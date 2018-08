Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sašo Bertoncelj bo v nedeljo nastopil v finalu konja z ročaji. Foto: BoBo Dodaj v

Sašo Bertoncelj nepričakovano trepetal za finale

Rok Klavora se ni prebil med najboljših osem

9. avgust 2018 ob 22:34

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Sašo Bertoncelj se je na konju z ročaji s sedmo oceno prebil v finale evropskega prvenstva v gimnastiki v Glasgowu. Rok Klavora na parterju ni bil uspešen.

Oba slovenska telovadca sta v kvalifikacijah nastopila že v četrtek dopoldan, v prvi od treh kvalifikacijskih skupin. Bertoncelj je po prvi tretjini kvalifikacij vodil z oceno 14,633, Klavora je bil na svojem orodju drugi z oceno 13,733.

Že po svojem nastopu je Klavora pričakoval, da se bo le stežka uvrstil med najboljših osem in s tem v finale, že po popoldanski drugi kvalifikacijski skupini je bil sedmi in s tem na repu finala. Sredi tretje kvalifikacijske skupine je bil že zunaj želenih mest, ki prinašajo finale. Končal je na 17. mestu. Prvo oceno kvalifikacij na parterju je imel Izraelec Artem Dolgopjat (14,666).

Bertoncelj je s svojo oceno pričakoval finale, a je zanj na koncu vseeno trepetal. V drugi kvalifikacijski skupini so ga prehiteli Irec Rhys McClenaghan (15,266) ter Hrvata Filip Ude in Robert Seligman (oba 14,766). V tretji so od Škofjeločana višjo oceno dobili še Britanec Max Whitlock (14,900) ter Rusa David Belavskij (15,000) in Nikolaj Kuksenkov (14,700).

Finali po orodjih bodo v nedeljo.

T. O.