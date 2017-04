Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je trenutno najboljši slovenski kolesar. Izjemen je v kronometru (čeprav to prvino resno trenira šele dve leti), odličen v vožnji v klanec, odlikuje ga napadalen slog. Ko je februarja podaljšal pogodbo z ekipo LottNL-Jumbo še za naslednjo leto, so pri ekipi poudarili, da ima še ogromne zmogljivosti. Roglič je namreč profesionalni kolesar postal šele leta 2013, prej je treniral smučarske skoke. Foto: EPA Videl sem, da se splača poskusiti, in res je uspelo. Če ne poskusiš, ne veš. Spoznal sem, da v kolesarstvu ni nujno, da imaš tisti dan najmočnejše noge, morda je pomembneje, da si upaš, da imaš jajca. Na Dirki po Bastiji je dobil dve etapi. Na četrti slabe tri kilometre pred ciljem silovito pospešil in v divjem ritmu zdržal do cilja, v zadnji etapi pa je elito premagal v vožnji na čas. Foto: EPA Nekako ne želim biti le specialist za kronometer, ampak poskušam postati čim bolj kompleten kolesar. Lani je Roglič nastopil na Dirki po Italiji in prvič okusil, kaj pomeni nastopati na tritedenski dirki. Letos bo, kot vse kaže, dobil priložnost na Dirki po Franciji. Foto: MMC RTV SLO/M. R. V skupni razvrstitvi (na Touru) ne bom meril visoko. Vem, da je že tako vsega preveč za prvič. Štartal bi na kakšno etapo, in če bo le mogoče, poskušal zmagati na eni. Ko je lani dobil kronometer na Dirki po Franciji, so ga nekateri celo obtožili, da si je pomagal z mehanskim dopingom. Foto: EPA Ne, samega sebe nimam za nobenega čudeža. Zelo veliko je bilo treba delati za uspeh. VIDEO Izjava Primoža Rogliča po... Sorodne novice Nova izvrstna predstava Rogliča – po Baskiji dobil še kronometer Roglič v izjemnem slogu do velike zmage v Bilbau Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Samo glavo sem dal dol in - gas do konca"

Intervju s kolesarjem Primožem Rogličem

11. april 2017 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Spoznal sem, da v kolesarstvu ni nujno, da imaš tisti dan najmočnejše noge, morda je pomembneje, da si upaš," je bil nov nauk, ki ga je med izjemnim dirkanjem v Baskiji dobil Primož Roglič.

27-letni Roglič je profesionalni kolesar od leta 2013, na veliko prizorišče pa je stopil lani, ko je podpisal pogodbo z ekipo LottoNL-Jumbo in maja že blestel na Dirki po Italiji, kjer je (na svoji prvi tritedenski dirki) presenetljivo dobil eno od etap, kronometer. Letos je naredil še korak naprej in odlično pripravljenost potrdil na Dirki po Baskiji, kjer je dobil dve etapi, v skupnem seštevku pa je zaostal le za štirimi Španci in osvojil peto mesto. Ker bo šel kolesar iz Kisovca pri Zagorju, ki je bil pred kolesarsko kariero zelo obetaven smučarski skakalec, verjetno letos na Dirko po Franciji, se toliko bolj veselimo, da bomo lahko dirko vseh dirk spet spremljali na TV Slovenija.

Za vami je izredno uspešna Dirka po Baskiji. V četrti etapi sta vam slabe tri kilometre pred koncem uspela izjemen napad in samostojna vožnja do cilja, čeprav bi marsikdo takrat pomislil, da je šlo za strel v prazno ...

Tega napada nisem načrtoval. Tako je naneslo. Po naporni trasi in po zadnjem klancu smo bili že vsi dodobra utrujeni. Videl sem, da se splača poskusiti, in res je uspelo. Če ne poskusiš, ne veš. Spoznal sem, da v kolesarstvu ni nujno, da imaš tisti dan najmočnejše noge, morda je pomembneje, da si upaš, da imaš jajca.

Ste si v tistem divjem finišu, ko ste ohranjali nekaj metrov prednosti pred zasledovalci, sploh upali pogledati nazaj ali pa ste samo poganjali na polno?

V zadnjem kilometru nisem več pogledal nazaj, samo glavo sem dal dol in - gas do konca. Vleklo se je, bolelo je, a se je splačalo.



Način, kako ste dobili etapo, je bil res veličasten. Kakšen je bil odziv vaše ekipe Lotto?

Nič posebnega, so bili pa seveda vsi zelo zadovoljni.

V soboto ste za konec Dirke po Baskiji dobili še kronometer. V prvem delu, ko je bil klanec, še niste bili najboljši, za Contadorjem ste zaostajali dobre pol minute, nato pa ste blesteli. Očitno ste odlično razporedil moči ...

Vedno poskušam zaključiti na polno, a pomembno je tudi, da sem dobro štartal in napadel v vožnji v klanec, kolikor se je pač dalo. Že pred štartom kronometra sem bil odločen, da bo to moj dan.

