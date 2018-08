Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 23 glasov Ocenite to novico! Madridski Atletico je tretjič osvojil evropski superpokal. Foto: Reuters Jan Oblak je maja v Lyonu osvojil Evropsko ligo, v Talinu pa se je veselil še druge evropske lovorike. Foto: Reuters Najboljši igralec tekme Diego Costa je že v 49. sekundi zabil pravi evrogol. Foto: Reuters Saul Niguez je bil mož odlločitve v podaljšku. Foto: Reuters Sergio Ramos in Karim Benzama sta zadela za Real, ki ga čaka zahtevna sezona brez Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Na tribuni v Talinu sta tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin in predsednik Fife Gianni Infantino. Foto: Reuters Sorodne novice Real lovi peti evropski superpokal, Oblak pa drugo prestižno lovoriko v treh mesecih Dodaj v

Saul z imenitnim volejem v podaljšku Atleticu tlakoval pot do superpokala

Oblak se veseli druge evropske lovorike v treh mesecih

15. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 15. avgust 2018 ob 23:09

Talin - MMC RTV SLO, STA

Madridski derbi je bil na sporedu še pred začetkom španskega prvenstva, Atletico je v evropskem superpokalu v Talinu premagal Real s 4:2 po podaljšku. Jan Oblak je kot prvi Slovenec osvojil ta naslov in je tudi prvi z dvema evropskima lovorikama.



Izbranci Diega Simeoneja so tretjič osvojili evropski superpokal, najboljši so bili tudi v letih 2010 in 2012. Mestni tekmec Real ostaja pri štirih naslovih. Med klubi sta najuspešnejša Milan in Barcelona s po petimi naslovi.

Mojstrovina Diega Coste že v 49. sekundi

Atletico je srečanje na Lillekula Areni odprl sanjsko, saj je Diego Costa zadel že v 49. sekundi. Po prodoru na desni strani je skoraj iz mrtvega kota z močnim strelom matiral vratarja Keylorja Navasa.

Benzema unovčil podajo Bala

Nogometaši Reala so nato prevzeli pobudo, premoč so kronali šele v 27. minuti iz polprotinapada, ko je Gareth Bale s predložkom z desne strani lepo zaposlil Karima Benzemaja na levi vratnici Atleticovega gola. Francoski napadalec je z natančnim strelom z glavo matiral Oblaka. Real je bil nevarnejši tudi v nadaljevanju, eno lepših priložnosti pa je zapravil Marco Asensio, ko je z diagonalnim strelom malce zgrešil vrata.

Ramos natančen z bele točke

Real je ostal nevarnejši tudi v drugem polčasu in povedel v 62. minuti. Po kotu je Juanfran v kazenskem prostoru zelo nespretno zaustavil žogo z roko in poljski sodnik Szymon Marciniak je takoj pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec je bil Sergio Ramos, ki je Oblaka poslal v levi kot, žogo pa v desnega. Atletico je v nadaljevanju napadel z vsemi močmi, Real je morda zaigral celo preveč obrambno. Najboljši igralec tekme Diego Costa je v 79. minuti izenačil. V gneči v kazenskem prostoru je spretno izkoristil podajo Angela Corree z desne strani.

Volej Nigueza prevesil tehtnico na stran Atletica

V uvodnih minutah podaljška je imel premoč Real, Atletico pa je v 98. minuti povedel. Veliko napako obrambe kraljevega kluba je po podaji Thomasa Parteyja z izjemnim volejem s 15 metrov kaznoval Saul Niguez in dosegel najlepši gol na tekmi. Šest minut kasneje je Diego Costa v kazenskem prostoru zaposlil rezervista Vitola, ki je podaljšal žogo do Koke. Vezist je z dvanajstih metrov matiral vratarja Navasa za končnih 4:2.

V nadaljevanju je Real stavil vse na napad, a lepše priložnosti je imel v protinapadih Atletico, izid pa se ni več spremenil. Za to je poskrbel tudi Oblak, ki je v 114. minuti ubranil nevaren strel Luki Modriću. Hrvat, ki je bil najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji, je vstopil v 57. minuti.

