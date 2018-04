Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tennys Sandgren je januarja v Melbournu presenetil z uvrstitvijo v četrtfinale. Foto: EPA Dodaj v

Sandgren ekspresno izločil nemočnega Kavčiča

Prvi nosilec je zmagovalec Miamija Isner

9. april 2018 ob 23:30

Houston - MMC RTV SLO

Blaž Kavčič je izpadel v prvem krogu turnirja v Houstonu. S 6:2 in 6:2 ga je izločil Tennys Sandgren, ki je blestel na letošnjem Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Američan, ki je na lestvici ATP na 56. mestu, je precej bolje serviral. Zadel je šest asov in naredil le eno dvojno naapako. Po prvem servisu je osvojil kar 78 odstotkov točk, Kavčič pa le 45 odstotkov. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 59:34.

31-Ljubljančan je imel v tretji igri uvodnega niza pri 0/40 najprej tri priložnosti za brejk, nato pa si je priigral še prednost. Sandgren je vse rešil in povedel z 2:1. V četrti igri je odvzel servis 128. igralcu sveta, ki je nato popustil in tudi v osmi igri brez dobljene točke oddal začetni udarec in s tem tudi prvi niz.

V drugem nizu je Sandgren sijajno serviral, izgubil je le tri točke. Kavčič mu ni mogel slediti, znova je izgubil servis v četrti in osmi igri. Dvoboj je trajal uro in tri minute.

HOUSTON, 1. krog, tabela

(623.710 am. dolarjev, pesek)



ISNER (ZDA/1) prost



LAAKSONEN (ŠVI) - BROWN (NEM)

6:4, 6:3

TIAFOE (ZDA) - McDONALD (ZDA)



JOHNSON (ZDA/6) - ESCOBEDO (ZDA)



SOCK (ZDA/3) prost



ZEBALLOS (ARG) - NIŠIOKA (JAP)



SMYCZEK (ZDA) - FRITZ (ZDA)



HARRISON (ZDA/7) - KECMANOVIĆ (SRB)



VERDASCO (ŠPA/5) - KUDLA (ZDA)



DANIEL (JAP) - KARLOVIĆ (HRV)



FRATANGELO (ZDA) - THOMPSON (AVS)



KYRGIOS (AVS/4) prost



SANDGREN (ZDA/8) - KAVČIČ (SLO)

6:2, 6:2

KICKER (ARG) - YOUNG (ZDA)



KOZLOV (ZDA) - PELLA (ARG)



QUERREY (ZDA/2) prost

A. G.