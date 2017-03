Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Lukas Podolski se je poslovil z zadetkom v 69. minuti. Foto: EPA Po koncu tekme v Dortmundu se je Podolski znašel na rokah soigralcev. Foto: EPA Lukas Podolski je po 13 letih končal reprezentančno kariero. Navijači ga ne bo pozabili. Foto: EPA Steven Naismith je dosegel edini zadetek za Škote, ki bodo v nedeljo gostili Slovenijo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sanjsko reprezentančno slovo "Poldija"

Škoti remizirali s Kanado

22. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 22:34

Dortmund - MMC RTV SLO

Lukas Podolski se je na najboljši način poslovil od nemške reprezentance. Na prijateljski tekmi v Dortmundu je v 69. minuti dosegel edini zadetek proti Angležem (1:0).

Nemci niso nastopili v polni postavi, manjkali so Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami Khedira in Julian Draxler. Podolski je na 130. in zadnji tekmi za izbrano vrsto prvič igral kot kapetan.

Lallana v vratnico

Angleži so bili precej boljši v prvem polčasu. Po pol ure igre je Adam Lallana po protinapadu prišel sam pred Marca Andreja ter Stegna, a je z diagonalnim strelom zadel vratnico. Štiri minute pred odmorom je vratar gostiteljev ustavil še nevaren strel Deleja Allija.

Izjemen strel "Poldija" s 25 metrov

V drugem polčasu so svetovni prvaki zaigrali bolje. Za sanjski konec tekme in reprezentančne kariere je nato poskrbel prav junak tekme Podolski, ki je v 69. minuti s 25 metrov poslal žogo pod prečko. Natančen je bil z levo nogo po podaji Andreja Schürrleja.

Z 49 goli je na večni lestvici nemške izbrane vrste le za Miroslavom Klosejem (71), Gerdom Müllerjem (68) in Joachimom Streichom, ki je 59 zadetkov dosegel za nekdanji NDR. Sodnik na stadionu Wetsfalen je bil Damir Skomina.

"Bilo je kot v filmu. Vse se je izšlo nad pričakovanji. Imel sem veliko časa, da sem se priravil na to srečanje. Vso kariero sem se lahko zanesel na mojo levo nogo. Ponosen sem na vseh 13 let v reprezentančnem dresu. Imel sem občlutek, da je na stadionu 30.000 navijačev Kölna. Vsi so peli našo znano pesem," je bil navdušen Podolski.

Več nastopov za "elf" zbrala le Matthäus in Klose

"Poldi" je bil več kot 13 let član nemške reprezentance, z njo pa je dosegel tudi številne uspehe, nazadnje je bil svetovni prvak leta 2014. Slovo od dresa nemške izbrane vrste je napovedal že po lanskem evropskem prvenstvu, zdaj pa je priložnost na tekmi s starimi znanci z Otoka lahko izkoristil za uradno slovo. Že pred tekmo so se mu poklonili navijači in najvidnejši predstavniki nemškega športnega in političnega vrha. S 130 nastopi spada med najizkušenejše po številu tekem za Nemčijo, pred njim sta le Lothar Matthäus s 150 in Klose s 137.

Škoti remizirali s Kanado

Ogrevanje pred tekmo s Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2018 so opravili tudi Škoti. Gostili so Kanadčane, ki so že v 11. minuti povedli z zadetkom Fraserja Airda, izenačil pa je v 35. minuti Steven Naismith.

Poraz Litve v Pragi

Nogometaši Litve, ki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji igrajo v isti skupini kot Slovenija, so na gostovanju na Češkem izgubili prijateljsko tekmo. Čehi so bili boljši s 3:0, gostitelji so vse gole dosegli v drugem polčasu, v katerem je selektor Karol Jarolim v igro poslal povsem drugo zasedbo od tiste, ki je igrala v prvem polčasu.

Gole so dosegli Tomaš Horava v 48. minuti z enajstmetrovke, Jakub Jankto v 64. in Michael Krmenčik v 79. minuti. Tudi Litovci so v drugem polčasu opravili deset zamenjav, večinoma so novi igralci vstopili v 60. minuti, tekmo pa je od začetka do konca odigral le vratar Ernestas Setkus.

Prijateljske tekme:

NEMČIJA - ANGLIJA 1:0 (0:0)

60.109; Podolski 69.

Nemčija: ter Stegen, Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector, Kroos, Weigl (66./Can), Sane, Podolski (84./Rudy), Brandt (59./Schürrle), Werner (77./Müller).

Anglija: Hart, Cahill, M. Keane, Smalling, Walker, Bertrand (83./Shaw), Livermore (82./Ward Prowse), Dier, Lallana (65./Redmond), Alli (71./Lingard), Vardy (71./Rashford).

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)





ŠKOTSKA - KANADA 1:1 (1:1)

Naismith 35.; Aird 11.

Škotska: McGregor, Anya, Berra, Mulgrew, Wallace (46./Robertson), Cairney (76./McGinn), Fletcher, Snodgrass, Naismith (62./Rhodes), Burke (46./Bannan), Martin (62./Griffiths).

Kanada: Thomas (46./Leutwiler), Ledgerwood, Straith, James, Tissot (68./Corbin-Ong), Arfield (94./Trafford), Piette, Aird, Bustos, Hoilett, Jackson (76./Fisk).

Sodnik: Jakob Kehlet (Danska)

ČEŠKA - LITVA 3:0 (0:0)

Horava 48./11-m, Jankto 64., Krmenčik 79.



CIPER - KAZAHSTAN 3:1 (0:1)

Mytidis 56., Katelaris 62., Christofi 66.; Nuserbajev 29.

A. G.