Konec evropskega črnega niza za colchonerose

Real je bil trn v peti Atletica predvsem v Ligi pravkov. Leta 2014 je kraljevi klub zmagal v finalu v Lizboni po podaljšku s 4:1, leta 2016 pa na finalni tekmi v Milanu po streljanju enajstmetrovk, potem ko je bilo po rednem delu in podaljšku 1:1. Leta 2015 je Real mestne tekmece izločil v četrtfinalu Lige prvakov, lani pa v polfinalu s hat-trickom Cristiana Ronalda.

Diego Costa: Končno smo prišli na vrsto po vseh tistih porazih

"Zelo smo srečni, saj smo letos zmagali že dve finalni tekmi. Zares smo si želeli te zmage, v finalu evropskega tekmovanja smo hoteli premagati Real. To je zelo pomembno za našo samozavest pred začetkom španskega prvenstva. Tudi v letošnji sezoni imamo visoke cilje," je bil zadovoljen Diego Costa, ki se je poškodoval v finalu Lige prvakov v Lizboni 24. maja 2014, na zelenici je bil le devet minut.

"Pred štirimi leti v bistvu sploh nisem igral tiste finalne tekme. Zares sem želel igrati vso tekmo proti Realu. Končno smo prišli na vrsto po vseh tistih porazih," je še dodal Costa.

Simeone zadel z menjavami

"Menjave so se mi res posrečile. Correa, Thomas in Vitolo so vnesli novo energijo. Diego Costa je imel izjemen večer. Imamo sijajno ekipo in vsi so pripravljeni za velike izzive v novi sezoni. Na finalnih tekmah Lige prvakov proti Realu kar nekaj stvari ni šlo po naših načrtih. Tokrat se je vse poklopilo. V Španiji smo osvojili vse lovoirke v preteklih sezonah, zdaj pa smo začeli zmagovati tudi v Evropi. To nam bo res dvignilo samozavest. Preveč ne smemo slaviti, saj bio tekma v Valencii zelo težka," je pojasnil Diego Simeone, ki je zaradi kazni iz prejšnje sezone tekmo spremljal s tribune.

Lopetegui: Atletico unovčil naše napake

"Naredili smo preveč napak, ki si jih na finalni tekmi ne smeš privoščiti. Atletico je unovčil naše napake. Ko smo igrali najboljši nogomet, smo prejeli zadetek za 2:2. V podaljšku smo imeli pobudo, a smo znova dobili gol za 2:3. Po zaostanku smo morali tvegati in izgubili smo nadzor nad srečanjem. Prepričan sem, da se bomo hitro pobrali po tem porazu," je poudaril trener Reala Julen Lopetegui, ki si je prav gotovo drugače predstavljal prvo veliko tekmo na klopi kraljevega kluba. V nedeljo na stadion Santiago Bernabeu prihaja Getafe v uvodnem krogu Primere division.

Evropski superpokal, Talin:

Real Madrid – ATLETICO MADRID * 2:4, 2:2 (1:1)

10.000; Benzema 27., Ramos 63./11-m; Diego Costa 1., 79., Saul Niguez 98., Koke 104.

* - po podaljšku

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos , Marcelo , Casemiro ( 76./Ceballos ), Isco ( 83./Lucas Vazquez), Kroos ( 103./Mayoral), Bale, Benzema, Asensio (57./Modrić ).



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas Hernandez, Koke, Rodri (71./Vitolo ), Saul Niguez, Lemar (91./Thomas Teye), Diego Costa (108./Gimenez), Griezmann (57./Correa ).



Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)

Zmagovalci evropskega superpokala od leta 2000:

2018: Atletico Madrid

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern

2012: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2009: Barcelona

2008: Zenit St. Peterburg

2007: Milan

2006: Sevilla

2005: Liverpool

2004: Valencia

2003: Milan

2002: Real Madrid

2001: Liverpool

2000: Galatasaray



A. G.