Šampionski pas neosvojen - Kozinova in Hernandezova neodločeno v Zagrebu

Šampionski pas WBC silver tako ostaja neosvojen, kdo bo dobil naslednjo priložnost in kdo bo naslednji tekmec Kozinove, pa bo jasno v prihodnjih tednih. Foto: www.alesfevzer.com

Mlada Ljubljančanka v podrejeni vlogi

8. september 2018 ob 20:02

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

19-letna Ljubljančanka, ki je ob tem tudi svetovna prvakinja po verziji WBC, je imela v dvoboju podrejeno vlogo, saj je Mehičanka ves čas napadala, odločili pa so zadeti in čistejši udarci, kar je bil element, v katerem je bila mlada Slovenka boljša in kompenzirala napadalnost izkušene tekmice.

Boksarski spektakel v zagrebški Areni – za šampionski pas WCB silver v super srednji kategoriji sta se pomerili Slovenka Ema Kozin in Mehičanka Irais Hernandez – ni bil okronan z zmagovalko, saj so sodniki razsodili, da se je dvoboj končal neodločeno.

Izkupiček Kozinove v profesionalni karieri se je po današnji borbi malce pokvaril, saj je 14 zmagam dodala prvi remi, a obdržala svoje naslove.

Najboljša slovenska boksarka je v Zagrebu doživela pomembno šolo boksa za nadaljnjo kariero. Več kot desetletje starejša Mehičanka, ki je imela predvsem bogato amatersko kariero, je zanjo pomenila zanesljivo najtežjo tekmico doslej. Uvod same tekme je sicer pripadel Slovenki, že ob koncu druge runde pa je Hernandezova vzpostavila ravnotežje in Kozinovo prisilila v umikanje in obrambo.

Mehičanka je predstavila tipičen mehiški slog borbe s stalnim napadanjem in pritiskanjem tekmeca v ogrado ringa, kjer je skušala nabrati odločilne točke. Kozinova se v tem položaju ni najbolje znašla, boksala celo za odtenek preveč defenzivno in tekmici prepustila sredino ringa. Manjkalo je predvsem nekaj protinapadov, s katerimi bi Hernandezovo prisilila, da se bolj posveti tudi obrambi. Zanimive so bile tudi končnice posameznih rund, kjer je Mehičanka vsakič skušala narediti odločilno razliko v točkovanju.

A na videz fizično močnejša Mehičanka je s svojim neprestanim napadanjem porabila tudi veliko moči, kar je dalo Kozinovi v končnici borbe, ki je trajala 10 rund, priložnost, da dvoboj pripelje do izenačenega izida, pa čeprav je tekmica tudi v tem delu več napadala, bolj redki udarci Kozinove, ki je imela tudi bučno podporo navijačev, pa so bili natančnejši.