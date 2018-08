Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Sarah Sjoestroem je zmagala še na 50 delfin. V Glasgowu je osvojila dvojno krono (zmaga na 50 in 100 metrov) tako v kravlu kot v delfinu. Foto: Reuters VIDEO Stevens: Stres me podžge,... VIDEO Zlati trojček Jefimove v... Dodaj v

Sarah Sjoestroem v Glasgowu do četrte zlate medalje

Konec slovenskih nastopov

9. avgust 2018 ob 11:08,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 18:03

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalci so na evropskem prvenstvu v Glasgowu sklenili tekmovanja. Zadnji dan sta Sara Račnik s 4:19,17 in Katja Fain s 4:22,27 osvojili 18. in 23. mesto na 400 m prosto.

Pri mladi Fainovi se je še enkrat izkazalo, da je bila sezona zanjo predolga in prenaporna po nastopih na sredozemskih igrah in mladinskem evropskem prvenstvu.

Ena najbolj nadarjenih slovenskih plavalk ima z osebnim rekordom 4:11,36, pa tudi z najboljšim letošnjim dosežkom 4:12,10 izida, ki bi tokrat gladko zadostovala za finale.

Na jezeru Loch Lomond so z nastopom opravile tudi daljinske plavalke na olimpijski 10-kilometrski razdalji. Še drugič v dveh dneh, v sredo so tekmovalke nastopile na pet kilometrov, je slavila Nizozemka Sharon van Rouwendaal (1:54:45,7). Edina Slovenka Špela Perše je bila 19. Za zmagovalko je zaostala 7:36 minute.

Popoldne je v prvi finalni odločitvi dneva občinstvo na noge dvignil Benjamin Proud, ki je na 50 prosto z izidom 21,34 osvojil svoj prvi naslov evropskega prvaka.

Na 50 metrov delfin je pričakovano zmagala Švedinja Sarah Sjoestroem (52,16), ki je tako v Glasgowu slavila v obeh šprinterskih disciplinah kravla in delfina.

Julija Jefimova je osvojila še tretjo prsno disciplino, tokrat najkrajšo 50-metrsko. Velika poraženka tekme je bila litovska zvezdnica Rita Meilutyte, ki se je morala zadovoljiti s četrtim mestom.

Svoj prvi naslov si je priplavala Italijanka Margherita Panziera, ki je na 200 m hrbtno z 2:06,13 dosegla tudi nov rekord prvenstev in bila skoraj dve sekundi hitrejša kot pred dvema letoma Madžarka Katinka Hosszu.

Nov naziv najboljše Evropejke si je priborila Italijanka Simona Quadarella, najboljša že na 1.500 m prosto, ki je na 400-metrski razdalji šele v zadnjih zaveslajih ugnala mlado madžarsko zvezdnico Ajno Kesely. Ta se je morala zadovoljiti s srebrom in novim evropskim mladinskim rekordom – 4:03,57.

Na 400 metrov mešano je aktualni svetovni podprvak Madžar David Verraszto (4:10,54) že tretjič zapored postal evropski prvak.

Na 100 m delfin se je zmage veselil Italijan Piero Codia.

Na koncu sta bili na sporedu še obe štafeti 4 x 100 m mešano. Moško tekmo so dobili Britanci s prvim domačim zvezdnikom Adamom Peatyjem, žensko pa Rusinje.

Četrtkove končne odločitve, moški: 50 m prosto: 1. B. PROUD VB 21,34 2. G. GKOLOMEEV GRČ 21,44 3. A. VARGANI ITA 21,68 100 m delfin: 1. P. CODIA ITA 50,64 2. M. METTELA FRA 51,24 3. J. GUY VB 51,42 400 m mešano: 1. D. VERRASZTO MAD 4:10,65 2. M. LITCHFIELD VB 4:11,00 3. L. R. JOAN PONS ŠPA 4:14,25 4 X 100 m mešano: 1. VELIKA BRITANIJA 3:30,44 2. RUSIJA 3:32,02 3. NEMČIJA 3:33,52 Ženske: 50 m delfin (ž): 1. S. SJOESTROEM ŠVE 25,16 2. E. BECKMANN DAN 25,72 3. K. BUYS BEL 25,74 100 m prsno: 1. J. JEFIMOVA RUS 29,81 2. I. CLARK VB 30,34 3. A. CASTIGLIONI ITA 30,41 200 m hrbtno: 1. M. PANZIERA ITA 2:06,18 2. D. USTINOVA RUS 2:07,12 3. K. BURIAN MAD 2:07,43 400 m prosto: 1. S. QUADARELLA ITA 4:03,35 2. A. KESELY MAD 4:03,57 3. H. HIBBOT VB 4:05,01 4 X 100 m mešano: 1. RUSIJA 3:54,29 2. DANSKA 3:56,69 3. VELIKA BRITANIJA 3:56,91

T. O.