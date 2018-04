Savolainen: Srečo smo imeli tokrat na naši strani

Odmevi po zmagi risov nad Madžarsko

26. april 2018 ob 12:34

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

"Prisilili smo tekmeca, da je delal napake. Končno smo prišli v vodstvo in lažje je bilo igrati," je po zmagi nad Madžarsko na SP-ju divizije I dejal slovenski hokejist Jan Urbas.

Slovenska hokejska reprezentanca je v sredo vendarle okusila slast zmage na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti. Po dveh zaporednih porazih so risi uspeli premagati gostiteljico turnirja Madžarsko, bilo je 4:1.

Po porazih z Veliko Britanijo in Poljsko so se slovenski hokejisti znašli v nezavidljivem položaju. Pred prvenstvom so se nadejali boja za elito, kar hitro pa so padli v boj za obstanek. Vseeno so v sredo osvojili prve tri točke, razpoloženje igralcev se je - razumljivo - precej popravilo.

Sreča tokrat na strani risov

"Srečo smo imeli tokrat na naši strani, začetek je bil veliko boljši kot na prvih dveh tekmah," je priznal slovenski selektor Kari Savolainen in dodal: "Zdaj smo svoje priložnosti, ki smo jih imeli že prej veliko, tudi izkoristili. Je pa bila tudi sreča velik dejavnik današnje tekme in je bila končno na naši strani. Videli smo, da moramo iti tekmo za tekmo, dan za dnevom. Ne gledamo preveč naprej. A še vedno se moramo naučiti tudi kaj iz te tekme, tudi danes smo še vedno delali napake in to moramo popraviti."

Magovac: Nismo imeli težav

Svoj prvi reprezentančni zadetek je z razdalje dosegel Aleksandar Magovac. "Res je lepo, da sem dosegel prvi zadetek, to je največji užitek. Naš cilj je bil začeti odlično, sprožiti čim več strelov v nasprotnikova vrata. Da narekujemo ritem, tega smo se bolj držali kot na prejšnjih tekmah in to se je tudi videlo na ledu. Trenerji so nas odlično pripravili na Madžare, vedeli smo, da bo glasna tekma, da se nič ne bo slišalo, smo pa vsi kondicijsko odlično pripravljeni in nismo imeli težav. Končno se je tehtnica prevesila na našo stran, to je odlična popotnica za naprej. Vse je še na dosegu roke, tudi prvo mesto v skupini," je povedal 26-letni Jeseničan.

Urbas: Že takoj smo začeli pritiskati

Tekma z Madžari je bila izjemno pomembna, Slovenci z zmago še vedno ohranjajo upe po napredovanju v elitno skupino. "Prisilili smo tekmeca, da je delal napake. Končno smo prišli v vodstvo in lažje je bilo igrati. Čestitke fantom, res smo dobro odigrali. Vedeli smo, da Madžari igrajo doma in imajo enkratno občinstvo, da bo vroče, slab led ... Igrali smo enostavno in z veliko energije, to se je res poznalo," je povedal Jan Urbas.

Goličič: Trdo delo se obrestuje

Risi so bili v zadnjem času podvrženi pritisku, na njih se je vsul plaz očitkov in kritik, zdaj upajo, da so slabi časi mimo. "Pokazali smo, da se trdo delo obrestuje, verjeli smo, da bo šlo noter, da bomo začeli zadevati in da bo sreča na naši strani. Na prvih dveh tekmah smo iskali potezo preveč, danes pa smo končno imeli tudi malo sreče. A skozi vsako tekmo stopnjujemo formo. Danes smo se borili kot levi od prvega do zadnjega, mislim, da imamo še kar možnosti za elito. Moramo iti samo tako naprej in vse bo v redu," je še povedal Boštjan Goličič.

Slovenijo v skupini A čakata še dve tekmi: v petek ob 16. uri se bo pomerila s Kazahstanom, dan pozneje jo čaka še obračun z Italijo.

M. L.