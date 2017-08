Salin: Organizacija EP-ja je veliko priznanje za finsko košarko

MMC-jev intervju s Sasujem Salinom

26. avgust 2017 ob 08:00

Helsinki - MMC RTV SLO

"Turnirji so vedno nepredvidljivi. Urnik je naporen in marsikaj se lahko zgodi. Mi želimo biti enakovredni vsem," je v intervjuju za MMC povedal nosilec finske košarkarske reprezentance Sasu Salin.

Slovenija bo predtekmovanje na evropskem prvenstvu igrala v Helsinkih, ki po 50 letih znova gostijo košarkarsko elito. Drugi nasprotnik slovenskih košarkarjev bodo domači susijengi, pri katerih je eden izmed ključnih mož Salin, ki je pet let igral v Ljubljani za Olimpijo. Med sezono 2014/15 je ostrostrelec prestopil v Španijo, kjer se je dobro znašel pri Gran Canarii, letos pa se je iz Las Palmasa preselil v Malago, s katero bo nastopil v Evroligi.

Finska je leta 2011 prvič po 16 letih nastopila na evropskem prvenstvu, od tedaj pa je vedno poleg. Vmes je celo po posebnem povabilu zaigrala tudi na svetovnem prvenstvu. Pred šestimi leti se je na EuroBasketu v Litvi pomerila tudi s Slovenijo, ki je bila uspešnejša, so pa finski volkovi Slovence na kolena spravili dve leti pozneje na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah. Zdaj so Salin in soigralci gostitelji predtekmovalne skupine turnirja.

Pred vrati je evropsko prvenstvo, kjer boste gostitelji. Že nestrpno pričakujete začetek?

Za nami so dolge priprave. Odigrali smo tudi nekaj tekem in smo kar v dobrem stanju. Sicer smo izgubljali tekme, vendar mislim, da smo na pravi poti. Priprave so vedno proces. Poskušamo biti vsak dan boljši. Treba je nekaj časa, kar je popolnoma normalno. Zadnje tekme kažejo, da delamo stvari prav in da smo boljši, kot smo bili na začetku. Pripravljeni pričakujemo prvenstvo.

Kaj organizacija takega tekmovanja, kot je evropsko prvenstvo, pomeni za finsko košarko?

To je velika stvar, brez dvoma. Še posebej, če pomislimo, da smo leta igrali, ne da bi sploh sodelovali na evropskih prvenstvih. Po nastopu leta 2011, ko smo se vrnili na prvenstva in smo potem začeli sodelovati na vseh teh velikih turnirjih, se je začel vzpon košarke, tudi navijači so v velikem številu začeli hoditi na tekme. To je veliko priznanje za finsko košarko, za vse ljubitelje in košarkarske navijače na Finskem, da lahko organiziramo tako tekmovanje.

Veliko navijačev vas je že spremljalo v preteklosti. Se zdaj v državi čuti kaj evforije?

Malce pa že. Nekaj seveda je, saj je prvenstvo pred vrati. Na toliko izjemnih krajih so nas navijači spremljali v res velikem številu. Še posebej na primer v Sloveniji, kamor jih je prišlo res veliko. Ta podpora je potem samo rasla. Nadaljevalo se je na svetovnem prvenstvu, kjer jih je bilo ogromno v Bilbau. Tudi pred dvema letoma na evropskem prvenstvu v Franciji se jih je zbrala lepa številka. Počasi lahko govorimo o manjši evforiji.

Organizacija evropskega prvenstva je nekaj posebnega, bo torej to nekakšno praznovanje finske košarke, konec leta vas na primer čaka pa še proslavljanje stoletnice samostojnosti? Ste Finci dobri gostitelji?

Seveda je nekaj posebnega. Vse se je uskladilo. To bo veliko slavje za finsko košarko, obenem pa še ta stoletnica. EuroBasket je lepa popestritev tega posebnega leta. Finci smo dobri gostitelji. To vam lahko zagotovim. Prepričan sem, da bodo Slovenci, tako kot tudi vsi drugi navijači, zadovoljni. Upam na veliko dobrih tekem in da bo v dvorani odlično ozračje. Verjamem, da nam bo uspelo pripraviti tako dober turnir, kot so jih organizirali po drugih koncih Evrope.

Od leta 2011 ste vedno na prvenstvih in igrali ste tudi že zelo uspešno. Reprezentanca se je nekoliko spremenila. Tu sta brata Murphy, Erik je sicer z vami že nekaj časa, zdaj imate še Markkanena. Lahko primerjate zdajšnjo vašo reprezentanco s preteklimi?

Vedno prihajajo novi igralci, starejši se poslavljajo, mladi prihajajo. To je nekaj normalnega. Ja, prišla sta tudi ta "Američana", brata Murphy, ki sta po mami Finca. Res je Erik z nami že nekaj časa. Potem imamo še druge, ki že nekaj časa živijo na Finskem ali pa so podobna zgodba kot Murphyja. Mislim, da imamo dobro reprezentanco, to lahko rečem. Že vsa ta leta se bojujemo z večjimi košarkarskimi državami. Mislim, da rastemo in se izboljšujemo iz leta v leto. Upam, da nam tudi letos uspe nekaj narediti.

Vse več finskih igralcev odhaja v tujino. Na primer vi s Petterijem Koponenom igrate v Evroligi. Napredek je viden.

