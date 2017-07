Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je odločil zanimiv obračun v Kranju. Foto: BoBo Sorodne novice Aluminij ob koncu tekme do popolnega preobrata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šampionski povratek Maribora v kranjskem Športnem centru

Zvečer sledi obračun Rudarja in Ankarana

22. julij 2017 ob 16:51,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 18:56

Kranj - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 2. krogu Prve lige TS v gosteh pri kranjskem Triglavu po zaostanku z 0:2 čudežno izvlekli zmago s 3:2.

Tekmo je v zaključku odločil kdo drug kot gostujoči kapetan Marcos Tavares, ki je po lepi akciji v 88. minuti zadel z bližine za končni izid. Kranjčani se bolj slovitega nasprotnika niso ustrašili in na začetku drugega polčasa prišli do prepričljivega vodstva.

Mariborska obramba zelo luknjičasta

Nepazljivost mariborske obrambe je za vodilni zadetek v 55. minuti izkoristil Luka Majcen, potem ko je po podaji rezervista Igorja Bukare iz kota povsem sam ostal pred gostujočimi vrati in z glavo z bližine premagal vratarja Jasmina Handanovića. Majcen je bil v ospredju tudi pet minut pozneje, ko je po napaki Marka Šulerja vijoličastim ukradel žogo in lepo zaposlil Mateja Poplatnika, ki je v 60. minuti povišal na 2:0.

Mešanović znižal zaostanek

Gostujoči trener Darko Milanič je po višjem zaostanku zaukazal popolno ofenzivo in v napad poslal tudi rezervista Luko Zahovića. Gostje so izid uspeli znižati že v 71. minuti, ko je po akciji iz kota in podaji Blaža Vrhovca z natančnim strelom zadel novinec Jasmin Mešanović. Izid je na 2:2 po novi natančni podaji Vrhovca in lepem preigravanju poravnal rezervist Damjan Bohar.

Razburljiv že prvi polčas

Razburljiv, a brez zadetkov, je bil že prvi polčas. Kranjčani so prišli do nekaj lepih priložnosti, ki pa jih niso znali izkoristiti. Podobno nenatančni so bili tudi gostujoči nogometaši, ki so v prvem polčasu prevladovali zlasti v zadnji tretjini polčasa.

Zvečer sledi še obračun Rudarja in Ankarana, v nedeljo pa Domžale - Celje in Gorica - Olimpija.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

TRIGLAV - MARIBOR 2:3 (0:0)

Majcen 55., Poplatnik 60.; Mešanović 71., Bohar 86., Tavares 88.

Triglav: Džafić; Gvardjančič, Zec, Arh Česen, Ovsenek (46./Bukara); Majcen, Bojić (69./Kuhar), Gajić (68./Udovič), Krcić; Poplatnik, Robnik.

Maribor: Handanović; Hodžić, Billong, Šuler, Viler; Kabha (20./Pihler), Vrhovec; Hotić (64./Bohar), Kramarič (63./Zahović); Tavares, Mešanović.

Sodnik: Damir Skomina

Danes ob 20.00:

RUDAR - ANKARAN HRVATINI

Nedelja ob 18.00:

DOMŽALE - CELJE

Ob 20.20:

GORICA - OLIMPIJA

Že odigrano:

ALUMINIJ - KRŠKO 4:2 (1:0)

400; Mensah 33., Mesec 81., Krajcer 83./ag, Nunić 86.; Škrbić 57. , 63.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Čagalj (74./Krajnc), Vezjak, Muminović, Petrovič (68./Vrbanec), Škoflek, Mesec, Tahiraj (70./Nunić), Mensah.

Krško: Zalokar, Jakolić , Gorenc, Krajcer, Šturm, Dušak (46./Kovačič), Jovanović (46./Diyoke), Mujan, Mandić (88./Nakić), Jurina, Škrbić.

Ž. K.