Šarapova s 60 "winnerji" v pravi poslastici izločila Halepovo

Srbkinja Krunićeva šokirala Konto

28. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 05:38

New York - MMC RTV SLO

Marija Šarapova je prikazala daleč najboljšo igro po vrnitvi na igrišča. V 1. krogu Oprtega prvenstva ZDA v New Yorku je premagala drugo nosilko Simono Halep s 6:4, 4:6 in 6:3.

23.000 gledalcev na razprodanem stadionu Arthurja Asha je bilo navdušenih, stoječe ovacije so se kar vrstile. Dve uri in 42 minut teniške poezije, zelo drage vstopnice za osrednji stadion so bile tokrat vredne vsakega dolarja. Tako kakovostnega ženskega dvoboja v 1. krogu Odprtega prvenstva ZDA ni bilo še nikoli. Prav lahko bi bil to tudi finale turnirja za grand slam. Pred tremi leti je tudi bil, na Roland Garrosu je zmagala Rusinja, ki je dobila vseh sedem medsebojnih obračunov.

Romunka, ki je bila glavna kandidatinja za številko ena po koncu zadnjega grand slama sezone, je bila nemočna. Siloviti forhendi Rusinje z osnovne črte (skupaj kar 60 "winnejev") so spominjali na njene najboljše čase, ko je pred enajstimi leti v velikem slogu dvignila pokal v New Yorku.

"Zaradi takih večerov treniram vsak dan. Ko sva videli žreb, sva se pripravili na ta obračun. Motiv je bil izjemen. Zdaj ni čas za spomine na težke trenutke v zadnjih 19 mesecih, to je prav poseben večer," je bila nasmejana Šarapova, ki je dobila vseh 18 nočnih obračunov na stadionu Arthurja Asha. Poraza pod reflektorji največjega teniškega stadiona na svetu ne pozna.





Statistika Šarapova Halep

Prvi servis (%) 58 67 Asi 7 1 Dvojne napake 7 4 Neizsiljene napake 64 14 Winnerji 60 15 Osvojene točke 113 108 Osv. točke na mreži 4/5 4/6 Priložnosti za brejk 5/22 4/10



Šarapova, ki je na lestvici WTA šele na 146. mestu, je v prvem nizu povedla s 4:2, vendar je Halepova uspela izenačiti na 4:4. V deveti igri je z bekhend paralelo povedla s 5:4 in nato po dvojni napaki Romunke zadela še forhend diagonalo. Prvi set je trajal eno uro, Šarapova je zadela neverjetnih 28 "winnerjev", a naredila tudi 25 neizsiljenih napak, Halepova se je vseskozi le branila in skušala zadržati žogo v igri.

V drugem nizu je Rusinja še stopnjevala ritem, dih jemajoči forhendi so švigali mimo Halepove in pri vodstvu 4:1 se je zdelo, da je dvoboj odločen. Romunka se je nato zbrala in prikazala najboljši tenis v celotnem obračunu, nanizala je pet iger zapored in izenačila na 1:1 v nizih. Šarapova je zapravila kar deset priložnost za brejk.

Pred odločilnim nizom je Šarapova odšla iz stadiona, kratek odmor za odhod na stranišče ji je zelo koristil. Ekspresno je dobila prve tri igre in prikazala zastrašujočo igro. V deveti igri je imela Halepova priložnost za znižanje na 5:4, vendar je ni izkoristila, Šarapova pa je unovčila prvo zaključno žogo. Padla je na kolena, tudi solz ni mogla skriti. To je bil šele prvi krog, čustva pa so bila podobna finalu.

Srbkinja Krunićeva šokirala Konto

Aleksandra Krunić je poskrbela za prvo veliko presenečenje na v New Yorku. V uvodnem krogu je Srbkinja izločila polfinalistko Wimbledona Johanno Konto s 4:6, 6:3 in 6:4.

24-letna Krunićeva, ki je na lestvici WTA na 78. mestu, se je pred tremi leti uvrstila v osmino finala na igriščih Flushing Meadowsa. V zelo izenačenem obračunu na Grandstandu je bil ključen brejk v sedmi igri odločilnega niza. To je veliko razočaranje za Konto, ki je bila sedma nosilka.

