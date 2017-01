Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Miral Samardžić je za slovensko izbrano vrsto odigral 14 tekem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Samardžić se seli v prvo turško ligo, Jokić zapušča Villarreal

Najbolj se je izkazal v dresu Šerifa

2. januar 2017 ob 18:27

Slovenski nogometni reprezentant Miral Samardžić je okrepil turškega prvoligaša Akhisar Belediyespor. Podpisal je enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za tri leta.

187 cm visoki branilec, ki bo 17. februarja dopolnil 30 let, je nazadnje nastopal na Kitajskem, pred tem je igral za Triglav, Maribor, Šerif Tiraspol in Rijeko. Najbolj se je izkazal v Moldaviji, bil je tudi kapetan Šerifa, na 105 tekmah je med letoma 2010 in 2014 dosegel deset zadetkov.

Akhisar je trenutno na desetem mestu turške prve lige. Njegovi soigralci bodo Mervan Celik, Ricardo Vaz Te, Hugo Rodallega, Miguel Lopes in Custodio.

Jokić prekinil pogodbo z Villarrealom

Bojan Jokić je pol leta pred iztekom pogodbe prekinil sodelovanje s španskim prvoligašem Villarrealom in bo kot prosti igralec iskal nov klub. Nekdanji član Gorice, Sochauxa in Chieva je za Villarreal od julija 2013 odigral 33 tekem, v tej sezoni pa na igrišču ni preživel niti minute.

