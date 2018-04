Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Lovro Bizjak je pred letošnjo sezono v Domžale prišel iz Aluminija in takoj dobil zaupanje trenerja Simona Rožmana. V dvoboju kvalifikacij Evropske lige je med drugim na povratni tekmi (2:0) zadel proti Freiburgu in Domžale so presenetljivo izločile favorizirane Nemce. Foto: BoBo To je kar malo žalostno. Imamo serijo 14 tekem brez poraza, na tekmo pa pride 500 ljudi. Ne vem, kaj se mora še zgoditi, da napolnimo stadion. No, na večjih tekmah se kar napolni, ampak fantje potrebujemo spodbudo tudi na drugih tekmah. 24-letni Bizjak je v letošnji sezoni Prve lige z enajstimi goli prvi strelec Domžal in drugi strelec prvenstva. Foto: BoBo Če bom najboljši strelec sezone, toliko bolje, to bo nagrada za ves trud. S tem se ne obremenjujem, pomembnejši je uspeh ekipe. Glede na prvo polovico sezone si nisem predstavljal, da bi lahko sploh kandidiral za najboljšega strelca. Domžale, ki jih odlično vodi trener Simon Rožman, so le še pet točk za vodilno Olimpijo. Po 11 krogih je bilo razlike 14 točk. Foto: www.alesfevzer.com Preveč se vživi in zato bolje, da je ni na tribuni. Lovro Bizjak o svoji materi. Dodaj v

Sanjski finiš: V Domžalah pred polnimi tribunami osvojiti naslov

MMC-jev intervju z nogometašem Lovrom Bizjakom

24. april 2018 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lovro Bizjak, kandidat za naj strelca sezone Prve lige, verjame, da se lahko prav v zadnjem krogu troboj za naslov prvaka obrne Domžalam v prid. Mamin ocvrti piščanec z rižem bi potem še bolj teknil.

Državno prvenstvo v nogometu bo napeto do konca. Olimpija ima trenutno 64 točk, Maribor 61 in Domžale 59. Domžale so osem krogov pred koncem sicer v najslabšem položaju, a imajo igro, ki tekmecem vliva strah v kosti. Poraza ne poznajo od 28. oktobra, ko jih je v Domžalah premagal Maribor (0:1). Pogovarjali smo se s 24-letnim napadalcem Domžal Lovrom Bizjakom.

Niz tekem brez poraza v Prvi ligi ste v nedeljo podaljšali že na 14. Kako bi na kratko pokomentirali zmago nad Rudarjem s 3:0?

Spet ena odlična tekma. Pokazali smo, da smo v dobri formi, opaziti je bilo veliko borbenosti. Res smo dobro igrali.

Naslednji tekmec bodo Celjani, ki so vam v zadnjem krogu naredili lepo uslugo, saj so Olimpiji vzeli dve točki ...

Smo pogledali to tekmo in bili veseli remija. No, še bolje bi bilo, če bi Celjani zmagali. Imajo zelo dobre posameznike, so kakovostna ekipa in vedno zahteven nasprotnik.

Po Celju igrate doma z Ankaranom, nato z Gorico v gosteh, tako da bi lahko derbi z Mariborom dočakali z nizom 17 tekem brez poraza. Se sploh bojite kakšnega tekmeca ali pa bi se morali oni bati vas?

Ne bojimo se nobene tekme, vsake naslednje se kvečjemu veselimo in jo komaj čakamo. Gledamo le na svojo igro, saj želimo na vsaki tekmi dokazati svojo kakovost.

Ko je že kazalo, da Olimpiji nič ne more vzeti naslova, se je položaj zapletel. Maribor zaostaja le še tri točke, Domžale pet. Kako vidite ta troboj za prvaka, gotovo ste tudi Domžale v igri ...

Glede na našo kakovost in igro je mogoče vse, borili se bomo do konca. Pripravljamo se na vsako tekmo posebej, ne gledamo preveč naprej in ne kalkuliramo o tem, ali bomo prvaki ali ne.

Bodo odločile medsebojne tekme vodilne trojice ali pa bi lahko slabši klubi premešali štrene?

Mislim, da bo odločalo vseh osem krogov, ne le derbiji. Prvak bo tisti, ki bo bolj zbran.

Si predstavljate, da bi o prvaku odločal prav zadnji krog, ko Domžale na svojem stadionu gostite Olimpijo?

Upam, da bo res tako. To je naša velika želja. Pokazati želimo vsej Sloveniji, da imamo kakovost in da lahko presenetimo.

