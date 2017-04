Šampanjec Maribora za zdaj ostal na hladnem

29. april 2017 ob 12:09,

zadnji poseg: 29. april 2017 ob 22:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so v derbiju 31. kroga državnega prvenstva remizirali z Olimpijo (0:0), kar pomeni, da bodo morali na potrditev 14. zvezdice počakati najmanj še eno tekmo.

Vijoličasti in zeleno-beli so pred 7.000 gledalci v Stožicah sploh v drugem polčasu prikazali všečen nogomet, ki so mu manjkali le zadetki.

Olimpija je bila najbližje golu v 36. minuti, ko se je po poskusu Blessinga Elekeja izkazal Jasmin Handanović. Na drugi strani je Rok Vodišek v 63. minuti ustavil Milivoja Novakovića, ki se je sam znašel pred vratarjem Ljubljančanov.

Končna statistika govori o izenačeni tekmi. Posest žoge 51:49 za Maribor, streli v okvir vrat 4:4, streli skupaj pa 12:7 za domače.

Druga "zaključna žoga" proti Gorici

Varovanci Darka Milaniča imajo tako pet krogov pred koncem 14 točk naskoka pred najbližjimi zasledovalci Domžalčani, kar pomeni, da teoretično še niso prvaki. 14. naslov slovenskega prvaka si lahko zagotovijo v naslednjem krogu 6. maja, ko gostijo Gorico.

Hitra poškodba Kapuna

Derbi se za Olimpijo ni začel najbolje. Nik Kapun se je že v 2. minuti poškodoval, potem ko je nerodno stopil. Zamenjal ga je Blessing Eleke. Maribor je sicer zapretil prvi. V 4. minuti je namreč dlani Roka Vodiška s strelom z roba kazenskega prostora ogrel Milivoje Novaković. Ta je bil v obetavni akciji tudi v 16. minuti, a se je nato zapletel v kazenskem prostoru. Malo pozneje je "Nova" spet zapretil, a si je dal predolg predložek. Vijoličasti so bili nekoliko nevarnejši, več so napadali, medtem ko je Olimpija bolj prežala na protinapade.

Handanović preprečil vodstvo Olimpije

V 37. minuti je Olimpija le prišla do priložnosti. Po podaji iz kota se je Eleke v gneči sijajno odzval in s konico čevlja poslal žogo pod prečko, a se je s fenomenalno reakcijo izkazal vratar Jasmin Handanović, ki je žogo odbil čez vrata. Zares izjemna obramba. Na drugi strani je žoga po podaji Mitje Vilerja preletala Vodiška in oplazila prečko. Polčas se je končal z 0:0. Statistika: posest žoge 53:47 za Olimpijo, streli v okvir vrat pa 2:2.

Novaković in Benko zapravila lepi priložnosti

Drugi del se je začel s poskusom Leona Benka, ki je z glavo meril mimo vrat. Benko je nato po trčenju z Elekejem moral za nekaj minut z zelenice. V 63. minuti se je Novaković sam znašel pred Vodiškom, a je ta dobil "dvoboj na štiri oči". Malo pozneje je imel na drugi strani po odbiti žogi Handanovića izjemno priložnost še Benko, a je žogo s približno 14 metrov poslal čez vrata. Olimpija je imela v 63. minuti še eno lepo priložnost, ko je na podajo Benka vtekel Abbas, a ga je še pravočasno blokiral Viler. Drugi polčas je bil precej živahnejši kot prvi. Zdelo se je, da zadetek visi v zraku.

Handanović ustavil Kirma

V 79. minuti se je po neuspešnem izbijanju Rodriga Defendija na desni strani kazenskega prostora priložnost ponudila Andražu Kirmu, ki je dobro meril, a se je s parado izkazal Handanović. Žogo je odbil čez vrata. A kljub poskusom na obeh straneh, nekoliko nevarnejša je bila Olimpija, se mreži do konca nista zatresli.

Brez zadetkov v Novi Gorici

Tudi v prvi tekmi dneva sta se Gorica in Krško razšla brez zadetkov (0:0). Gostje so od 73. minute igrali brez izključenega Mensaha.

Safet Hadžić, trener Olimpije: "Zelo težka tekma. Maribor je uigran, težko je igrati proti njemu. Imeli smo malo smole, Nik Kapun se je takoj poškodoval, imeli smo še nekaj težav, tako da je bil Maribor v prvem polčasu malce boljši. Po priložnostih pa smo bili mogoče mi boljši."

Darko Milanič, trener Maribora: "Kar zadeva nas, smo imeli drugačne želje, drugačen načrt, vendar nismo zadeli. Odigrali smo tekmo, v kateri smo res poskušali zmagati vse od začetka. Ko smo poskušali napadati, smo porabili več energije, tako da je bil tudi tekmec v zadnjem delu nevaren. Toda fantje so tekmo zelo pošteno oddelali. Je pa tudi to korak naprej, imamo le še točko za osvojiti za naslov prvaka."

31. KROG

OLIMPIJA - MARIBOR 0:0

7.000 gledalcev



Olimpija: Vodišek, Klinar, Zarifović, Mitrović, Jurčević, Kapun (6./Eleke 65./Vukčević), Cretu, Miškić, Kirm, Benko, Abass (85./Bajrić).

Maribor: Handanović, Viler, Defendi, Šuler, Palčič, Vrhovec, Pihler (87./Mertelj), Hotić (79./Bohar), Tavares, Novaković , Zahović .

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

GORICA - KRŠKO 0:0

500 gledalcev

: Mensah 73./Krško

Gorica: Sorčan, Škarabot , Jogan, Kavčič, Gregorič , Osuji (77./Curk), Kapić, Kolenc, Žigon, Burgić (25./Gulić), Edafe (46./Marinič).

Krško: Zalokar, Pavić , Dušak, Krajcer, Pušaver, Kosić , Kovačič, Mensah , Dangubić (90./Nakić), Mujan (40./ Kramarič), Haljeta (68./Jovanović).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE



Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Odigrano v petek:

DOMŽALE - RUDAR 3:0 (0:0)

600; Franjić 57., Repas 65., Majer 77./11-m

Lestvica:

MARIBOR 31 20 8 3 58:22 68 DOMŽALE 31 16 6 9 60:34 54 OLIMPIJA 31 15 8 8 42:28 53 GORICA 31 13 10 8 41:35 49 CELJE 30 12 8 10 37:33 44 LUKA KOPER 30 10 11 9 32:35 41 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 KRŠKO 31 6 13 12 33:46 31 ALUMINIJ 30 7 8 15 29:46 29 KALCER RADOMLJE 30 1 8 21 21:69 11

Aleš Vozel