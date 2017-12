Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jimmy Garoppolo je zmagal na šesti zaporedni tekmi (New England Patriots, San Francisco 49ers), ki jo je začel v Ligi NFL. Z zmago nad Jacksonvillom je tudi pomagal svoji nekdanji ekipi New England, ki bo posledično prosta na prvi teden končnice. Foto: Reuters Ko sem prišel v San Francisco, sem vedel, da se gradi ekipa za prihodnost in da bom moral ostati potrpežljiv. Še naprej se moramo truditi tako, kot se, in zgodile se bodo dobre reči. Jimmy Garoppolo, podajalec San Francisca Garoppolo je 49erse hitro popeljal do vodstva s 16:0, zaradi česar sta si ob igrišču v lase skočila branilca Jacksonvilla Malik Jackson in Aaron Colvin. Foto: Reuters Katastrofalna sezona New York Giantsov se nadaljuje. Tokrat so s 23:0 izgubili proti Arizoni. Prihodnost prvega podajalca Elija Manninga je pod vprašajem. Foto: Reuters Seattle je v Arlingtonu razblinil sanje Dallasa o letošnji končnici. Foto: Reuters Igralci Minnesote so nasprotnika prvič pustili na ničli po 5. decembru 1993, ko so s 13:0 premagali Detroit. Tokrat so Vikingsi s 16:0 premagali Green Bay - in to na Lambeau Fieldu. Packersom niti točke niso dovolili prvič po 14. novembru 1971. Foto: Reuters Dodaj v

San Francisco z Garoppolom zre v svetlo prihodnost

Garoppolo: Vse skupaj je vznemerljivo

25. december 2017 ob 08:51

Santa Clara - MMC RTV SLO

Igralci San Francisca so v Ligi NFL v noči na ponedeljek s 44:33 premagali Jacksonville. Znova je navijače 49ersov navduševal podajalec Jimmy Garoppolo.

Dvakratni zmagovalec Super Bowla - oba šampionska prstana si je prislužil s Tomom Bradyjem in New England Patriotsi - je 49erse popeljal do četrte zaporedne zmage, in sicer proti eni izmed najboljših obramb lige.

Garoppolo, ki je bil vrsto let Bradyjev vajenec pod budnim očesom Billa Belichicka, se je iz New Englanda preselil na zahod oktobra letos, in v Ligi NFL še ni izgubil tekme, ki jo je začel.

49ersi, nekoč strah in trepet lige, ko sta podaje delila Joe Montana in Steve Young, so sezono začeli katastrofalno. Nanizali so devet zaporednih porazov, prvič so slavili šele v svojem desetem obračunu sezone, ko so z 31:21 ugnali letos klavrne New York Giantse. Sledil je še poraz proti Seattlu (24:13), nato pa je prvi podajalec postal Garoppolo.

Od tedaj San Francisco še ni klonil, navijači pa končno menijo, da je v ekipi elitni podajalec, ki se lahko kosa z vsemi. Garoppolo je pomagal ugnati Chicago Bearse (14:15), Houston Texanse (16:26), Tennessee Titanse (25:23) in nazadnje še Jacksonville Jaguarse (44:33). Ponoči so mu navijači vzklikali "MVP".

Dosegel zadetek, nato podal še za dva

Prav Garoppolo je gostiteljem prinesel prve točke, ko je s tekom, dolgim en jard, žogo potisnil v končno cono. Na odmor sta ekipi odšli izenačeni (16:16), v nadaljevanju pa je 26-letnik iz Illinoisa podal še za dva zadetka. Najprej za osem jardov Georgeu Kittlu (23:19), nato na začetku zadnje četrtine za pet jardov še Trentu Taylorju, ki je vodstvo 49ersov povišal na 19:29. Odločilne točke je že v naslednjem napadu prispeval Carlos Hyde, ki je nov zadetek San Francisca dosegel s tekom, dolgim 6 jardov, in povišal vodstvo na 19:36. Gostje s Floride so se sicer skušali vrniti, a za več kot 33 točk jim je zmanjkalo moči. Zadnji žebelj v njihovo krsto je z zadetkom, ki ga je dosegel s tekom, dolgim 30 jardov, zabil Matt Breida.

Jimmy-G: Vse skupaj je vznemerljivo

"Danes smo premagali zares dobro ekipo. Nekaj podobnega si obetamo tudi naslednji teden proti Los Angeles Ramsom, sezono želimo zaključiti na vrhuncu," je uvodoma dejal Garoppolo, ki je ob zmagi nad Jacksonvillom vrgel 30 podaj (21 zaključenih) za 242 jardov, dva zadetka, enkrat mu je nasprotnik podajo tudi prestregel. "Trenutno izgleda vse v najlepšem redu. V San Franciscu je moč čutiti navdušenje, že med ogrevanjem so navijači zelo glasni. Vse skupaj je vznemerljivo, vesel sem, da sem del tega," je nadaljeval in dodal: "Delamo v pravi smeri. Ko sem prišel v San Francisco, sem vedel, da se gradi ekipa za prihodnost in da bom moral ostati potrpežljiv. Še naprej se moramo truditi tako, kot se, in zgodile se bodo dobre reči."

Kot kaže je San Franciscu uspel izjemen posel, za Garoppola, ki se počasi razvija v elitnega podajalca. Namreč, New Englandu je zanj odštel le drugi izbor na naboru Lige NFL prihodnje leto.

Liga NFL, 16. teden:

GREEN BAY - MINNESOTA 0:16

CAROLINA - TAMPA BAY 22:19

CHICAGO - CLEVELAND 20:3

CINCINNATI - DETROIT 26:17

KANSAS CITY - MIAMI 29:13

NEW ENGLAND - BUFFALO 37:16

NEW ORLEANS - ATLANTA 23:13

NY JETS - LA CHARGERS 7:14

TENNESSEE - LA RAMS 23:27

WASHINGTON - DENVER 27:11

SAN FRANCISCO - JACKSONVILLE 44:33

ARIZONA - NY GIANTS 23:0

DALLAS - SEATTLE 12:21

BALTIMORE - INDIANAPOLIS 23:16

Danes ob 22.30:

HOUSTON - PITTSBURGH

Torek ob 2.30:

PHILADELPHIA - OAKLAND

Lestvica, konferenca AFC:

* NEW ENGLAND 12-3

* PITTSBURGH 11-3

* JACKSONVILLE 10-5

* KANSAS CITY 9-6

BALTIMORE 9-6

TENNESSEE 8-7

LA CHARGERS 8-7

BUFFALO 8-7

OAKLAND 6-8

MIAMI 6-9

CINCINNATI 6-9

DENVER 5-10

NY JETS 5-10

HOUSTON 4-10

INDIANAPOLIS 3-12

CLEVELAND 0-15

Lestvica, konferenca NFC:

* PHILADELPHIA 12-2

* MINNESOTA 12-3

* LA RAMS 11-4

* NEW ORLEANS 11-4

* CAROLINA 11-4

ATLANTA 9-6

SEATTLE 9-6

DETROIT 8-7

DALLAS 8-7

GREEN BAY 7-8

WASHINGTON 7-8

ARIZONA 7-8

SAN FRANCISCO 5-10

CHICAGO 5-10

TAMPA BAY 4-11

NY GIANTS 2-13

* - v končnici; v končnico se uvrsti najboljših šest ekip iz posamezne konference.

Mitja Lisjak