Derby County, Aston Villa in Middlesbrough.

Premier liga, 38., zadnji krog

BURNLEY - BOURNEMOUTH 1:2 (1:0)

Wood 39.; King 74., Wilson 93.



CRYSTAL PALACE - WEST BROM 2:0 (0:0)

Zaha 69., van Aanholt 78.



HUDDERSFIELD - ARSENAL 0:1 (0:1)

Aubameyang 38.



LIVERPOOL - BRIGHTON 4:0 (2:0)

Salah 23., Lovren 40., Solanke 53., Robertson 85.



MANCHESTER UNITED - WATFORD 1:0 (1:0)

Rashford 34.



NEWCASTLE UNITED - CHELSEA

Gayle 23., Perez 59., 63.

SOUTHAMPTON - MANCHESER CITY 0:1 (0:0)

Jesus 94.



SWANSEA - STOKE CITY 1:2 (1:2)

King 14.; Ndiaye 31., Crouch 41.

Shaqiri (Stoke City) je v 54. minuti zapravil 11-m.



TOTTENHAM - LEICESTER 5:4 (1:2)

Kane 7., 76., Lamela 49., 60., Fuchs 53./ag; Vardy 4., 73., Mahrez 16., Iheanacho 47.



WEST HAM - EVERTON 3:1 (1:0)

Lanzini 39., 82., Arnautović 63.; Niasse 74.

Lestvica: MANCHESTER CITY 38 32 4 2 106:27 100 MANCHESTER UTD. 38 25 6 7 68:28 81 TOTTENHAM 38 23 8 7 74:36 77 LIVERPOOL 38 21 12 5 84:38 75 CHELSEA 38 21 7 10 62:38 70 ARSENAL 38 19 6 13 74:51 63 BURNLEY 38 14 12 12 36:39 54 EVERTON 38 13 10 15 44:58 49 LEICESTER 38 12 11 15 56:60 47 NEWCASTLE 38 12 8 18 39:47 44 CRYSTAL PALACE 38 11 11 16 45:55 44 BOURNEMOUTH 38 11 11 16 45:61 44 WEST HAM 38 10 12 16 48:68 42 WATFORD 38 11 8 19 44:64 41 BRIGHTON 38 9 13 16 34:54 40 HUDDERSFIELD 38 9 10 19 28:58 37 SOUTHAMPTON 38 7 15 16 37:56 36 SWANSEA 38 8 9 21 28:56 33 STOKE CITY 38 7 12 19 35:68 33 WEST BROMWICH 38 6 13 19 31:56 31

Najboljši strelci:

32 - Mohamed Salah (Liverpool)



30 - Harry Kane (Tottenham)



21 - Sergio Agüero (Manchester City)



20 - Jamie Vardy (Leicester City)



18 - Raheem Sterling (Manchester City)



16 - Romelu Lukaku (Manchester United)



15 - Roberto Firmino (Liverpool)



14 - Alexandre Lacazette (Arsenal)

