"Savolainen po dveh porazih: Ne vem, na čigavi strani je krivda"

Slovenska hokejska reprezentanca je danes na SP-ju divizije I prosta. Čas je za krajšo analizo po dveh nepričakovanih porazih in še bolj nepričakovanem boju za obstanek.

Risi po dveh krogih v skupini A presenetljivo še niso okusili slasti zmage. Najprej so klonili pred Britanci, v ponedeljek so morali premoč priznati še na tekmi s Poljsko, namesto šestih točk pa na lestvici ob Sloveniji boleče v oči bode velika ničla.

Ne gre in ne gre

"Seveda, tole je res boleče. Vem, da so vsi dali od sebe vse. Če izgubiš na tak način, je res boleče. A vsi smo delali prave stvari, toda imam občutek, da nasprotnikom vse steče. Lažje zadevajo kot mi. Imamo veliko priložnosti, na obeh tekmah smo jih imeli, ampak ne gre. Tako kot na današnji tekmi (proti Poljski, op. a.), trikrat sem že videl plošček v mreži, pa ni bilo gola," je priznal selektor risov Kari Savolainen.

Treba je izkoristiti najmanjšo priložnost

Slovenski hokejisti so na vrata nasprotnika sprožili veliko strelov, a večina jih je nenatančnih. "Razumem, da so nekateri igralci frustrirani zaradi tega, kako se odvija prvenstvo. Toda takšni občutki nas stanejo preveč, to moramo preprečiti, če želimo ostati v igri. Že na prvi tekmi smo se pogovarjali o tem, da smo sami uničili svojo tekmo. Vedeli smo, da bomo prevladovali, toda če hočemo zadeti, moramo izkoristiti vsako najmanjšo priložnost," je o čustvih med SP-jem in odnosu z igralci razmišljal selektor. O tem, kdo je kriv za to, da sta izkupiček dva poraza, pa je ostal nekoliko skrivnosten: "Kot trener nisem zadovoljen, če igralcem ne morem pomagati. Ne vem pa, ali je krivda njihova ali moja, skupaj delamo in skupaj nosimo posledice."

Slovenska ekipa je pred dvema mesecema zelo dobro igrala na olimpijskih igrah, zdaj je, resda v spremenjeni in nepopolni postavi, povsem neprepoznavna. "Olimpijske igre so bile lepa izkušnja za vse, toda vprašanje je, ali je bila ta dovolj za vse igralce in trenerski štab. Mislim, da smo pripravljeni na to prvenstvo. Ta stopnja tekmovanja je pač to, kar imamo v tem trenutku in s tem se moramo sprijazniti. Ni izgovorov," je poudaril 62-letni finski strokovnjak.

Proti Poljakom bi morali biti bolj mirni

Čeprav je prvi del prvenstva minil ob dveh bolečih porazih, Savolainen že gleda naprej. "Osredotočili se bomo na Madžarsko, zdaj je to najbolj pomembno. Mislim, da je morala v ekipi še vedno velika, moja izkušnja s Slovenci je, da bodo igrali do zadnjega. Na tekmi proti Poljski so skorajda bili preveč čustveni, fantje bi morali morda ostati bolj mirni v določenih situacijah," je dejal in priznal, da se s to ekipo, ki jo zdaj vodi, še nikoli ni znašel v podobnem položaju.

So risi prvenstvo vzeli preveč na lahko?

Pred SP-jem je selektor sicer dejal, da nima skrbi. Zdaj je nekoliko drugače: "Zdaj imam nekaj skrbi. Ampak, kaj naj naredim? Skušali se bomo pripravljati na naslednjo tekmo, to je to." Na vprašanje o tem, ali so morda igralci prvenstvo vzeli preveč na lahko, pa je odgovoril: "To pa morate vprašati njih. O tem ne razmišljam."

Ne moreš imeti sedem različnih načrtov

"Včasih mora obstajati načrt B. Ni pa lahko, saj ne moreš imeti sedem različnih načrtov. Včasih boli, če izgubiš, je pa lepo, če zmagaš. Zdaj imamo dva poraza in seveda nismo prav veseli," je pogovor o dozdajšnjem izkupičku prvenstva s slovensko sedmo silo v Budimpešti sklenil Finec.

SP divizije I, skupina A, slovenske tekme

3. krog, sreda ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4. krog, petek ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

5. krog, sobota ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Vse tekme boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Lestvica: * x KAZAHSTAN 1 1 0 0 0 3 VELIKA BRITANIJA 1 1 0 0 0 3 ITALIJA 2 1 0 0 1 3 POLJSKA 2 1 0 0 1 3 MADŽARSKA 2 1 0 0 1 3 SLOVENIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