In takrat bi bil lahko tudi vaš stadion povsem poln!

Tudi to je velika želja, da čim prej napolnimo stadion. Glede na naše igre bi bilo lahko na tekmah več gledalcev.

Kako komentirate, da v Domžalah ni toliko zanimanja za nogomet?

To je kar malo žalostno. Imamo serijo 14 tekem brez poraza, na tekmo pa pride 500 ljudi. Ne vem, kaj se mora še zgoditi, da napolnimo stadion. No, na večjih tekmah se kar napolni, ampak fantje potrebujemo spodbudo tudi na drugih tekmah.

Pri tem velja poudariti, da ste napadalno usmerjeni, imate posest, želite igrati ...

Igramo zelo privlačen nogomet, kar kaže število doseženih zadetkov, v tej sezoni državnega prvenstva že 62. Igramo napadalno in to je za gledalce zelo mikavno.

Z enajstimi goli ste prvi strelec kluba in drugi strelec lige. Ciljate na naziv kralja strelcev?

S tem se ne obremenjujem, pomembnejši je uspeh ekipe. Če bom najboljši strelec sezone, toliko bolje, to bo nagrada za ves trud. Glede na prvo polovico sezone si nisem predstavljal, da bi lahko sploh kandidiral za najboljšega strelca.

Ko omenjate prvi del sezone: strelsko niti vi niti ekipa niste bili preveč razpoloženi in po 11 krogih ste za Olimpijo zaostajali že 14 točk. Kaj je bilo narobe?

Drži, prvi del sezone je bil malo slabši, morda je na to vplivalo tudi naše sodelovanje v kvalifikacijah Evropske lige. V drugem delu prvenstva, ko smo se vrnili s priprav, se je odprlo. Forma je odlična.

... vi pa ste dosegli že osem golov v spomladanskem delu ...

Moji zadetki so odraz odličnega dela celotne ekipe. Gre za delo vseh igralcev, dobivam dobre podaje, jaz jih moram le še spremeniti v zadetek.

Kateri gol od enajstih v tej sezoni Prve lige vam je najbolj ostal v spominu?

Mislim, da ta v sodnikovem podaljšku proti Olimpiji. Zaslužili smo si tisto točko. Borili smo se do konca in naš trud je bil poplačan.

Katere tuje lige radi spremljate?

Predvsem angleško in špansko ligo, najbolj všeč sta mi Manchester City in Barcelona.

Oba kluba sta že izpadla iz Lige prvakov. Vas je šokiralo, kako je brez polfinala ostala Barcelona?

To se dogaja v nogometu. Bo pa naslednje leto bolje. Je pa res, da če Messi nima svojega dne, je njegovim soigralcem težje, saj je Messi čarovnik.

Pogodbo z Domžalami imate do leta 2020, a verjetno vas bo klub za lepo odškodnino že prej prodal. Ali kdaj razmišljate o tem?

Ne, s tem se ne obremenjujem. Zdaj želim prvenstvo končati čim višje in se potem pripraviti na Evropo.

Pa vendarle, bi bila naslednja stopnica Olimpija oziroma Maribor, ali pa bi se raje preizkusili v tujini?

Želja je seveda tujina, če se bo ponudila lepa priložnost.

Vaša prijatelja Antonio Delamea Mlinar in Žan Majer igrata v ZDA oziroma v Rusiji. Bi šli igrat v Rostov, kjer je Majer?

Kaj pa vem. Odvisno od ponudbe in kakšno priložnost bi dobival. Zelo zanimiv klub, zakaj pa ne?

V slovenski članski reprezentanci skorajda ni igralcev iz domače lige. Mislite, da bi si vi že zaslužili pozornost selektorja Kavčiča?

Ne razmišljam o tem. Če dobim vabilo, super, če ne, bom pridno delal naprej.

Nogomet igrata tudi vaša dva brata. V katerih klubih?

Brat dvojček Boštjan igra v peti avstrijski ligi, starejši Jaka pa v drugi ligi pri Dravi. Nenehno smo na zvezi, tudi vidimo se pogosto in seveda je glavna tema nogomet.

Vaš oče je na vseh tekmah na tribunah, mati pa ne pride pogosto na tekme, kajne?

Raje gleda tekmo doma po televiziji, ker je preveč nervozna.

Se rada prepira zaradi sodnikov?

Ja, preveč se vživi in zato bolje, da je ni na tribuni.

S čim pa vam postreže, ko pridete ob nedeljah domov v Mozirje?

Z ocvrtim piščancem in rižem, to je primerna športna prehrana.

Tomaž Okorn