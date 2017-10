Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić in Danny Green v pogovoru. Oba sta v svoji karieri oblekla dres Olimpije. Foto: AP LeBron James je dosegel 56. trojni dvojček v karieri. Foto: Reuters Russell Westbrook je z novim trojnim dvojčkom vodil Oklahomo do zmage nad Indiano. Foto: Reuters Lakersi so bili po podaljšku boljši od Washingtona. Foto: Reuters Kevin Durant in Steph Curry sta ob zmagi nad Torontom skupaj dala 59 točk. Foto: Reuters Dodaj v

San Antonio tudi po gostovanju v Miamiju ostaja neporažen

Trojna dvojčka Jamesa in Westbrooka

26. oktober 2017 ob 08:03

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia so dobili še četrto tekmo v sezoni, potem ko so v Miamiju slavili s 117:100. Goran Dragić je bil z 20 točkami tretji strelec Heatov.

Najboljši košarkar minulega evropskega prvenstva je iz igre metal 9/16. V statistiko je v 37 minutah vpisal še štiri skoke in eno podajo. Uspešnejša sta bila Tyler Johnson, ki je dosegel 23 točk, in James Johnson, ki jih je pristavil 21. Na drugi strani z odličnim začetkom nadaljuje LaMarcus Aldridge, ki se je ustavil pri 31. Center Spursov je najbolj zaslužen, da ekipa po štirih tekmah ostaja še neporažena in da se ji odsotnost Kawhija Leonarda in Tonyja Parkerja sploh ne pozna.

Gregg Popovich je znova dobil vprašanje, kdaj se bosta zvezdnika Ostrog vrnila, karizmatični trener pa je ponovno odgovoril, da ko bosta povsem pripravljena. V 21 letih na klopi San Antonia je vknjižil že 1.154. zmago. Zdaj mu le še ena manjka, da se na šestem mestu trenerjev z največ zmagami v ligi izenači s Philom Jacksonom. Največ jih ima Don Nelson 1.335.

Po trojki Dragića so sredi tretje četrtine gostitelji prišli na 61:60, toda sledil je silovit odgovor Spursov. Naredili so serijo 32:13, pri čemer je Rudy Gay prispeval 15 točk. Srečanje je sicer končal z 22, za kar je potreboval le osem metov iz igre. Poleti, ko je bil prost igralec, je bila resna možnost tudi selitev v Miami. Tretjo četrtino so gostje končali s sedmimi napadi zapored oziroma so točke dali v dvanajstih izmed štirinajstih zadnjih posesti in povedli s 93:73.

Pet minut in pol pred koncem se je Miami približal na 98:87, ko je bil znova izza črte uspešen Dragić, toda odgovoril je Aldridge in razlika je do konca dvoboja ostala dvomestna. "Težko je premagati takšno ekipo, če dobro igraš samo v napadu. Moraš dobro braniti, naša obramba pa tokrat ni bila taka," je povedal Dragić.

Trojna dvojčka Jamesa in Westbrooka

LeBron James je odigral 772. tekmo v dresu Clevelanda, s čimer je popravil dosežek nekdanjega soigralca Litovca Žydrunasa Ilgauskasa in postal rekorder franšize iz Ohia. Prvič v tej sezoni je dosegel trojni dvojček (29 točk, 13 podaj in deset skokov), vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago Clevelanda. Brooklyn je bil na domačem parketu boljši s 112:107, Cavsi pa so klonili drugič na zadnjih treh tekmah. Netsi so v zadnjih četrtini zapravili 14 točk naskoka, toda 43 sekund pred koncem je odločilno trojko zadel Spencer Dinwiddie, ki je srečanje na položaju organizatorja igre, kjer je na drugi igral James, začel zaradi poškodb Jeremyja Lina in D'Angela Russlla. Dinwiddie je vpisal 22 točk, s čimer je postavil osebni rekord.

Trojni dvojček je vknjižil tudi Russell Westbrook (28 točk, deset skokov in 16 podaj), Oklahoma pa je bila s 114:96 boljša od Indiane. To je bil prvi dvoboj Paula Georgea proti klubu, kjer je igral sedem let. Letos poleti se je preselil v Oklahoma City, potem ko je javno dejal, da v dresu Pacersov ne vidi svoje prihodnosti. Proti nekdanjemu klubu je dal deset točk, a so gostitelji vseeno zmagali. Razigran je bil tudi Carmelo Anthony, ki je ob 28 točkah ujel še deset odbitih žog. Pri gostih je bil s 35 najbolj razpoložen Victor Oladipo, ki je poleti v poslu za Georgea odšel k Pacersom.

