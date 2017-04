Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Marija Šarapova je že trikrat zmagala v Stuttgartu. Foto: Reuters V zadnjem letu je uživala zunaj teniških igrišč. Udeleževala se je številnih prireditev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šarapova v Stuttgartu skrivaj trenirala za obračun z Vincijevo

Velika kriza ženskega tenisa

24. april 2017 ob 19:33

Stuttgart - MMC RTV SLO

Marija Šarapova se bo v sredo po prestani kazni zaradi dopinškega prekrška vrnila na igrišča, pred turnirjem v Stuttgartu pa je že opravila trening. A ne na uradnih prizoriščih, temveč v lokalnem teniškem klubu.

30-letno Rusinjo so v Stuttgartu danes opazili, ko se je v črni trenirki, s slušalkami na ušesih in skozi zadnji vhod, napotila v enega izmed manjših teniških klubov, SV Sillenbuch 1892, a radovednežev niso spustili bližje, saj so imeli vstop v prostore kluba med njenim treningom le člani.

Previdnost pri treningih je morda tudi posledica tega, da se Rusinji kazen prepovedi nastopanja formalno izteče šele v sredo, ko bo lahko nastopila tudi na tekmovanju, na turnirju WTA pa bo njena nasprotnica v prvem krogu Italijanka Roberta Vinci (finalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku septembra 2015). Do takrat pa Šarapova ne sme uporabljati uradnih prostorov tekmovališč pod okriljem združenja WTA. Na tem turnirju, za katerega je letos dobila posebno povabilo, je sicer zmagala že trikrat.

Pokrovitelji so ji zvesto stali ob strani

Šarapova bo v Stuttgartu nastopila prvič po odprtem prvenstvu Avstralije januarja 2016. Oktobra lani so ji po pritožbi na mednarodno športno arbitražno razsodišče v Lozani kazen znižali na 15 mesecev, tako da se bo lahko vrnila že konec aprila. Rusinja je najprej dobila dve leti prepovedi igranja, potem ko je mednarodna teniška zveza v njenem vzorcu našla sledi meldonija. Ta snov je bila nekoč dovoljena, od januarja lani pa je na seznamu prepovedanih. Še vedno je med športnicami, ki najbolje zaslužijo, saj jo je zapustil le en pokrovitelj, vsi drugi so nadaljevali sodelovanje, ko je razsodišče v Lozani določilo, da je šlo za nenamerni prekršek.

Spila toliko alkohola kot še nikdar v življenju

V zadnjem letu se je Šarapova posvetila zasebnemu življenju, ki je med kariero zelo trpelo. "V zadnjem letu dni sem spila toliko alkohola kot še nikdar v življenju. Končno sem imela družabno življenje. Obiskala sem različna mesta, raziskala sem London, ki ga nisem podrobno poznala, saj sem bila vedno le v Wimbledonu," je pojasnila Šarapova, ki je v karieri osvojila pet turnirjev za grand slam. Najuspešnejša je bila na pariškem pesku, kjer je dvignila pokal leta 2012 in 2014.

V zadnjem letu je napisala tudi avtobiografijo, ki bo izšla poleti (Neustavljiva: Moje življenje do zdaj), udeleževala se je predavanj na Harvardu in Cambridgeu ter nadgradila svojo znamko Sugarpova.

Velika kriza ženskega tenisa

Ženski tenis se je znašel v nenavadnem položaju. Najboljša igralka zadnjega desetletja Serena Williams je noseča, decembra pa je kariero končala nekdanja številka ena Ana Ivanović. Zdaj se še bolj pozna, da manjkata tudi nekdanji zmagovalki turnirjev za grand slam Viktorija Azarenka in Petra Kvitova. 28. maja se začenja Roland Garros, kjer bo v vlogi favoritinje zelo verjetno Garbine Muguruza, ki je lani v finalu ugnala Sereno Williams. Angelique Kerber, ki se je izmenjevala na prvem mestu lestvice WTA s Sereno, je daleč od lanske forme.

STUTTGART, 1. krog, tabela

(776.000 am. dolarjev, pesek)



KERBER (NEM/1) prosta



MLADENOVIC (FRA) - LUČIĆ BARONI (HRV)



VESNINA (RUS) - KASATKINA (RUS)



SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - KORPATSCH (NEM)



MUGURUZA (ŠPA/5) prosta



KONJUH (HRV) - KONTAVIET (EST)



ŠARAPOVA (RUS) - VINCI (ITA)



A. RADWANSKA (POL/7) - MAKAROVA (RUS)





KONTA (VB/6) - OSAKA (JAP)



SEVASTOVA (LAT) - STOSUR (AVS)



STRYCOVA (ČEŠ) - BRADY (ZDA)



HALEP (ROM/4) prosta



KUZNECOVA (RUS/8) - BERTENS (NIZ)



ŽANG (KIT) - SIEGEMUND (NEM)



VANDEWEGHE (ZDA) - OSTAPENKO (LAT)



PLIŠKOVA (ČEŠ/2) prosta

A. G.