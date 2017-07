Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Sasu Salin je v minuli sezoni španskega prvenstva v povprečju dosegal nekaj manj kot sedem točk na tekmo, v Evropskem pokalu pa je v statistiko vpisoval po 9,3 točke. Foto: EPA Ognjen Kuzmić je bil eden boljših posameznikov Zvezde v zadnji sezoni, zdaj pa se seli k Realu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sasu Salin bo v dresu Unicaje znova zaigral v Evroligi

12. julij 2017 ob 08:06

Malaga - MMC RTV SLO

Novopečeni evroligaš Unicaja Malaga je iz Gran Canarie pripeljala Sasuja Salina. Finski ostrostrelec je pet let preživel v Ljubljani pri Olimpiji.

26-letni Salin, ki bo eden glavnih adutov finske reprezentance na prihajajočem EuroBasketu, kjer se bodo susijengi pred domačimi gledalci v Helsinkih v skupinskem delu pomerili tudi s Slovenijo, je od februarja 2015 igral v Las Palmasu za Gran Canario. Zdaj je podpisal dveletno pogodbo v Malagi. Unicaja se je z zmago v Evropskem pokalu prebila v Evroligo. Med lansko sezono je v Andaluzijo na posodo iz Efesa prišel Alen Omić, s katerim je Salin igral že pri Olimpiji in tudi pri Gran Canarii. Finski branilec je v Evroligi že tri sezone odigral v dresu Olimpije.

Kuzmić iz Zvezde v Real Madrid

Crveno zvezdo bo zapustil tudi Ognjen Kuzmić, ki se bo preselil v Real Madrid, poroča AS. V kraljevem klubu bo zamenjal Othella Hunterja, ki se bo preselil v Moskvo k CSKA-ju. Kuzmić ima sicer z Zvezdo še pogodbo, vendar pa Beograjčani igralcem dolgujejo denar, obenem pa ima 27-letni srbski center, ki je pred tem igral za Panathinaikos, preizkusil pa se je tudi v NBA-ju pri Golden Statu, v pogodbi klavzulo. V Evroligi je v minuli sezoni dosegal dobrih devet točk in sedem skokov na tekmo. Z Zvezdo je osvojil Ligo ABA in srbsko prvenstvo.

Starejši brat zvezdnika Lige NBA Giannisa Antetokounmpa Thanasis je postal nov igralec Panathinaikosa. 24-letni krilni košarkar se vrača v rodne Atene. Zadnjo sezono je preživel pri Andorri in v španskem prvenstvu dosegal skoraj osem točk in štiri skoke na tekmo. Pred tem se je preizkusil v Ligi NBA, kjer pa v New Yorku ni dočakal prave priložnosti. S Paom je podpisal za dve leti.

Nove menjave v Milanu

V Milanu pa se nadaljujejo popolna prenova Emporia Armani, kluba Zorana Dragića. Odšel je Ricky Hickamn, ki je podpisal dveletno pogodbo z Brosejem. 31-letni branilec, ki je z Maccabijem leta 2014 osvojil Evroligo, je lani v najmočnejšem klubskem tekmovanju v povprečju dosegal dobrih 10 točk na tekmo. V Bambergu bo soigralec Alekseja Nikolića. Nekdanji košarkar Fenerbahčeja je leta 2013 na evropskem prvenstvu igral za Gruzijo.

K milanski Olimpii pa prihaja Jordan Theodore. 27-letni Američan, ki ima tudi makedonski potni list, je bil lani najboljši strelec Banvita, kjer je bil soigralec Gašperja Vidmarja in Eda Murića. Pod taktirko Saša Filipovskega je organizator igre v turškem prvenstvu dosegal dobrih 18 točk na tekmo, s čimer je bil tretji strelec lige.

Tilen Jamnik