"V New Havnu sem izpadla že v kvalifikacijah. Spočita sem prišla v New York. Moje telo je delovalo neverjetno. Imela sem hitre reakcije, točno sem vedela, kam bo padla žogica," je bila navdušena Krunićeva.

Muguruza potrdila odlično formo

Ena izmed glavnih favoritinj za zmago Garbine Muguruza je na stadionu Arthurja Asha odpravila Varvaro Lepchenko s 6:0 in 6:3. Španka je v sijajni formi, osvojila je Wimbledon in tudi pripravljani turnir na trdi podlagi v Cincinnatiju. Lepchenkova je kar petkrat izgubila servis. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 55:26.

Na uvodnem dvoboju na stadionu Louisa Armstronga je 13. nosilka Petra Kvitova premagala Jeleno Janković s 7:5 in 7:5. Srbkinja je v drugem nizu zapravila vodstvo s 5:3.

Ferrer hitro izpadel

Zmagovalec tega turnirja pred tremi leti Marin Čilić je na igrišče stopil prvič po finalnem porazu v Wimbledonu in premagal domačina Tennysa Sandgrena s 6:4, 6:3, 3:6 in 6:3.

Uspešen je bil tudi osmi nosilec Jo-Wilfried Tsonga, Romuna Mariusa Copila je ugnal s 6:3, 6:3 in 6:4. Izpadel je 21. nosilec David Ferrer, s 4:6, 6:3, 6:2 in 6:1 je bil boljši Kazahstanec Mihail Kukuškin.

Blaž Kavčič na igrišče v torek

V zgornem delu tabele je tudi edini slovenski predstavnik v New Yorku Blaž Kavčič, ki se bo v torek pomeril z Rusom Mihailom Južnim. To bo tretji dvoboj na igrišču številka osem, spored se začenja ob 17.00 po slovenskem času. Če bo uspešen, ga v drugem krogu najverjetneje čaka Roger Federer.

1. krog (M), spodnji del tabele:

QUERREY (ZDA/17) - SIMON (FRA)

6:4, 6:3, 6:4

SELA (IZR) - EUBANKS (ZDA)

6:2, 6:4, 6:2

ALBOT (MOL) - ESCOBEDO (ZDA)

7:5, 4:6, 6:2, 6:4

LU (TJV) - HAČANOV (RUS/25)

4:6, 6:2, 6:3, 6:3

M. ZVEREV (NEM/23) - KWIATKOWSKI (ZDA)

7:6 (5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3

PAIRE (FRA) - LACKO (SLK)

6:3, 6:2, 7:6 (5)

ČUNG (KOR) - ZEBALLOS (ARG)

3:6, 7:6 (8), 6:4, 6:3

ISNER (ZDA/10) - HERBERT (FRA)

6:1, 6:3, 4:6, 6:3



THOMPSON (AVS) - SOCK (ZDA/13)

6:2, 7:6 (12), 1:6, 5:7, 6:4

FABBIANO (ITA) - SMITH (AVS)

7:6 (5), 6:4, 3:6, 7:6 (4)

LORENZI (ITA) - SOUSA (POR)

4:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2

MÜLLER (LUK/19) - TOMIC (AVS)

3:6, 6:3, 6:4, 6:4

ANDERSON (JAR/28) - ARAGONE (ZDA)

6:3, 6:3, 6:1

GULBIS (LAT) - GIANNESSI (ITA)

6:4, 6:7 (3), 6:2, 7:5

ČORIĆ (HRV) - VESELY (ČEŠ)

7:6 (5), 7:6 (2), 6:2

A. ZVEREV (NEM/4) - KING (BAR)



TSONGA (FRA/8) - COPIL (ROM)

6:3, 6:3, 6:4

SHAPOVALOV (KAN) - MEDVEDEV (RUS)

7:5, 6:1, 6:2

JOHNSON (ZDA) - ALMAGRO (ŠPA)

6:4, 7:6 (2), 7:6 (5)

EDMUND (VB) - HAASE (NIZ/32)

6:3, 7:5, 6:3

RAMOS VINOLAS (ŠPA/20) - ISTOMIN (UZB)

4:6, 7:6 (4), 7:5, 6:7 (3), 7:5

MAHUT (FRA) - FUCSOVICS (MAD)

6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6 (3)

NORRIE (VB) - TURSUNOV (RUS)

7:6, 6:1, b.b.

