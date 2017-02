Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rezervistu Milana Gianluci Lapaduli je gostujoči vratar Emiliano Viviano v 87. minuti z neverjetno obrambo preprečil izenačujoči zadetek. Foto: EPA Nogometaši Napolija so se v gosteh znesli nad Bologno (1:7). Hat-trick sta dosegla Marek Hamšik (desno) in Dries Mertens (v sredini), med strelce se je vpisal tudi Lorenzo Insigne (levo). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sampdoria zmagovito zapustila San Siro; šestica Lazia

Zvečer derbi med Juventusom in Interjem

5. februar 2017 ob 17:05

Milano/Pescara - MMC RTV SLO

Nogometaši Milana so izgubili tekmo 23. kroga italijanskega prvenstva. Na San Siru jih je z minimalno razliko porazila Sampdoria (0:1). Lazio se je znesel nad Pescaro (2:6).

Rdeče-črni, ki so naslov italijanskega prvaka osvojili leta 2011, nikakor niso našli poti uspeha proti gostom iz Genove, za nameček so v zaključku tekme ostali še brez Joseja Sose, ki je prejel še drugi rumeni karton in je moral predčasno pod prho.

Srečanje je z bele točke odločil Luis Muriel. Ta je v 70. minuti domačega vratarja Gianluigija Donnarummo poslal v napačno smer, žogo je plasiral v levo vratarjevo stran, Donnarumma se je vrgel v desno. Prekršek za najstrožjo kazen je sicer zakrivil Gabriel Paletta, ki je s prekrškom zaustavil obetaven napad Fabia Quagliarelle. To je bil za Milan že četrti zaporedni poraz!

Lazio zabil pol ducata zadetkov

Medtem so nogometaši Lazia brez večjih težav slavili v Pescari (2:6). Junak tekme je bil Marco Parolo, ki je dosegel kar štiri zadetke za rimski kolektiv. S tem je postal šesti nogometaš Lazia, ki je v Serie A na eni tekmi zadel vsaj štirikrat. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil Miroslav Klose, ki je 5. maja 2013 v zmagi s 6:0 kar petkrat zatresel mrežo Bologne. Ob Parolu sta se med strelce vpisala še Balde Diao Keita in Ciro Immobile.

Serie A, 23. krog:

BOLOGNA - NAPOLI 1:7 (1:4)

Torosidis 36.; Hamšik 4., 70., 74., Insigne 6., Mertens 33., 43., 90.

RK: Masina 32.; Callejon 26.

MILAN - SAMPDORIA 0:1 (0:0)

Muriel 70./11-m

RK: Sosa 90./Milan

ATALANTA - CAGLIARI 2:0 (2:0)

Gomez 4., 17.

Kurtić (Atalanta) je igral vso tekmo.

PESCARA - LAZIO 2:6 (2:2)

Benali 29., Brugman 41.; Parolo 10., 14., 49., 77., Keita 57., Immobile 69.

Caprari (Pescara) je zapravil 11-m/37.

GENOA - SASSUOLO 0:1 (0:1)

Pellegrini 26.

EMPOLI - TORINO 1:1 (1:1)

Pucciarelli 45.; Belotti 11.

Falque (Torino) je zapravil 11-m/55.

Zajc (Empoli) je igral od 79. minute.

CHIEVO - UDINESE 0:0

Cesar je igral do 82. minute, Birsa (oba Chievo) vso tekmo.

RK: Cesar 82./Chievo



Danes ob 18.00:

PALERMO - CROTONE (Anđelković; Kotnik)



Ob 20.45:

JUVENTUS - INTER (Handanović)



Torek ob 20.45:

ROMA - FIORENTINA (Iličić)

Lestvica: JUVENTUS 21 17 0 4 44:16 51 NAPOLI 23 14 6 3 55:26 48 ROMA 22 15 2 5 44:21 47 LAZIO 23 13 4 6 41:27 43 INTER 22 13 3 6 37:23 42 ATALANTA 23 13 3 7 36:25 42 FIORENTINA 22 10 7 5 38:29 37 MILAN 22 11 4 7 32:27 37 TORINO 23 8 8 7 40:33 32 SAMPDORIA 23 8 6 9 26:29 30 UDINESE 23 8 5 10 27:29 29 CHIEVO 23 8 5 10 22:30 29 BOLOGNA 22 7 6 9 22:33 27 SASSUOLO 23 8 3 12 32:37 27 CAGLIARI 23 8 3 12 32:48 27 GENOA 23 6 7 10 27:33 25 EMPOLI 23 5 7 11 14:31 22 CROTONE 21 3 4 14 20:37 13 PALERMO 22 2 5 15 18:42 11 PESCARA 23 1 6 16 19:50 9

M. L.