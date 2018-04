Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Mohamed Salah vodi v tekmovanju za zlati čevelj, a boj do konca bo še hud. Foto: Reuters Dodaj v

Salaha lovijo Messi, Lewandowski, Immobile, Kane ...

V zadnjih desetih letih kraljevala Ronaldo in Messi

19. april 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko so prvenstva v petih najmočnejših ligah z izjemo italijanskega (in teoretično tudi španskega) prvenstva že odločena, poteka ogorčen boj za zlati čevelj, ki ga vsako leto dobi najboljši strelec evropskih lig.

V tem tekmovanju trenutno vodi napadalec Liverpoola Mohamed Salah, ki je zabil 30 golov in ima 60 točk. Drugi je Lionel Messi, ki je z golom manj zbral 58 točk, tretje mesto pa si delita Robert Lewandowski (Bayern) in Ciro Immobile (Lazio) s 27 goli oziroma 54 točkami. 52 točk je zbral napadalec Tottenhama Harry Kane (26 golov), po 50 pa jih imata Mauro Icardi (Inter) in Edinson Cavani (PSG), ki sta zadela 25-krat.

Največ golov - 33 - je med prvo deseterico sicer dosegel napadalec Benfice Jonas, vendar ima portugalska liga za razliko od italijanske, angleške, nemške, španske in francoske količnik 1,5, tako da ima Brazilec 49,5 točke. Deveti je Cristiano Ronaldo z 48 točkami (24 golov), deseterico pa zaključuje Luis Suarez s 46 točkami (23 golov).

Malce drugačna je podoba, če pogledamo strelce v vseh tekmovanjih. Na tej lestvici vodi Ronaldo z 42 goli. 40 jih je dosegel Salah, po 39 pa Immobile in Messi. 38-krat je nasprotne vratarje premagal Lewandowski, 37-krat Kane, 36-krat pa Cavani. Na sedmem mestu je Kuhn Agüero s 30 goli.

V zadnjih desetih letih sta zlati čevelj po štirikrat osvojila Ronaldo (2008, 2011, 2015, 2016) in Messi (2010, 2012, 2013, 2017), dvakrat Suarez (2014, 2016), enkrat pa Diego Forlan (2009). Ronaldo in Suarez sta si leta 2014 zmago razdelila.

R. K.