Tako je, mislim, da smo trenutno na zelo dobri točki. Po dobrih igrah za reprezentanci naši igralci, ki niso tako znani, na primer, tudi dobijo pogodbe zunaj Finske. Imamo igralce, ki igrajo v Grčiji, Franciji, Španiji … Sicer ne gre za zveneča imena, a je velika stvar, če igraš v tujini. Na Finskem kakovost lige ni tako visoka. Zato mora čim več igralcev v tujino, kar bo pomagalo reprezentanci. Tako je zdaj že nekaj let in še vedno malce rastemo. Evropa zdaj bolje spoznava finsko košarko in postaja normalno, da Finci odhajamo v tujino.

Z vami je tudi Lauri Markkanen, najvišje izbrani Evropejec na letošnjem naboru. Kot slišim, je on že prava zvezda na Finskem.

Velika stvar je bila že, ko je začel igrati na kolidžu. Ljudje so pozorno spremljali tekme, jih tudi gledali v živo, ko jih je prenašala nacionalna televizija. Še posebej, ko se je bližal nabor, se je vse več govorilo o tem. Veliko Fincev je tudi gledalo potem nabor. Težko so ga pričakovali. Veseli smo bili, ko je bil tako visoko izbran. Zdaj je nad njim veliko pritiska. Je še zelo mlad, a se dobro s tem spopada.

Primerjajo ga s številnimi velikimi imeni evropske košarke, celo z Dirkom Nowitzkim. Kaj pomeni za vašo reprezentanco? Res je dober. Gre že zdaj za zelo kakovostnega košarkarja. Lahko mu daš žogo in bo nekaj naredil, dal koš. Njegove sposobnosti za tako višino so res izvrstne. Je gibljiv in dobro tehnično podkovan. Zna marsikaj, tudi zadevati z razdalje. Lahko se primerja z marsikom, lahko tudi pride na res visoko raven, a ga normalno čaka še zelo veliko dela. Logično, da mu še veliko manjka, da pride na to superzvezdniško raven. Ima še veliko časa, da napreduje.

Z ekipo pa je spet Teemu Rannikko, ki je z vami igral tudi pri Olimpiji. Kaj s svojimi izkušnjami pomeni za Finsko?

Teemu ima res veliko izkušenj. Je tudi zelo dobro pripravljen in je v formi. On je odličen igralec, odigral je toliko dobrih tekem za reprezentanco in ima za sabo tudi veliko število klubskih tekem na visoki ravni. Vsem nam bo v veliko pomoč. Odlično razume igro in je eden izmed naših vodij. Še vedno lahko igra na tej ravni. Čeprav na primer ni več tako hiter, ampak tako dobro razume košarko, da še vedno lahko igra.

Košarka ne spada med najpopularnejše športe na Finskem. Kako je zdaj z medijsko pokritostjo in kakšna so pričakovanja?

Jasno je, da dajemo vse od sebe, vseeno pa mislim, da res velikih pričakovanj ni, so razmeroma visoka. Ne čutimo tudi nobenega pritiska. Pokritost je v zadnjih letih večja in ljudje košarko bolj spremljajo. Več se gleda in vse bolj jih zanima. Bomo videli, kako bo na oziroma po tem prvenstvu. Zdaj, ko na primer na pripravljalnih tekmah nismo zmagovali, ljudje ne pričakujejo veliko. Novinarji pišejo o tem, a ni nobene panike. Nič resnega.

Na dveh prvenstvih ste se tudi pomerili s Slovenijo. Dobro poznate številne košarkarje, s katerimi ste igrali oziroma igrali proti njimi. Vseeno pa je Slovenija letos kar nekoliko spremenjena. Kako vi vidite slovensko reprezentanco in razmerje moči v tej predtekmovalni skupini?

Seveda ima Slovenija odlično ekipo. Z veliko fanti sem igral in igral proti njim v Sloveniji ter tudi zadnja leta v Španiji. Vedno je Slovenija imela dobro ekipo, saj je močna košarkarska nacija. Zagotovo bo težko proti Sloveniji. Tako kot bo proti vsaki reprezentanci. Morda sta Grčija in Francija na papirju najmočnejši, a tu je zagotovo tudi Slovenija. Tudi druge ekipe so nevarne in znajo igrati košarko. Na teh turnirjih je vedno nepredvidljivo. Odločajo malenkosti. Veliko je tekem v malo dneh. Urnik je naporen in marsikaj se lahko zgodi. Mi želimo biti enakovredni vsem.

Tako kot imate na Finskem mlado zvezdo Markkanena, je v Sloveniji Dončić, ki je že zdaj glavni nosilec reprezentance. Kako ste ga vi doživeli v Španiji?

Neverjeten je. Že nekaj let igra spektakularno, pa tako mlad je šele. Ves čas napreduje in preprosto je lepo gledati, kako tako mlad fant igra. Težko kaj drugega rečem, kot da je izjemen košarkar. Kar dela na igrišču, vsi z veseljem spremljamo.

Po letih v Ljubljani ste se zdaj ustalili v Španiji. S prestopom v Malago vas znova čaka Evroliga. Hkrati je tudi španska liga izjemno močna. Ste z epizodo, ki je za vami, zadovoljni?

Zelo sem zadovoljen v Španiji. V Sloveniji sem se seveda veliko naučil, izjemen čas pa sem preživel tudi na Gran Canarii. Ne obžalujem, da sem takrat zapustil Ljubljano. Bil je pravi čas zame kot igralca in veliko sem odnesel iz te izkušnje. Kot sem tudi iz Olimpije. Evroliga je nov velik korak v karieri. Lepo je, da se bom po letih, ko sem v Ljubljani igral v Evroligi, zdaj znova pomeril v tem tekmovanju.

Tilen Jamnik