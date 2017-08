Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Samuel L. Jackson in Magic Johnson na klopci v letovišču Forte dei Marmi, kjer sta obiskala nekaj 'nobel' butikov, kasneje pa se fotografirala z oboževalci. Foto: Earvin Magic Johnson/Twitter Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Samuel L. Jackson in Magic Johnson, "lena in zapravljiva prebežnika"

Dogodek, ki meče slabo luč na italijansko družbo

22. avgust 2017 ob 11:45

Milano - MMC RTV SLO

Fotografija ameriških zvezdnikov Samuela L. Jacksona in Magica Johnsona, ki sta si na počitnicah v Toskani po "šopingu" privoščila počitek na klopci, je po spletu okoliščin postala prava senzacija.

Slavni hollywoodski igralec in nekdanji velikan (tudi dobesedno, v višino meri 2,06 m) NBA-ja sta se skupaj odpravila na dopust v Italijo, natančneje v letoviško obmorsko mesto Forte dei Marmi, priljubljeno med petičneži. Premožna gospoda sta se odpravila tudi po nakupih v tamkajšnje luksuzne butike, nato pa si prijetno utrujena privoščila oddih na klopci.

Johnson je na Twitterju objavil fotografijo z dopusta s prijateljem, v okviru katerega je praznoval tudi svoj 58. rojstni dan, in pripisal: "S Samom sva včeraj počivala na klopci v Forte dei Marmi v Italiji in kmalu so se začeli zbirati oboževalci, da bi se slikali z nama." Slika je hitro zakrožila po družbenih medijih, zvezdnika pa v Italiji očitno le nista tako slavna, saj so ju nekateri uporabniki spleta zamenjali za prebežnika. V nos jim je šlo že to, da sta tako brezdelno posedala, naravnost nezaslišano pa se jim je zdelo, da sta denarno pomoč, ki jima jo je namenila italijanska država za golo preživetje, lahkomiselno porabila za nakupe, in to tako ekstravagantne!

"Delite to sliko, če ste zgroženi"

Kaj hitro so priložnost pograbili ustvarjalci spletnih memov, še posebej komik Luca Bottura, ki si je omislil pravi družbeni eksperiment. Podobo je delil na spletu, pripisal pa ji je: "Sramota! S sredstvi Boldrinijeve nakupujeta v Forte dei Marmi, in to v Pradi, z našimi 35 evri. Delite to sliko, če ste zgroženi." S tem se je nanašal na političarko Lauro Boldrini, ki je naletela na številne kritike zaradi svoje progresivne politike do migrantov, del ukrepov katere je tudi ta, da Italijani iz davčne blagajne azilnim centrom za vsakega begunca prispevajo 35 evrov subvencije na dan. Seveda se je slika širila kot požar, mnogi so popolnoma napačno razumeli Boturrove namene in so izražali "gnus" in "sramoto" nad nakupovalno ekspedicijo "migrantov". Komik je nato na Facebooku sklenil: "Mem so delili večtisočkrat, v 40 odstotkih so ljudje razumeli provokacijo, v 30 so bili ogorčeni, 20 odstotkov pa jih je mislilo, da gre za rasistični mem in da jaz nisem prepoznal slavnih osebnosti na sliki. Preostalih 10 odstotkov ne bom razkril."

Med znanimi osebnostmi, ki so se zgražale nad migranti, ki lahkomiselno zapravljajo "naših 35 evrov", je bila tudi Nina Morić, hrvaška manekenka, ki živi in dela v Italiji. Kasneje se je sicer izgovarjala, da je z zgražanjem tudi sama želela izvesti nekakšen družbeni eksperiment. Nekateri pa so komentirali, da bi vsaj Morićeva, ki je pred leti zaslovela z nastopom v videospotu Rickyja Martina Livin' La Vida Loca, lahko vedela, da pri Pradi in Vuittonu težko najdeš kaj za pičlih 35 evrov ...

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017