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - KING (ZDA)

6:3, 6:2, 7:6 (5)



POUILLE (FRA/16) - BEMELMANS (BEL)

6:3, 6:4, 6:4

DONALDSON (ZDA) - BASILAŠVILI (GRU)

6:0, 4:6, 6:3, 7:6 (6)

DONSKOJ (RUS) - HAIDER MAURER (AVT)

7:6 (3), 5:1, b.b.

KUKUŠKIN (KAZ) - FERRER (ŠPA/21)

4:6, 6:3, 6:2, 6:1

SCHWARTZMAN (ARG/29) - BERLOCQ (ARG)

6:2, 6:1, 6:3

TIPSAREVIĆ (SRB) - KOKKINAKIS (AVS)

6:7 (5), 3:6, 6:1, 7:6 (2), 6:3

MAYER (NEM) - DUTRA SILVA (BRA)

7:5, 0:6, 6:3, 6:4

ČILIĆ (HRV/5)- SANDGREN (ZDA)

6:4, 6:3, 3:6, 6:3

1. krog (Ž), spodnji del tabele:

WOZNIACKI (DAN/5) - BUZARNESCU (ROM)

6:1, 7:5

MAKAROVA (RUS) - BARTHEL (NEM)

6:2, 6:1

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - SOYLU (TUR)

6:4, 6:2

LUČIĆ BARONI (HRV/29) - PUIG (PRT)

6:4, 6:7 (4), 7:6 (4)

SAKKARI (GRČ) - BERTENS (NIZ/24)

6:3, 6:4

RODIONOVA (AVS) - HOGENKAMP (NIZ)

7:5, 7:5

DODIN (FRA) - PARMENTIER (FRA)

3:6, 6:0, 7:6 (6)

V. WILLIAMS (ZDA/9) - KUZMOVA (SLK)

6:3, 3:6, 6:2



KVITOVA (ČEŠ/13) - JANKOVIĆ (SRB)

7:5, 7:5

CORNET (FRA) - WATSON (VB)

6:4, 6:4

ALEKSANDROVA (RUS) - ZAJA (NEM)

6:2, 6:3

GARCIA (FRA/18) - MARTINCOVA (ČEŠ)

6:0, 6:1

RYBARIKOVA (SLK/31) - GIORGI (ITA)

6:3, 6:4

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - EGUČI (JAP)

6:2, 6:2

DUAN (KIT) - LIU (ZDA)

7:6 (8), 7:6 (3)

MUGURUZA (ŠPA/3) - LEPCHENKO (ZDA)

6:0, 6:3

KRUNIĆ (SRB) - KONTA (VB/7)

4:6, 6:3, 6:4

TOMLJANOVIĆ (AVS) - LARSSON (ŠVE)

7:5, 6:4

S. ŽENG (KIT) - VAN UYTVANCK (BEL)

6:4, 3:6, 6:1

GÖRGES (NEM/30) - BECK (NEM)

6:1, 6:0

BARTY (AVS) - KONJUH (HRV/21)

4:6, 6:0, 6:1

SASNOVIČ (BLR) - BOSERUP (ZDA)

6:2, 6:2

STEPHENS (ZDA) - VINCI (ITA)

7:5, 6:1

CIBULKOVA (SLK/11) - CEPELOVA (SLK)

6:7 (5), 6:3, 6:2



SEVASTOVA (LAT/16) - WITTHÖFT (NEM)

7:5, 6:1

KOZLOVA (UKR) - BEGU (ROM)

6:2, 7:6 (7)

VEKIĆ (HRV) - HADDAD MAIA (BRA)

6:2, 6:1

PENG (KIT/22) - HESSE (FRA)

6:4, 6:1

KENIN (ZDA) - DAVIS (ZDA/32)

7:5, 7:5

VICKERY (ZDA) - VIHLJANCEVA (RUS)

4:6, 6:4, 6:1

BABOS (MAD) - GOLUBIC (ŠVI)

7:5, 5:7, 7:5

ŠARAPOVA (RUS) - HALEP (ROM/2)

6:4, 4:6, 6:3

A. G.