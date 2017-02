Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! ACH Volley je pri vodstvu z 2:0 pričakoval, da se bo "sprehodil" do gladke zmage, a se je zalomilo in državni prvaki so namesto treh točk osvojili dve. Foto: odbojka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Salonit s Krko za modro skupino, Mariborčanke zdaj prve

Pregled ligaškega tekmovanja v odbojki

6. februar 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

V predzadnjem (17. krogu) rednega dela državnega prvenstva so odbojkarji Salonita Anhovo in Maribora presenetili oba favorita, ACH Volley in Calcit Volleyball ter jima odščipnili točko.

Kanalci so bili po dveh nizih že v izgubljenem položaju, vse bolj se jim je odmikala tudi modra skupina, nato pa je sledil preobrat. Po zaslugi Daneta Mijatovića, Saše Gadnika in Dejana Čabarkape so Primorci zrežirali preobrat, dobili tretji in četrti niz, v petem pa so bili znova uspešnejši Ljubljančani in slavili s 15:11. A osvojena točka je za Salonit zelo pomembna, saj so odbojkarji Krke izgubili s SIP Šempetrom, kar pomeni, da bo o uvrstitvi v modro skupino (med najboljših šest ekip prvenstva) odločal prav medsebojni obračun med Krko in Salonitom, ki bo v soboto v Novem mestu.

Tudi v Mariboru odločal peti niz

Po enakem scenariju je potekala tudi tekma med Mariborom in Calcitom, saj so Štajerci zaostajali že z 0:2, premoč Kamničanom pa so morali nato priznati šele po petih nizih, pri čemer se je zadnji, po točkah Andreja Štembergarja Zupana in Maxona Periere, končal s 17:15 v korist gostov. Omeniti velja še zmago Triglava Kranja nad Hočami, vendar v vrstah Štajercev tokrat nista nastopila nosilca igra Miomir Crnjanski, ki ima težave s hrbtom, in Branislav Radovič, ki ga boli koleno.

1. DOL (M), 17. krog

TRIGLAV KRANJ - HOČE

3:0 (11, 26, 21)



SIP ŠEMPETER - KRKA

3:1 (12, -23, 21, 19)



MARIBOR - CALCIT VOLLEYBALL

2:3 (-21, -16, 21, 23, -15)



FUŽINAR METAL RAVNE - PANVITA POMGRAD

0:3 (-24, -20, -19)



SALONIT ANHOVO - ACH VOLLEY

2:3 (-23, -22, 22, 23, -11)

Lestvica: ACH VOLLEY 18 17 1 49 točk CALCIT VOLLEYBALL 18 15 3 45 TRIGLAV 18 13 5 38 HOČE 17 10 7 28 MARIBOR 17 9 8 25 KRKA 17 8 9 23 SALONIT ANHOVO 17 6 11 21 PANVITA POMGRAD 17 5 12 17 SIP ŠEMPETER 18 3 15 11 SIJ FUŽINAR METAL 17 1 16 4

Oslabljene Novogoričanke do nove zmage

Pri ženskah so bile tokrat na sporedu štiri tekme 14. kroga, saj bosta Formula Formis in Calcit Volleyball zaostalo srečanje odigrala v sredo, 22. februarja. Odbojkarice Luke Koper tudi proti oslabljeni ekipi Gen-I Volley, ki bo sezono končala brez podajalke Zale Zbičajnik in sprejemalke Anite Petho, niso imele nobenih možnosti.

Najdič spočil nosilke igre

Na podoben način je potekal tudi dvoboj med Novo KBM Branik in ŽOK Mislinjo in čeprav je Bruno Najdič tokrat priložnost za igro ponudil igralkam s klopi, Korošice tekmicam niso nudile odpora. Za Mariborčanke je bila to že druga zmaga v tem tednu, saj so v četrtek, v zaostali tekmi 1. kroga, s 3:0 (-20, -22, -28), slavile nad Calcit Volleyballom in se zavihtele na prvo mesto prvenstvene razvrstitve.

Odprt boj za mesta v prvi šesterici

Igralke Volleyball Ljubljane so z zmago nad Zgornjo Gorenjsko in ob porazu Keme Puconci v gosteh pri Sp. Savinjski-Aliansi, pred Prekmurkami še nekoliko povečale razliko v točkah, kljub temu pa boj za mesta med najboljšo šesterico štiri kroge pred koncem rednega dela ostaja odprt.

1. DOL (Ž), 14. krog

NOVA KBM BRANIK - MISLINJA

3:0 (9, 12, 11)



ALIANSA ŠEMPETER - KEMA PUCONCI

3:0 (21, 21, 20)



LUKA KOPER - GEN-I VOLLEY

0:3 (-15, -9, -7)



VOLLEYBALL LJUBLJANA - ZGORNJA GORENJSKA

3:1 (16, 16, -12, 13)



Sreda, 22. februarja:

FORMULA FORMIS - CALCIT LJUBLJANA



Preložena tekma:

CALCIT LJUBLJANA - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-20, -22, -28)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 14 13 1 39 točk CALCIT LJUBLJANA 13 11 2 33 GEN-I VOLLEY 14 9 5 28 FORMULA FORMIS 13 7 6 24 ALIANSA ŠEMPETER 14 8 6 24 VOLLEYBALL LJUBLJANA 14 9 5 23 KEMA PUCONCI 14 7 7 19 ZGORNJA GORENJSKA 14 4 10 12 LUKA KOPER 14 1 13 4 MISLINJA 14 0 14 1

C. R.