Ste presenečeni, da ste v tako dobri formi?

Niti nisem. V pripravljalnem obdobju sem zelo dobro treniral. Zadovoljen sem, da lahko to potrdim tudi z dobrimi rezultati.

Menite, da postajate specialist za kronometer?

Nekako ne želim biti le specialist za kronometer, ampak poskušam postati čim bolj kompleten kolesar. Seveda pa je zelo dober občutek, ker sem se sposoben hitro peljati v vožnji na čas.

Imate v kronometru še precej rezerv?

Zagotovo, nikoli nisi popolnoma zadovoljen, tudi tehnologija gre naprej, tako da - vedno je prostor za razvoj.

Dokazali ste, da se lahko na enotedenskih dirkah svetovne serije potegujete celo za zmago. Tokrat vam je zmanjkala tista minuta, ki ste jo izgubili na kraljevski etapi. Ste v ključnih trenutkih petkove etape zelo pogrešali pomočnike?

Nisem imel več dovolj moči, da bi držal priključek z najboljšimi. Klanec je bil zelo strm. Prav veliko več nismo mogli narediti. Celotna ekipa je ves teden delala optimalno in naredili smo, kar smo lahko.

Kje ste preživeli zimo?

Na Majorki, kjer sem optimalno treniral. Vreme je bilo lepo, ni bilo mraza kot v Sloveniji.

So bili tam tudi preostali člani Lotta?

Niti ne. Naših je največ v Gironi. Jaz raje zimo preživim na Majorki, kjer najamem apartma in sem tam od konca novembra do pomladi.

Na Dirko po Baskiji ste prileteli prav z Majorke in za dobrodošlico dobili slabo vreme in nizke temperature. Vas to zelo moti? Imate raje mraz ali vročino?

Vreme je dejavnik, na katerega nimam vpliva in ga vedno vzamem, kot je. Seveda nam je vsem prijetneje, ko je lepo, ampak tudi v mrzlem vremenu delujem dobro oziroma boljše kot v res hudi vročini.

Kakšen je načrt dirk za naprej? Imate v mislih Dirko po Franciji?

Konec meseca me čaka Dirka po Romandiji, nato sledi nekaj več dopusta, pa priprave na višini in - Tour de France.

Imate že zdaj kakšne želje za Tour? Verjetno ne bo v ospredju skupna uvrstitev, ampak boj za kakšno etapno zmago?

Res je, v skupni razvrstitvi ne bom meril visoko. Vem, da je že tako vsega preveč za prvič. Štartal bi na kakšno etapo, in če bo le mogoče, poskušal zmagati na eni.

Kdo bo na Touru kapetan ekipe LottoNL-Jumbo?

Nizozemec Robert Gesing ali Novozelandec George Bennett.

Se bo treba popolnoma podrediti kapetanu, ali bo tudi priložnost za kakšno samostojno akcijo?

Bomo videli, kako bo potekalo. Vsi vedno delamo zato, da moštvo doseže čim več. Če to pomeni, da se bom podredil drugim, tudi prav, če pa bom jaz sposoben nekaj doseči, bodo drugi delali zame.

Ste z odnosi v ekipi zadovoljni? Ali kdaj opazite, da za vas ne delajo vsi tako, kot bi želeli?

Ne, zdi se mi, da smo vsi enaki, z odnosi sem zelo zadovoljen.

Je pogodba za leto 2018, ki ste jo podpisali februarja, boljša kot letošnja?

Da.

Ste imeli še kakšne ponudbe?

Tudi, ampak - zakaj bi menjal, če mi je tukaj zelo dobro.

Kolesarji ste veliko od doma. Katero družbo imate najraje?

Če je le mogoče, je ob meni dekle Lora, saj je včasih težko, ko sva dlje časa narazen.

Gre tudi Lora kdaj na kolo?

Samo ljubiteljsko.

Čudežni deček slovenskega kolesarstva vam pravijo. Se tudi vam ta vaš napredek zdi čudežen?

Ne, samega sebe nimam za nobenega čudeža. Zelo veliko je bilo treba delati za uspeh.

Ste kdaj presenečeni, kako visok je vaš prag bolečine? Ko ste trenirali smučarske skoke, gotovo ni bilo treba toliko trpeti!

Vsekakor je v kolesarstvu drugače kot pri skokih, je pa to ena od stvari, ki se jih še učim oziroma se nanje privajam.

Tako neverjetni ste, da so vas Francozi lani celo obtožili, da ste na Dirki po Italiji kronometer zmagali zaradi mehanskega dopinga, torej motorčka v kolesu. Vas je to prizadelo, ali pa ste vse jemali kot trač, ki se vam je zdel tako bizaren, da se ni imelo smisla ukvarjati z njim?

Bolj tisto drugo, čeprav na žalost nekateri ljudje zagrabijo takšne govorice. Kot da bi imeli najraje prav takšne bedarije. Meni se niti ne zdi vredno komentirati.

Tomaž Okorn