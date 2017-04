Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marija Šarapova še vedno trdi, da so jo kaznovali neupravičeno. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šarapova se vrača v Stuttgartu - tekmice niso navdušene

Rusinja še vedno trdi, da so jo kaznovali neupravičeno

19. april 2017 ob 20:35

Stuttgart - MMC RTV SLO/STA

Mariji Šarapovi se je iztekla 15-mesečna kazen za dopinški prekršek. Naslednji teden bo znova tekmovala s posebnim povabilom na turnirju serije Premier v Stuttgartu, kjer je že trikrat zmagala.

30-letna Rusinja (rojstni dan prazuje prav danes) je izgubila le en posamičen dvoboj v Stuttgartu, leta 2015 jo je premagala Angelique Kerber.

"Ni bilo boljšega kraja za vrnitev. Moram dokazati, da med prisilnim odmorom nisem spala, ampak dobro trenirala. Vsekakor bom na turnirju imela najvišje cilje," je dejala Šarapova, ki je tudi ambasadorka nemškega proizvajalca avtomobilov Porscheja. Ta je glavni sponzor turnirja v Stuttgartu, zato se pričakuje, da jo bodo organizatorji lepo sprejeli, ne glede na številne kritike drugih igralk, ki se ne strinjajo, da je Rusinja dobila "wild card".

Kerberjeva: Odločitev organizatorjev milo rečeno čudna

"To je nemški turnir. Imamo veliko število mladih, nadarjenih tekmovalk, ki bi jim povabilo prišlo še kako prav. Odločitev organizatorjev je milo rečeno čudna," je dejala prva igralka sveta Kerberjeva.

Podobnega mnenja je še ena nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki: "Povabilo Šarapovi pomeni nespoštovanje drugih igralk in WTA. To se ne bi smelo zgoditi."

Šarapova se na kritike ne ozira in se z njimi ne obremenjuje. "Odzivi drugih igralk so zadnja stvar, ki me skrbi. Za to mi je malo mar, dobro vem, da me na igrišču spoštujejo in to je najpomembneje," meni petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki so ji na Odprtem prvenstvu Avstralije leta 2016 na dopinškem testu odkrili sledove meldonija.

Šarapova še vedno trdi, da so jo kaznovali neupravičeno, saj ni bila obveščena, da meldonij po novem sodi med nedovoljena poživila. Še vedno je jezna na Mednarodno teniško zvezo oziroma na šefa protidopinškega programa Stuarta Millerja: "Ni me opozoril, da so meldonij uvrstili med nedovoljena sredstva, zato ni opravljal svojega dela. ITF bi se morala prepričati, da smo o spremembah dopinških pravil obveščene. Nase prevzemam del odgovornosti, toda toliko je še drugih ljudi, ki bi jo morali prav tako. Po kazni sem se počutila malo in ranljivo."

A. G.