Sani in Boki določila postavi za Košarkarsko simfonijo

Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju

13. avgust 2018 ob 10:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sani Bečirović in Boštjan Nachbar, ki bosta 30. avgusta v Stožicah uradno zaključila športno pot, sta določila postavi obeh ekip, v katerih bosta zaigrala na tako imenovani Košarkarski simfoniji.

Na poslovilni tekmi bodo prisotni številni svetovni in evropski košarkarski zvezdniki, predvsem pa prijatelji, ki so ju spremljali med kariero. Prenos si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

V ekipi Sanija Bečirovića bodo igrali Fragiskos Alvertis, Pero Antić, Marco Belinelli, Vladimer Boisa, Primož Brezec, Primož Brolih, Luigi Datome, Dimitris Diamantidis, Jurica Golemac, Jasmin Hukić, Vlatko Ilievski, Šarunas Jasikevičius, Slavko Kotnik, Saša Pavlović, Miroslav Raduljica in Matjaž Smodiš. Prisotna bosta tudi Dalibor Bagarić in Rodrigo de la Fuente, ki pa ne bosta igrala. Trenerji bodo Memi Bečirović, Saša Đorđević, Dimitris Itoudis, Tone Krump in Željko Obradović.

Ekipo Boštjana Nachbarja sestavljajo Boris Gorenc, Goran Jagodnik, Nenad Krstić, Jaka Lakovič, Erazem Lorbek, Marko Milić, Rašo Nesterović, Smiljan Pavić, Igor Rakočević, Uroš Slokar, Zoran Planinić, Beno Udrih, Samo Udrih, Nikola Vujčić in Jiri Welsch. Trenerji bodo Zoran Martić, Grega Nachbar, Aleš Pipan, Zmago Sagadin in Jure Zdovc.

Slovo slovenskih košarkarjev, ki sta zaznamovala pretekli dve desetletji, bo spremljal tudi edinstven spremljevalni program, saj ne bo manjkalo glasbe, plesa, ognjenih predstav in presenečenj. V Stožicah bo zadnjič nastopila tudi originalna zasedba legendarnih zmajčic.

Organizatorji obljubljajo, da smeha na Košarkarski simfoniji ne bo zmanjkalo, saj se bosta morala Sani in Boki pomeriti v mnogih zabavnih igrah, v katere bodo vključeni tudi zvezdniški gostje ter gledalci s tribune.

R. K.