Samuel Sanchez šokiran, ko je izvedel za pozitiven dopinški test

Skoraj gotovo to pomeni konec kariere

17. avgust 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Španski kolesar Samuel Sanchez je bil pozitiven na dopinškem testu, nekdanji olimpijski zmagovalec pa je šokiran in pravi, zakaj bi ob koncu kariere jemal doping.

Mednarodna kolesarska zveza je Sancheza "ujela" na testu 9. avgusta. Tisti dan ni imel nobene dirke. Jemal je prepovedani rastni hormon GHRP-2. Če bo tudi vzorec B pozitiven, ga čaka večletna prepoved nastopanja in s tem verjetno tudi konec kariere. Ekipa BMC ga je že suspendirala.

Samuel Sanchez, olimpijski prvak v cestni vožnji leta 2008 v Pekingu, je za novico izvedel v Nimesu dva dneva pred začetkom Dirke po Španiji, na kateri zdaj ne bo nastopil. Močno je presenečen in ne more verjeti. "Star sem 39 let, profesionalni kolesar sem 19 let in sem na koncu kariere. Zakaj bi šel v to?"



Sanchez je šesti kolesar, ki je v zadnjih dveh letih padel na dopinški kontroli zaradi rastnega hormona GHRP-2.

