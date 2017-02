Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Salonit je s 3:0 odpravil Triglav. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Salonit končal niz Triglava

Pregled kroga odbojkarskega prvenstva

23. februar 2017 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko v modri skupini odbojkarji ACH Volleyja nimajo enakovrednega nasprotnika, so morali Kranjčani tokrat priznati premoč Salonitu, ki je bil nekoliko presenetljivo boljši kar s 3:0.

Odbojkarji Triglava so zadnjič izgubili sredi januarja, zatem pa so tako v prvenstvu kot v pokalnem tekmovanju, nanizali same zmage. Tokrat je njihov nalet Salonit ustavil z zelo dobro predstavo v vseh elementih igre, še posebej razpoložena sta bila Česnik in Gadnik. Kanalci v zadnjih krogih igrajo vse bolje, enako kot ekipa Panvita Pomgrad, ki je najbolj prepričljiva v zeleni skupini.

Potem ko so Prekmurci v prvem krogu s 3:0 odpravili Šempetrane, so bili v gosteh boljši še od novomeške Krke, pred katero imajo že tri točke prednosti. Na tekmi ekip, ki se krčevito borita za obstanek v prvoligaški druščini, se je močno poznala pomembnost srečanja. Fužinar SijMetalRavne je dokaj prepričljivo dobil prvi niz, a sta se v nadaljevanju v vrstah SIP Šempetra razigrala Pokeršnik in Boženk, gosti pa so prišli do vodstva z 2:1 v nizih. Ko je že kazalo, da bodo številne napake pokopale Ravenčane, ki so zaostajali tudi v četrtem nizu, pa so odbojkarji Fužinarja predvsem po zaslugi Tomaža, Valentana in Dojčilovića najprej prišli do izenačenja, nato pa dobili še peti niz ter si zagotovili dve pomembni točki.

Pri dekletih je bila tokrat odigrana le zaostala prvenstvena tekma 14. kroga, na kateri so bile odbojkarice Calcit Volleyballa v gosteh pri Formuli Formis boljše s 3:0. Odbojkarice VOLLEYBALLjubljane pa so se po zmagi s 3:1 na povratni tekmi četrtfinala Pokala Slovenije veselile uvrstitve na zaključni turnir najboljše četverice, ki bo od 17. do 19. marca potekal v Kranju.

Modra skupina, 2. krog:

MARIBOR - ACH VOLLEY

0:3 (-15, -21, -19)



SALONIT ANHOVO - TRIGLAV

3:0 (14, 20, 22)

Četrtek:

HOČE - CALCIT VOLLEYBALL

Lestvica: ACH VOLLEY 2 2 0 11 točk TRIGLAV 2 1 1 6 CALCIT VOLLEYBALL 1 1 0 6 SALONIT ANHOVO 2 1 1 3 HOČE 1 0 1 2 MARIBOR 2 0 2 2





Zelena skupina, 2. krog:

SIJ FUŽINAR METAL - SIP ŠEMPETER

3:2 (21, -20, -18, 19, 12)



KRKA - PANVITA POMGRAD

1:3 (-22, -22, 18, -20)

Lestvica: PANVITA POMGRAD 20 8 12 26 KRKA 20 8 12 23 SIJ FUŽINAR METAL 20 4 16 12 SIP ŠEMPETER 20 3 17 12

C. R.