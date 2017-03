Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nova KBM Branik brani naslov pokalnih prvakinj, v finalu pa bo tekmec pričakovano Calcit Volleyball. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Saša Planinšec: V prednosti Calcit Volleyball, ker nas lovi

V Kranju ta konec tedna tudi moški zaključni turnir pokala

18. marec 2017 ob 09:25

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V finalu ženskega pokala Slovenije bodo pričakovano igrale branilke naslova odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita Volleyball.

Nova KBM Branik je na turnirju v Kranju s 3:0 (19, 26, 9) premagala Volleyball Ljubljano, Calcit Volleyball pa je bil prav tako s 3:0 (22, 19, 19) boljša od Formule Formisa. Finale bo v soboto ob 20.30. Mariborska zasedba je to sezono ljubljansko premagala že štirikrat. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

V Kranju poteka tudi zaključni turnir moškega pokala. Danes bosta na sporedu oba polfinala.

Pokal Slovenija (Ž), polfinale:

CALCIT VOLLEYBALL - Formula Formis

3:0 (22, 19, 19)

Pia Blažič, igralka Calcita Volleyballa: "Na začetku je bilo še prisotno malo živčnosti. Vedele smo, da smo v vlogi favoritinj, kar smo tudi želele upravičiti, zato je bilo nekaj več napak. Ko smo se tega otresle, nam je igra stekla, kot smo si želele in zasluženo prišle do zmage.

Maja Desy Vahen, kapetanka Formule Formisa: "Dejstvo je, da je na strani Calcita Volleyballa večja kakovost, vendar mislim, da bi danes lahko prišle vsaj do niza, če ne celo do česa več. V obrambi smo naredile preveč napak, kar so Ljubljančanke kaznovale, to pa je odločilo tekmo. Pozna se, da one trenirajo dvakrat dnevno, me le enkrat in tu je potem ta razlika."



NOVA KBM BRANIK - Volleyball Ljubljana

3:0 (19, 26, 9)

Saša Planinšec, igralka Nove KBM Branika: "Pričakovale smo težko tekmo, kajti Ljubljančanke niso imele česa izgubiti in tako so tudi stopile na igrišče. Sicer nismo prikazale najboljše igre, še vedno se trudimo, da bi igrale tako kot v prvem delu sezone, vendar sem vesela, da smo dobile drugi niz. To še vedno pomeni, da znamo v težkih trenutkih stopiti skupaj in če s takšno igro zmagamo, je to samo plus. Čeprav smo v letošnji sezoni že štirikrat premagale Calcit Volleyball, menim, da je vedno prednosti ekipa, ki lovi, v tem primeru so to ljubljanske odbojkarice."

Petra Vrhovnik, igralka Volleyball Ljubljane: "Ko igraš proti kakovostni, predvsem pa na papirju boljši ekipi, skušaš pokazati čim boljšo igro. V drugem nizu nam je malenkost zmanjkalo, da bi ga dobile, kakšna bolje izpeljana akcija, kakšna bolj sprejeta žoga, ampak tega žal nismo izkoristile. Dobro bi bilo dobiti kakšen niz, žal ga nismo, v tretjem nizu pa so Mariborčanke nadaljevale dobro igro, medtem ko smo me padle v igri."

Finale bo v soboto ob 20.30.

Polfinale (M), sobota ob 14.00:

ACH VOLLEY - KRKA



Ob 20.30:

CALCIT VOLLEYBALL - TRIGLAV

Finale bo v nedeljo ob 20.30. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

T. O.