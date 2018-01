Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Mikaela Shiffrin letos spominja na Tino Maze v rekordni sezoni, ko je osvojila 2.414 točk. Foto: Reuters Sara Takanaši je edina, ki je še kot najstnica dobila 40 tekem za svetovni pokal. Foto: EPA

Sara Takanaši najhitreje do 40. zmage, Mikaela Shiffrin je blizu

495. del rubrike Športni SOS

8. januar 2018 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je v Kranjski Gori navduševala s suverenima zmagama. V svetovnem pokalu ima zdaj že 40 zmag, s čimer se lahko upravičeno spogleduje s številnimi rekordi.

V celotni zgodovini alpskega smučanja je namreč le Annemarie Moser Pröll hitreje prišla do 40 zmag v svetovnem pokalu, med vsemi zimskimi športi pa najdemo le še tri druge tekmovalce. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj za portal Športni SOS, ki bo med olimpijskimi igrami dihal predvsem z zimskimi športi.

1.081. Ali je kdor koli v katerem koli zimskem športu imel pri 22 letih že 40 zmag v svetovnem pokalu?

Izidor Grošelj

Do zdaj je v zimskih olimpijskih športih 29 tekmovalcev zbralo vsaj 40 zmag na tekmah svetovnega pokala. Nazadnje se je na ta seznam uspelo vpisati alpski smučarki Mikaeli Shiffrin, ki je v Kranjski Gori dobila (tudi) slalom. Na dan tekme je štela 22 let, 9 mesecev in 25 dni. Američanka je v tem pogledu med najuspešnejšimi športniki, vseeno pa so do tega mejnika hitreje prišli še štirje tekmovalci.

Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Tekmovalec Šport Zmage Starost 40 Sara Takanaši smučarski skoki 53 19-3-29 Karine Ruby deskanje na snegu 67 20-2-3 Annemarie Moser Pröll alpsko smučanje 62 21-10-4 Gregor Schlierenzauer smučarski skoki 53 22-0-28 Mikaela Shiffrin alpsko smučanje 40 22-9-25 Ingemar Stenmark alpsko smučanje 86 22-11-27 Matti Nykänen smučarski skoki 46 24-5-17 Mikael Kingsbury smučanje prostega sloga 46 24-6-27 Lindsey Vonn alpsko smučanje 78 26-4-8 Conny Kissling smučanje prostega sloga 106 26-5-23



Opomba: V predzadnjem stolpcu je končno število zmag posameznega športnika v svetovnem pokalu (pri upokojenih tekmovalcih), oziroma trenutno število pri tistih, ki so še aktivni. V zadnjem stolpcu je njihova starost pri 40. zmagi za svetovni pokal. Starost je izražena v letih - mesecih - dneh.

1.082. Zanima me, kako neverjeten niz zmag Marcela Hirscherja in Mikaele Shiffrin vpliva na večno lestvico zmagovalcev v svetovnem pokalu – tako skupno kot tudi v ženskem slalomu ter moškem slalomu in veleslalomu?

Viki Vertačnik

Shiffrinova je na večni lestvici že na šestem mestu. Pred njo so le Lindsey Vonn (78 zmag), Annemarie Moser Pröll (62), Vreni Schneider (55), Renate Götschl (46) in Anja Pärson (42). Shiffrinova je v Kranjski Gori dobila že svoj 29. slalom za svetovni pokal. Več jih imata le Marlies Schild (35) in Vreni Schneider (34).

Hirscher na treh lestvicah lovi Stenmarka

Tudi Marcel Hirscher je letos praznoval okrogli jubilej (50 zmag), zdaj je tretji z 52 zmagami. Trenutno v hrbet gleda le Ingemarju Stenmarku (86) in Hermannu Maierju (54). Dobil je 24 slalomov, pred njim sta le Stenmark (40) in Alberto Tomba (35). V svoji statistiki ima 25 zmag v veleslalomu, v katerem lovi vodilnega Stenmarka (46).

Slavko Jerič