Houston je s 105:104 v gosteh premagal Philadelphio. Srečanje je s trojko ob sireni odločil Eric Gordon. Lakersi so na domačem parketu Washington odpravili po podaljšku (102:99). Dodatnih pet minut je priigral Brandon Ingram, ki je popravil svoj zgrešeni met. V podaljšku je dobro minuto pred koncem trojko za 100:99 zadel Kentavious Caldwell-Pope, John Wall in Bradley Beal sta bila na drugi strani neuspešna, Julius Randle pa je potrdil domačo zmago.

Tekme 25. oktobra:

CHARLOTTE - DENVER 110:93

Kaminsky 20, Walker 19; Jokić (11 skokov) in Harris po 18.

DETROIT - MINNESOTA 122:101

Harris 34, Bradley 20; Towns 23 in 10 skokov.

PHILADELPHIA - HOUSTON 104:105

Redick 22; Gordon 29, Harden 27 in 13 podaj.

BROOKLYN - CLEVELAND 112:107

Dinwiddie 22, Hollis-Jefferson 19; James 29, 10 skokov in 13 podaj.

MIAMI - SAN ANTONIO 100:117

T. Johnson 23, J. Johnson 21, Dragić 20 (7/12 za dve, 2/4 za tri), 4 skoki in 1 podaja v 37 min; Aldridge 31, Gay 22, Green 15.

OKLAHOMA CITY - INDIANA 114:96

Westbrook (10 skokov in 16 podaj) in Anthony (10 skokov) po 28; Oladipo 35.



DALLAS - MEMPHIS 103:94

Smith Jr., Matthews 16; Gasol 26 in 11 skokov.

PHOENIX - UTAH 97:88

Warren 27, Booker 17; Hood 22.



GOLDEN STATE - TORONTO 117:112

Curry 30, Durant 29; DeRozan 24.



LA LAKERS - WASHINGTON 102:99 - po podaljšku

Ingram 19 in 10 skokov, Nance Jr. 18 in 10 skokov; Beal 28.

Tekme 26. oktobra:

CHICAGO - ATLANTA

MEMPHIS - DALLAS

MILWAUKEE - BOSTON

PORTLAND - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA ORLANDO MAGIC 4 3 1 75,0 MILWAUKEE BUCKS 4 3 1 75,0 WASHINGTON WIZARDS 4 3 1 75,0 BROOKLYN NETS 5 3 2 60,0 CLEVELAND CAVALIERS 5 3 2 60,0 DETROIT PISTONS 5 3 2 60,0 TORONTO RAPTORS 4 2 2 50,0 MIAMI HEAT 4 2 2 50,0 -------------------------------------- BOSTON CELTICS 4 2 2 50,0 CHARLOTTE HORNETS 4 2 2 50,0 INDIANA PACERS 5 2 3 40,0 ATLANTA HAWKS 4 1 3 25,0 PHILADELPHIA 76ERS 5 1 4 20,0 CHICAGO BULLS 3 0 3 0,0 NEW YORK KNICKS 3 0 3 0,0 ZAHODNA KONFERENCA SAN ANTONIO SPURS 4 4 0 100,0 LOS ANGELES CLIPPERS 3 3 0 100,0 HOUSTON ROCKETS 5 4 1 80,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 4 3 1 75,0 MEMPHIS GRIZZLIES 4 3 1 75,0 GOLDEN STATE WARRIORS 5 3 2 60,0 LOS ANGELES LAKERS 4 2 2 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 4 2 2 50,0 -------------------------------------- MINNESOTA TIMBERWOLVES 5 2 3 40,0 PHOENIX SUNS 5 2 3 40,0 UTAH JAZZ 5 2 3 40,0 DENVER NUGGETS 4 1 3 25,0 SACRAMENTO KINGS 4 1 3 25,0 NEW ORLEANS PELICANS 4 1 3 25,0 DALLAS MAVERICKS 5 1 4 20,0

Tilen Jamnik