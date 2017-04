Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je dirko v Šanghaju začel s prvega štartnega položaja. Foto: Reuters Sorodne novice Hamilton pol sekunde hitrejši kot Schumacher leta 2004 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šanghaj: Dirka formule ena za VN Kitajske

Favorita Hamilton in Vettel s prve vrste

9. april 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 09:18

Šanghaj - MMC RTV SLO

V Šanghaju poteka druga dirka sezone svetovnega prvenstva formule ena. S prve štartne vrste sta jo začela Lewis Hamilton in Sebastian Vettel.

Štart je bil v dežju. V 24. krogu je vodil Hamilton pred Maxom Verstappnom in Vettlom. Verstappen se je imenitno prebijal iz ozadja (dirko je začel s 16. mesta), medtem ko je Vettel z drugega mesta zdrsnil na šestega in nato (tudi z mojstrskimi prehitevanji) spet pridobival mesta. Nemec je šel sicer prvi v bokse po gume za suho stezo in dobil najtršo različico pnevmatik.

Prvo dirko nove sezone je v Melbournu dobil Vettel.

Dirka se je začela ob 8. uri.

Štartna mesta: 1 L. HAMILTON Mercedes 2 S. VETTEL Ferrari 3 V. BOTTAS Mercedes 4 K. RÄIKKÖNEN Ferrari 5 D. RICCIARDO Red Bull 6 F. MASSA Williams 7 N. HÜLKENBERG Renault 8 S. PEREZ Force India 9 D. KVJAT Toro Rosso 10 L. STROLL Williams 11 C. SAINZ Toro Rosso 12 K. MAGNUSSEN Haas

Tomaž Okorn